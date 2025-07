Vypnuli digitální svět a odjeli pryč. Co zažili bez mobilů, je navždy změnilo

„Bez mobilu si daleko více všímáme okolí i sebe navzájem,“ říká Tereza, která s manželem vyráží na výlety bez mobilu, aby vypnuli svět plný notifikací. Bedřišku překvapilo, že se jí nechtělo připojit se zpátky, a Pavel zažil abstinenční příznaky i úzkost. Dovolená bez mobilu je podle něj jako výstup na vysokou horu. Co se stane, když cestujete offline, a kam se v Česku za digitálním detoxem vydat?

"Před devíti lety jsme s manželem chtěli přidat do našeho cestování nějakou výzvu, protože už nás nebavilo tolik cestovat stylem koupit letenky a objednat hotel. A tak jsme vymysleli spontánní výlety bez mobilu a bez věcí na náhodné místo," vzpomíná Tereza. Od té doby vyrážejí pravidelně.

Sedm hodin a 50 minut. To je průměrný čas, který Češi denně stráví sledováním obrazovek různých velikostí. Vyplývá to z výzkumu životního stylu, který v roce 2022 zpracovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Technologie vládnou našim životům a mobily určují čas, komunikaci i zážitky. Cestování bez mobilu a wi-fi může působit jako radikální krok. Pro Terezu Schindlerovou, která už od roku 2008 sdílí cestovatelské zážitky na svém blogu Cestuj za babku, je to výzva i nový objev.

"Je to skvělý pocit vyrazit na výlet, aniž by člověk táhl batoh nebo kufr. Máte volné ruce, nic neřešíte, protože nic nemáte. Bez mobilu si daleko více všímáme okolí i sebe navzájem," říká Tereza. Přiznává ale, že i ona zažívá drobné abstinenční příznaky: "Jsem zvyklá na mobilu řešit úplně všechno, takže určitě mi sem tam bylo líto, že se nemůžu například podívat, kde mají dobrý kafe, nebo se prostě vyfotit."

S tím souvisí i obavy, které Tereza občas zažívá: "Nejvíc se vždycky bojím, že do finální destinace přijedeme pozdě večer a už neseženeme ubytování. Málem se to stalo v Broumově." Zkušenosti ale potvrzují, že vyřešit se dá všechno i bez mobilu. "Spojení se vždy dá dohledat na nádraží nebo se zeptat u průvodčího - na nádraží nám kolikrát vytiskli mapu. Jedinou nevýhodou takových výletů je, že vlakové jízdenky na poslední chvíli vyjdou děsně draho," dodává.

Digitální detox

Zároveň je podle ní důležité zdůraznit, že vyrazit bez mobilu dnes není nebezpečné: "Nebojím se, protože všichni kolem mě mobil mají a v případě potřeby ho použijí nebo půjčí. Vlakem jezdíme vždy do nějakého města, ne do přírody nebo někam na pole, takže lidi jsou vždy kolem a nebezpečné mi to nepřijde."

S digitálním detoxem se díky skautským táborům už roky setkává Pavel Pelikán, přece jen skauting v lese a elektronika do sebe moc nezapadají. "Dovolená bez mobilu je jako výstup na vysokou horu. Pustíte-li se do toho bez řádné aklimatizace, může z toho být pěkný bolehlav," popisuje Pavel. Ze začátku zažíval abstinenční příznaky, úzkost i strach, že něco propásne. "Dnes už před ´výstupem na Offline´ praktikuji postupné zpomalení. A stojí to za to - mozek se vyčistí, svět se zpomalí, smysly zbystří a člověk má čas být opravdu s dětmi, sám se sebou i v přírodě."

Mobil na dovolené odkládá i zpěvák Petr Bende: "Jelikož jsme díky době na sítích v podstatě stále a pro mě je to ještě navíc kontakt s fanoušky a podávání reportů z koncertů, vždycky se těším na dovolenou, kdy odložím telefon a odpočívám. Letos jsem si takhle užil toulání po horách i výlet k moři."

Jen já a ticho

Touha po odpočinku přivedla k offline času i Bedřišku Simetovou, která si ho poprvé vyzkoušela před třemi lety. Byla unavená a chtěla být sama. Věděla, že když bude dostupná online, nebude to stačit. "Blízkým jsem dopředu řekla, co mám v plánu, a po příjezdu na Slovensko jsem telefon používala už jen v offline režimu na hledání v mapách a focení," popisuje Bedřiška.

Zajímavé pro ni bylo uvědomování si momentů, kdy sahá po telefonu. Nejčastěji to bylo večer, když byla unavená. "Čas offline je pro mě zároveň časem bez televize, filmů či seriálů. Ani písničky jsem neposlouchala. Prostě jen já, ticho a příroda." Když se blížil konec pobytu, uvědomila si, že se vlastně ani moc nechci "připojit" zpátky: "Od té doby si vždy během léta dopřávám několik dnů offline a během roku pravidelně ve volném čase nastavuji alespoň na několik hodin režim letadlo."

Svoji zkušenost s digitálním detoxem v běžném životě i na dovolené má také Andrea Kodetová: "Od poloviny června jsem přestala pracovat na počítači. Nejsem ani na mobilu, jen pokud je to nezbytné, a na televizi se podívám dvakrát týdně. První dny jsem měla potřebu stále mobil sledovat, aby mi něco neuteklo. Teprve po třech týdnech přišel pocit klidu a dnes vidím, že to jde i bez techniky. Naopak více čtu knihy a časopisy. Na dovolenou jsem jela na týden do Chorvatska bez mobilu i bez wi-fi, bylo to bezva, protože mě nikdo nemohl úkolovat."

Otestovat offline život bez obrazovek a věčných notifikací můžete na dovolené i v Česku. Existují místa, kde není ani stopy po signálu či wi-fi a kde vás to k digitálnímu detoxu přímo vybízí. Tipy, kam se vydat za dokonalým klidem, najdete ve fotogalerii.