Výstavy nahradily webináře. Jak se český export přizpůsobil pandemickým omezením?

Tradiční cesty prezentace firem, jako jsou veletrhy a výstavy, byly odložené nebo často zrušené.

Nedostatek komponentů a materiálů, zadržování kontejnerové dopravy nebo velký nárůst cen komodit. To je jen několik z mnoha problémů, se kterými se od začátku pandemie koronaviru musí vypořádat i české exportní společnosti.

Problémy se projevily i v prvním čtvrtletí 2021, ve kterém podle české Asociace exportérů došlo oproti stejnému období v roce 2020 k oslabení o 0,6 %. Data ale ukazují, že průmysl společně s exportem bude v nejbližších měsících růst a v porovnaní s první vlnou pandemie nebudou negativní dopady natolik radikální. V březnu 2020 totiž export počítal v porovnání s předešlým rokem ztráty o více jak třicet procent.

Vztahy se zahraničím jsou klíčové

Po zavedení opatření a omezení souvisejících s pandemií byly hromadné akce zastavené, odložené nebo rovnou zrušené. Například v Německu, kde se koná velké množství světových veletrhů a výstav, se ztráty na straně kongresových center, hotelů a jiných poskytovatelů služeb vyšplhaly až do výše 28 miliard eur.

Společnosti, pro které je export hlavní složkou jejich činnosti, musely urychleně najít jiné cesty komunikace a prezentace. V této složité situaci se ocitla i česká farmaceutická společnost Contipro, která patří k největším dodavatelům kyseliny hyaluronové na světě. Export je i pro Contipro klíčovým faktorem, protože téměř všechnu vyrobenou surovinu vyváží do zahraničí. V roce 2021 to bude nejméně do 63 států po celém světě.

Webináře se těší velké popularitě

Novou realitou i v průmyslovém prostředí se v posledním roce stává distanční kontakt. Contipro se zaměřilo na online prostor a objevilo několik cest, přes které se snaží oslovit své partnery. "Novým oblíbeným prvkem se staly webináře. Na nich je možné představovat nové suroviny nebo jen vést rozhovory o nových trendech nebo výzkumech. Kromě toho organizujeme například online konference, kde představujeme novinky a odpovídáme na otázky odborné i laické veřejnosti," vysvětluje technická specialistka prodeje v Contipru Zuzana Jeníková.

Přesun prostředků, které by byly standardně využity na veletrhy, do online prostředí, potvrzuje i společnost Enbra, která působí v odvětví otopné techniky, vodoměrů či klimatizací. "V loňském roce jsme se kvůli pandemii nemohli osobně účastnit pro nás strategicky velmi významného veletrhu Aquatherm. Kvůli tomu jsme bohužel neměli možnost utužit vazby s partnerskými subjekty v našem oboru. Z hlediska byznysu nás nicméně tato skutečnost výrazněji neovlivnila. Ušetřené zdroje jsme naopak mohli převést do jiných marketingových kanálů, zejména do on-line prostředí. Nemuseli jsme tak snižovat rozpočet na propagaci," říká Petra Aigelová, vedoucí marketingového oddělení.

Tržby Contipra klesly jen minimálně Contipro si dokázalo i v roce 2020 udržet vysoký odbyt kyseliny hyaluronové. Ačkoliv třzby v oblasti kosmetiky klesly téměř o čtvrtinu, zvýšený zájem společnost zaznamenala v oblasti farmacie. "Tržby za naše farmaceutické suroviny meziročně vzrostly o 9 procent. O více než dvě procenta narostly i naše tržby za finální produkty. Naše prodeje kvůli ochromení kosmetického průmyslu objemově poklesly, ale produkty s vyšší přidanou hodnotou posílily a podržely naše tržby, které v konečném součtu oproti loňskému roku spadly jen asi o jedno procento, což souvisí především s kurzovými pohyby," uvádí Zuzana Bubnová, výkonná ředitelka společnosti Contipro. Návrat k původním číslům až v roce 2023? Nové prostředky komunikace si postupně našly své příznivce. Průzkum IFO Institute odhalil, že například v Německu chtějí společnosti s počtem zaměstnanců nad 500 i po pandemii snižovat náklady na výstavy a veletrhy a ponechat nově vzniknuvší formy komunikace v online světě. Zároveň ale stejný zdroj upozorňuje, že veletrhy zůstávají důležité pro menší podniky. Analýzy vypracované Asociací exportérů předpovídají v dalším průběhu roku 2021 postupný nárůst českého exportu. Zároveň však experti upozorňují na fakt, že pozitivní čísla budou platit jen v porovnání s rokem 2020, ve kterém pandemie udeřila na české vývozce naplno. Na předpandemická čísla se exportéři s velkou pravděpodobností dostanou nejdříve v roce 2023.