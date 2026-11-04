Devět lidí vyrazilo na cestu, která měla trvat sotva hodinu. Pak přišla bouře, šestimetrový člun zmizel v otevřeném Pacifiku a po posádce pátrali záchranáři. Po deseti dnech ale americká pobřežní stráž akci vzdala. Rodiny ztratily naději, že své blízké ještě uvidí. Po téměř třech měsících se na odlehlém ostrově v Kiribati objevilo pět z nich. Čtyři další lidé stále chybějí.
Tři muži a dva chlapci urazili na malém člunu přibližně 5400 kilometrů. Když je v neděli 1. listopadu našli obyvatelé ostrova Fanning, měli za sebou týdny na otevřeném moři. Nikdo zatím neví, jak přesně tak dlouhou cestu přežili.
Deset dní pátrání a potom ticho
Všechno začalo 30. července na ostrově Murilo v Mikronésii. Devět lidí se vydalo na ostrov Ruo. Šestimetrový člun měl zvládnout cestu zhruba za hodinu. Jenže posádku zastihla bouře. Vítr a proudy ji zahnaly mimo trasu a člun zmizel.
Americká pobřežní stráž dostala zprávu o zmizelých hned následující den. Do pátrání zapojila námořnictvo i letectvo. Záchranáři prohledali plochu o rozloze přibližně 85 700 kilometrů čtverečních a provedli více než třicet pátracích akcí. Po člunu ale nenašli jedinou stopu. Po deseti dnech marného hledání pobřežní stráž pátrání ukončila, protože už neviděla žádnou naději na úspěch.
Pak se po téměř třech měsících objevila zpráva z ostrova Fanning, který patří do tichomořského státu Kiribati. Místní obyvatelé tam v neděli našli pět lidí z pohřešované posádky. Na člunu seděli tři muži a dva chlapci: Wanis Weita, Wboy Weita, Akinis David, Paul Paul a Tedwin Paul.
Po dlouhém pobytu na moři byli všichni silně dehydratovaní a podvyživení. Zdravotníci jim začali podávat infuze. Zdravotní sestra Paukin Tororo popsala agentuře AP první známky zlepšení: „Dokážou se usmát a dávají najevo, že chtějí jíst.“
Co se na palubě událo, nikdo neví
O zachráněné se nejprve postaral místní pastor. Zdravotníci doporučili přepravit pětici na ostrov Kiritimati, kde je lepší lékařská péče. Jejich stav se postupně zlepšuje, o samotné plavbě však zatím nikdo z nich nepromluvil.
Některé rodiny už s nimi navázaly kontakt. Guvernér státu Chuuk Alexander Narruhn požádal prezidenta Federativních států Mikronésie, aby začal s Kiribati jednat o jejich návratu domů.
Radost ze záchrany ale kalí osud dalších čtyř pasažérů. Nikdo zatím nedokázal potvrdit, co se se zbývajícími stalo. Některé zprávy už mluví o jejich smrti, americká pobřežní stráž však jejich osud nedokázala objasnit.
69 dní se šťastným koncem
V posledních měsících se v Pacifiku odehrály i další podobné případy. Tři muži z Bougainville strávili na moři 69 dní. Bratři Mitchell a Darrell Tokiapronovi a jejich bratranec Horen Kapiatu vypluli z ostrova Nissan na ostrov Buka. Chtěli tam prodat sušené kakao. Silný vítr je ale odnesl mimo kurz a nakonec jim došlo palivo.
Zůstali na malém člunu uprostřed oceánu. Darrell Tokiapron později vyprávěl, že se pokoušeli využít vítr a doplout k Tuvalu, případně až k Havaji. Marně. Museli čelit silným proudům, rozbouřenému moři i chladným nocím. Vlny podle něj někdy dosahovaly až dvou metrů.
Život jim zachránilo jídlo, které měli na palubě, a to, co dokázali ulovit. Jedli sušený kokos, kakaové boby, ryby, želvy, žraloky i mořské ptáky. Vodu získávali z deště. Záchranáři je našli 26. září v mezi Havají a Kiribati. Po ošetření se muži vrátili do Papuy-Nové Guineje. Darrell později řekl, že jim život zachránila dobrá znalost moře, větru a počasí.
Tělo bratrance hodil přes palubu
Osmnáctiletý Luka Rahan takové štěstí neměl. Na rybářskou výpravu u severního Bougainville (v jihozápadní části Tichého oceánu) vyrazil 16. září se svým šestnáctiletým bratrancem Cletusem Manmanem. Při návratu jim přestal fungovat motor. Do nádoby s benzinem se dostala voda a smísila se s palivem. Člun neměl kotvu a proud ho začal unášet na severovýchod.
Mladíci lovili ryby, které v noci chytali a přes den sušili na slunci. Dešťovou vodu zachytávali plachtou. Našli také dva kokosové ořechy. Jenže týdny na moři jim ubíraly síly. Manman začal po čtyřech týdnech výrazně slábnout. Trpěl silnou dehydratací a vykašlával krev. Třicátý druhý den plavby zemřel. Rahan zůstal na člunu sám. Dva dny ještě nesl tělo bratrance s sebou, pak ho musel hodit přes palubu. Dalších devět dní čekal na záchranu. Nakonec ho severně od ostrova Tarawa našli kiribatští rybáři. Na moři strávil 41 dní.
Podobné nehody nejsou v Tichomoří výjimečné. Jak časté případy v oblasti jsou, ukazují údaje ze Šalomounových ostrovů. Tamní námořní úřad v roce 2024 koordinoval 63 záchranných operací, při nichž se ocitlo v nouzi 666 lidí. Většinu případů tvořily malé čluny kratší než deset metrů. Mezi hlavní příčiny patřila nedostatečná příprava na cestu, poruchy motorů a ignorování varování před nepříznivým počasím. Čtyři lidé při těchto nehodách zemřeli.
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Zdroj: apnews.com, abc.net.au, thenational.com.pg, sima.gov.sb, bpa.org.ki
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