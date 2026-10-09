Vypadá jako sídlo tajné služby. V Praze vyrostlo „město ve městě“, jeho skutečný účel překvapí

Na rušné křižovatce v pražských Holešovicích vyrostla nová administrativní budova Hasičského záchranného sboru. Devítipodlažní věž s červenou fasádou doplňuje už existující provozní část areálu a spojuje kanceláře, technické zázemí i venkovní terasy. Architekti ji pojali bez okázalosti: syrový beton, přiznané rozvody a výrazná červená barva připomínají, komu dům slouží.
Nové sídlo pražských hasičů stojí v Holešovicích na exponovaném místě u Argentinské ulice. Architekti David Kraus a Miroslav Styk navrhli celý areál jako jeden funkční celek, který spojuje administrativu s provozem a technickým zázemím.
Nejvýraznější částí je štíhlá devítipodlažní věž. Nejde ale o osamocený kancelářský dům. Navazuje na dříve dokončenou provozní budovu určenou pro zásahové a servisní funkce. Autoři komplex popisují jako svého druhu „město ve městě“, vložené do okolní obytné a kancelářské zástavby.
Budovu zvenčí charakterizuje hlavně červená barva. Fasádu věže tvoří pravidelný rastr panelů z betonu vyztuženého skelnými vlákny, další části areálu dostaly červený hliníkový obklad. Architekti se podle svého popisu záměrně vyhnuli okázalé monumentalitě.
Místo toho stavěli na jednoduchosti, pevných materiálech a jasně čitelné konstrukci. Jednotlivé části budovy se přitom odlišují podle toho, k čemu slouží: kanceláře mají jiné nároky než technické a podpůrné provozy. Podobně přímočarý je interiér. Většinu prostor určují pohledové železobetonové stěny a stropy, bílé neomítnuté příčky a přiznané technické rozvody. Červená se vrací na dveřích, recepci, podatelně i kuchyňkách.
Areál netvoří jen kancelářská věž. K ní přiléhá technicko-provozní blok a třípodlažní průjezdná část, která propojuje jednotlivé etapy výstavby a umožňuje pohyb uvnitř pozemku. Na střechách vznikly vedle technického vybavení také zelené plochy a přístupné terasy.
Celou vertikálu završuje nad výtahovým jádrem ocelový anténní stožár vysoký 18,2 metru. Výsledkem je stavba, která se nesnaží působit reprezentativně pomocí dekoru, ale spíš svou jednoduchostí, robustností a jasným účelem.
NOVÉ SÍDLO PRAŽSKÝCH HASIČŮ
Místo: Argentinská, Praha
Autoři: Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Miroslav Styk
Ateliér: Architektura
Projekt: 2018–2023
Dokončení: 2025
Hlavní materiály: železobeton, sklovláknobetonové fasádní desky, hliník, sklo
Zdroj: Linka News, autorský text
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