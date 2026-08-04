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Vypadá to znepokojivě. NASA ukázala, co po 14 letech potkalo vesmírné vozítko

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Čtrnáct let práce v nehostinném prostředí si vybírá svou daň. Nové snímky z Marsu ukázaly, jak výrazně se během let opotřebovala kola roveru Curiosity. Přesto robot pokračuje v průzkumu Rudé planety a připomíná, že i zdánlivě obyčejná fotografie může vypovídat o hranicích lidské techniky i o tom, jak blízko bychom mohli být vlastní cestě na Mars.

Nový detailní záběr tak není jen technickou zajímavostí. Připomíná také, jak mimořádně náročné je provozovat vědeckou laboratoř na jiném světě po dobu delší než deset let.
Nový detailní záběr tak není jen technickou zajímavostí. Připomíná také, jak mimořádně náročné je provozovat vědeckou laboratoř na jiném světě po dobu delší než deset let.Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Téměř čtrnáct let po přistání na Marsu nese rover Curiosity viditelné stopy náročné služby. Nejnovější fotografie zveřejněná na serveru NASA zachycuje detail jednoho z kol vozítka, na němž jsou patrné praskliny i poškození vzniklé během dlouholetého pohybu po kamenitém povrchu Rudé planety.

Curiosity dosedl do kráteru Gale 5. srpna 2012. Na povrch Marsu jej tehdy dopravila unikátní přistávací technologie známá jako „sky crane“, která rover spustila na lanech přímo na zem. Od té doby urazil více než 32 kilometrů a během své mise hledá stopy po tom, zda na Marsu v dávné minulosti existovaly podmínky vhodné pro život.

Přestože Curiosity ani Perseverance nejsou lidé, představují první dlouhodobou přítomnost lidstva na povrchu jiné planety a připravují cestu pro okamžik, kdy se po Marsu možná projdou i astronauti.
Přestože Curiosity ani Perseverance nejsou lidé, představují první dlouhodobou přítomnost lidstva na povrchu jiné planety a připravují cestu pro okamžik, kdy se po Marsu možná projdou i astronauti.Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Takto dlouhá cesta se však neobejde bez opotřebení. Rover váží přes jednu tunu a pohybuje se v prostředí plném ostrých kamenů a nerovností, které představují pro jeho kola mimořádnou zátěž.

Dlouhá cesta na Mars

NASA společně s laboratoří Jet Propulsion Laboratory proto pravidelně pořizuje kontrolní snímky kol, aby bylo možné sledovat jejich stav. Přestože jsou na nich dnes patrné trhliny i otvory, americká agentura už dříve uvedla, že kola si vedou překvapivě dobře i navzdory tomu, že čelí jedněm z nejtvrdších podmínek, jaké marsovský terén nabízí.

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Nový detailní záběr tak není jen technickou zajímavostí. Připomíná také, jak mimořádně náročné je provozovat vědeckou laboratoř na jiném světě po dobu delší než deset let.

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Mars dnes zkoumají především dva aktivní rovery: Curiosity a novější Perseverance. Oba pravidelně posílají na Zemi nové fotografie i vědecká data. Díky tomu může veřejnost téměř denně sledovat dění na planetě vzdálené desítky milionů kilometrů.

Právě podobné snímky ukazují, jak velký technologický pokrok bylo nutné překonat, aby lidstvo dokázalo bezpečně dopravit pojízdné robotické laboratoře na povrch jiné planety a udržet je v provozu po mnoho let.

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Výsledky práce roverů zároveň přesahují samotný vědecký výzkum. Informace získané z oběžných sond, přistávacích modulů i vozítek pomáhají lépe porozumět prostředí na Marsu a mohou se stát důležitým základem pro budoucí pilotované mise.

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Přestože Curiosity ani Perseverance nejsou lidé, představují první dlouhodobou přítomnost lidstva na povrchu jiné planety a připravují cestu pro okamžik, kdy se po Marsu možná projdou i astronauti.

VIDEO: Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad

Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad. | Video: Tereza Šolcová

Zdroj: NASA, BBC, Space.com

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