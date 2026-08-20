Vyschlá řeka odkryla další poklad: remorkér z dob Rakouska - Uherska

Klesající hladiny řek odhalily další historický vrak lodi. Nejnověji se z řeky Sávy poblíž města Sremska Mitrovica v Srbsku vynořily pozůstatky více než 100 let starého parního remorkéru Slovenac, napsala ve čtvrtek agentura AP. Plavidlo se podle místního historika Andriji Popoviče potopilo poté, co v roce 1945 narazilo na německou minu.
Části lodi se nad hladinou objevily už v minulosti, podle místních obyvatel však vrak dosud nebyl odhalený tak moc, jako nyní. "Uplynulo už několik let od doby, co byl naposledy spatřen, takže je o něj velký zájem," řekl Popović s odkazem na plavidlo, kterému srbská média dala přezdívku "Titanic ze Sávy".
Plavidlo bylo podle Popoviče vyrobeno v budapešťské loděnici v roce 1913, tedy za časů Rakouska-Uherska. Měřilo 54 metrů a původně se jmenovalo Vág, což je maďarský název slovenské řeky Váh. Loď následně tahala náklad mezi Budapeští a dalšími městy na Dunaji. Za první světové války plavby omezila a po rozpadu monarchie přešla do správy Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které se později stalo součástí Jugoslávie, uvedl Popović.
"Tehdy byla přejmenována (a dostala jméno) Slovenac," popsal historik, podle něhož ke konci druhé světové války plavidlo využívaly jugoslávské antifašistické síly k převozu zraněných nebo vybavení. Když koncem dubna 1945 narazilo na německou minu, vezlo zraněné bojovníky, sdělil dále Popović s tím, že od té doby leží Slovinac na dně Sávy.
Není přitom jediným pozůstatkem minulosti, který se v poslední době vynořil z vyschlých evropských řek.
Na Dunaji je podle AP vidět řadu vraků německých lodí z druhé světové války, které Německo potopilo při ústupu z Rumunska. Některé byly podle webu The Guardian vidět už při předchozích obdobích sucha. Na dně Dunaje v Budapešti nedávno našli lidé i pozůstatky dvou německých vojáků z druhé světové války a motorku německého wehrmachtu, napsala stanice BBC News.
V Bulharsku rekordně nízká hladina Dunaje letos vydala kosti tvora, o němž odborníci předpokládají, že se jedná o mamuta. V Itálii odhalilo nejhorší sucho za posledních 70 let pilíře starověkého mostu přes řeku Tiberu, který kdysi používali římští císaři, píše AP.
Dalšími důsledky letošního sucha a vlny veder je ovšem řada obtíží, kterým čelí evropské země. Rekordně nízký stav Dunaje zasáhl také jaderné elektrárny v Maďarsku a Rumunsku a pozastavil dopravu na druhé největší vodní cestě v Evropě, podotkla AP. Sucho podle ní poničilo úrodu od Nizozemska po Bosnu a nedostatek vody je cítit až v Alpách.
Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě. Vědci přitom varují, že klimatické změny zhoršují četnost a intenzitu veder a sucha.
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