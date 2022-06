Vystudovat vysokou školu se zdravotním hendikepem? V dnešní době žádný problém

Začlenit se do běžného života i pracovního kolektivu je pro mnohé osoby se zdravotním hendikepem velkou výzvou.

Nová doba však přináší řešení i lidem se zdravotním postižením. Nové inkluzivní technologie či neziskové projekty pomáhají těmto lidem zapadnout do běžného života a umožňují jím věnovat se všemu, co mají rádi. Díky projektu společností Microsoft a Alza zaměřenému na osvětu moderních technologií pro zdravotně znevýhodněné, vám představujeme Lindu a Alexandra, kteří jsou i přes zdravotní problémy inspirací pro všechny.

Linda Albrechtová pracuje na Západočeské univerzitě, kde vystudovala doktorát. Jako sociální pracovnice působí také v obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a provozuje také úspěšný blog. A to i přesto, že jí toho osud naložil víc než dost. Linda se totiž narodila se zrakovým hendikepem. Díky částečně zachovanému zraku bez problémů zvládla základní školu i studia na střední. Těsně před maturitou ale přišla vážná dopravní nehoda, při které kvůli silným otřesům mozku ztratila zrak téměř úplně.

Její propuštění z nemocnice byl ale tehdy jenom start. Následoval šestiletý maraton operací, kdy se jí lékaři snažili zachránit alespoň zbytky zraku. V té době si také dodělala maturitu a poté se rozhodla přihlásit na vysokou. Protože bylo vyloučeno, aby kvůli svému postižení absolvovala běžné písemné testy, ptala se na alternativní způsoby, jak by se přijímacího řízení mohla zúčastnit. A tvrdě narazila. S neochotou, jakkoliv jí vyjít vstříc, se setkala na několika vysokých školách a na jedné jí dokonce bylo řečeno, ať se vrátí, až uvidí.

"Tehdy to pro mě bylo úplně strašné. Vyrovnávala jsem se se ztrátou zraku a chvíli to vypadalo, že se budu muset vyrovnat i s tím, že nikdy nebudu studovat na vysoké škole," vzpomíná na nelehké období Linda. Příležitost složit přijímací zkoušky nakonec dostala na Západočeské univerzitě. Do Plzně se poté nejen dostala, nakonec si z ní odnesla i doktorský titul.

Velký posun Linda zaznamenala v době, kdy nastupovala na magisterská studia. Tehdy začala využívat pro ni naprosto nedocenitelnou věc, tedy notebook s operačním systémem Windows. Zde měla speciální software pro zvětšení a odčítání z obrazovky. Významným krokem byl i příchod tabletů a běžná dostupnost smartphonů. Bez nich si dnes Linda svůj život nedokáže představit. "Programy a aplikace, které jsou dnes pro lidi se zrakovým postižením dostupné, jsou úplně neuvěřitelné," pochvaluje si. "K dispozici máme zvětšovací a mluvící programy a možnost odečítání obrazovky máme napříč všemi zařízeními

Plnohodnotný život díky moderním technologiím

Možnosti moderních technologií oceňuje také Alexandr Zvonek, který stejně jako Linda dosáhl na doktorský titul i přes svůj hendikep. Čísla 99,98 % na levém uchu a 99,92 % na pravém uchu značí procentuální ztrátu jeho sluchu.

"Možnosti, které mají studenti dnes, jsou s dobami, kdy jsem do školy chodil já, naprosto nesrovnatelné. Mladí lidé se sluchovým postižením dnes mají k dispozici tlumočníka znakového jazyka, asistenta pro přepis mluvené řeči, je tu celá řada online nástrojů, dobře fungují např. automatické titulky, a tak bych mohl ještě chvíli pokračovat," vyjmenovává. "V dobách mých studií jsem mohl leda tak zdarma pořizovat kopie nebo si domluvit speciální konzultace. Možnost zapojení do diskuse třeba ani neexistovala."

Kromě Microsoft Teams mu život zjednodušuje celá řada dalších služeb, programů a aplikací. Alexandr je rád, že nové Wndows 11 nabízejí pokročilé funkce zpřístupnění pro uživatele s různým zdravotním postižením, včetně sluchového. Těší ho, že velké společnosti na tuto oblast nezapomínají a snaží se posouvat technologie i v tomto ohledu.

To zahrnuje například zvuková a vizuální oznámení nebo automaticky generované a skryté titulky. A v reálném čase lze také ve Windows 11 převádět text na řeč či překládat řeč do jiného jazyka. Vedle služeb Microsoftu pak využívá i celou řadu aplikací. Pro převod mluveného slova do textu mu na telefonu pomáhá aplikace Okamžitý přepis, komunikaci třeba na úřadech nebo telefonování usnadňuje aplikace eScribeDroid, či služby které nabízí DeafCom, O2 a Tichý svět, kde živí asistenti pomáhají s tlumočením znakového jazyka či opět přepisem mluvené řeči. Je skvělé, že třeba díky aplikaci eScribeDroid, jejíž rychlopísaři zajišťují simultánní přepis mluvené řeči, může dneska normálně nejen telefonovat, ale jak s šibalským úsměvem dodává, třeba se i díky tomu dohadovat s kurýry na závozu zásilky.

Pomoc budoucím generacím

Linda i Alexandr nyní pomáhají dalším studentům se speciálními potřebami zvládat jejich studium na vysoké škole. Zatímco Linda dál působí na Západočeské univerzitě, Alexandr je jedním z vedoucích ve Středisku Teiresiás při Masarykově univerzitě. Oba se tak celý život snaží bourat tabu a pomáhat lidem se specifickými potřebami. Společně se proto zapojili do kampaně společností Microsoft a Alza.cz, která zvyšuje povědomí o technologiích jako jsou Windows 11 nebo Microsoft 365, které umožňují lidem se zdravotním postižením zapojit se do normálního života.

