Vyrýsované tělo bez cvičení? Nový trend v plastikách míří do Česka, stojí miliony

Lidé, kteří sní o tom, mít krásně vyrýsovanou postavu bez hodin v posilovně, mají novou naději. Jen se budou muset pořádně plácnout přes kapsu. Tvarování celé postavy je finančně i časově náročné. V čem zákrok spočívá a kolik bude stát? Na trh přichází i vylepšený facelift bez vedlejších účinků.

Plastická chirurgie se opět mílovými kroky posouvá dál. Co ještě nedávno bylo nemožné, se dnes dostává u plastických chirurgů do popředí požadavků. Lidé, kteří touží po krásném těle, se dočkají i v Česku. Nová metoda body contouring - tvarování těla údajně dokáže zázraky. Jen je náročná nejen časově, ale především po finanční stránce.

"Je to obrovský celosvětový trend, v principu jde o to, že se někde agresivně odebírá tuk, jinde se přidává, chirurg pak dokáže vyrýsovat určité svalové

skupiny a tělo tak vypadá vysportovaně. Existuji různé stupně rýsování, ty lehčí až střední formy rýsování se už provádí i v Česku," prozradil lékař Petros Christodoulou pro Aktuálně.cz.

Není to ale tak jednoduché jako při zvětšování či zmenšování prsou či liposukci. Jde o obrovský zákrok po celém těle, který se i dlouho hojí. U nás se lékaři zatím v tomto oboru spíš rozkoukávají.

"Ten opravdu agresivní body contouring a rýsování se zatím tady neprovádí, protože se jedná o velmi dlouhé operace, kde je nutné speciální přístrojové

vybavení, infuze nahřívanými roztoky, intenzivní pooperační péče. To všechno samozřejmě nese se sebou značnou finanční investici ze strany zdravotnického zařízení a v kombinaci s dlouhým operačním časem by se cena operace pohybovala ve spektru, který není ochotný každý zaplatit. V zahraničí se tyto

komplexní operace u těch nejzkušenějších chirurgů pohybuji řádově v milionech korun," dodal plastický chirurg.

Když takový zákrok podstoupíte, neznamená to, že pak nemusíte nic dělat. Správně by se měl dodržovat zdravý životní styl se cvičením a vyváženou stranou. Nedoporučuje se, aby se po tak závažné operaci přibíralo. Výsledek by pak mohl být zcela jiný.

"Je to indikované pouze u lidi, kteří jsou odhodlaní do konce života dodržovat výživová opatření, zdravý životní styl a sport. Nesmíte přibrat, protože to pak může vypadat ošklivě. Není to pro každého a kandidáti se vybírají velmi opatrně," upozorňuje Christodoulou.

Facelift nahrazuje jiný zákrok

Trend v úpravách obličeje se také začal ubírat jiným směrem. Lékaři ustupují od klasického faceliftu a zkouší nové operativní procesy. Výsledek vypadá přirozeněji a nikdo na vás nemusí poznat, že vám někdo "spravoval" pleť.

"Na rozdíl od klasických faceliftových technik, při deep plane faceliftu se chirurg pohybuje v těch nejhlubších vrstvách. Ty se odpojí, čímž dokážeme měkkou tkáň posunout zpět, kam patří, a tam ji znovu zafixovat," popisuje lékař zákrok, který sám teď nejčastěji provádí.

Pacienti pak nevypadají jako po vytažení na skřipci a zákrok nemá viditelné stopy, což se o faceliftu říct nedá. Zanechává za sebou znaky, podle kterých můžete poznat, že lidé byli na omlazující operaci.

"Dochází k velmi přirozenému omlazení, bez známek, které prozrazují facelift, jako jsou vytahané ušní lalůčky, patrně nadměrný tah na kůži tváře a podobně. A deep neck je zase operace, pomocí které jsme nyní schopni vytvarovat kontury krku a čelisti způsobem, jakým to dříve nešlo," uzavřel vyprávění.

Přiznává, že lidé už upouštějí od extrémních proměn, ale přejí si spíš přirozenější vzhled. Což podle něj je známka dobré plastické chirurgie, když zákroky vypadají pěkně podle typu tváře či postavy.