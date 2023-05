Kila navíc v mládí zvyšují riziko úmrtí na rakovinu prostaty. Prevencí je nízká váha

Muži, kteří před dovršením 30 let přiberou zhruba 13 kilogramů oproti své váze v pubertě, mají o 27 procent vyšší riziko, že ve stáří zemřou na rakovinu prostaty. Vyplývá to z desetileté studie zahrnující více než 250 tisíc Švédů.

Muži, kteří od 17 do 60 let přibrali alespoň půl kilogramu ročně, měli o deset procent vyšší riziko agresivní rakoviny prostaty. Měli také o 29 procent větší šanci, že karcinom prostaty u nich bude smrtelný, vyplynulo z analýzy, o jejíchž výsledcích napsal list The Guardian.

Při prudkém nárůstu hmotnosti je ale podobné riziko. Muž, který mezi 17. a 29. rokem přibere 13 kilogramů, má o 13 procent vyšší šanci agresivního karcinomu prostaty a o 27 procent větší pravděpodobnost, že na tuto nemoc zemře.

Zjištění vyplynula ze studie prováděné v letech 1963 až 2014. Výzkumníci analyzovali údaje švédských mužů, kterým byla od 17 do 60 let alespoň třikrát změřena hmotnost. Udržování nízké váhy by mohlo být nezbytnou prevencí rakoviny prostaty, uvedli autoři studie.

Z 258 477 Švédů, kteří se zúčastnili studie, byla 23 348 účastníkům diagnostikována rakovina prostaty, přičemž průměrný věk v době diagnózy byl 70 let. Celkem 4790 mužů na toto onemocnění zemřelo.

Rakovina prostaty je s více než 1,4 milionu každoročně diagnostikovaných případů nejčastějším nádorovým onemocněním vyskytujícím se u mužů. Ačkoli karcinom prostaty může růst pomalu a nemusí muži během života způsobit žádnou újmu, některé mohou být agresivnější a hůře léčitelné.

I předchozí výzkumy naznačily silnou souvislost mezi nadměrným tělesným tukem a rizikem agresivní a smrtelné rakoviny prostaty.

"Několik studií naznačilo možnou souvislost mezi nadváhou a agresivní rakovinou prostaty a tato studie na ně navazuje tím, že naznačuje, že přibrání na váze v raném věku je spojeno se zvýšeným rizikem úmrtí na toto onemocnění," uvedl Simon Grieveson z organizace pro výzkum rakoviny prostaty Prostate Cancer UK.

"Udržování zdravé hmotnosti může chránit před mnoha druhy rakoviny, ale je důležité si uvědomit, že rakovina prostaty může postihnout muže všech hmotností, tvarů a velikostí," dodal. "Nejvíce ohroženi tímto onemocněním jsou muži starší 50 let, muži černé pleti a muži s rodinnou anamnézou, a pokud mají obavy, měli by se obrátit na svého lékaře," dodal.