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Vypadá jako sídlo tajné služby. V Praze vyrostlo „město ve městě“, jeho skutečný účel překvapí

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Nejvýraznější část nového areálu tvoří devítipodlažní administrativní věž, která stojí na exponovaném místě v pražských Holešovicích.
Červená fasáda není jen výrazným barevným prvkem. Pomáhá nové budově vytvořit snadno rozpoznatelnou identitu a odkazuje k instituci, která v ní sídlí.
Fasádu věže tvoří pravidelný rastr hladkých sklovláknobetonových desek v terakotovém odstínu.
Administrativní budova navazuje na starší provozní část areálu, která slouží především zásahovým a servisním funkcím hasičského sboru.
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35 fotografií
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Foto: Filip Šlapal
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Na rušné křižovatce v pražských Holešovicích vyrostla nová administrativní budova Hasičského záchranného sboru. Devítipodlažní věž s červenou fasádou doplňuje už existující provozní část areálu a spojuje kanceláře, technické zázemí i venkovní terasy. Architekti ji pojali bez okázalosti: syrový beton, přiznané rozvody a výrazná červená barva připomínají, komu dům slouží.

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Nové sídlo pražských hasičů stojí v Holešovicích na exponovaném místě u Argentinské ulice. Architekti David Kraus a Miroslav Styk navrhli celý areál jako jeden funkční celek, který spojuje administrativu s provozem a technickým zázemím.

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Nejvýraznější částí je štíhlá devítipodlažní věž. Nejde ale o osamocený kancelářský dům. Navazuje na dříve dokončenou provozní budovu určenou pro zásahové a servisní funkce. Autoři komplex popisují jako svého druhu „město ve městě“, vložené do okolní obytné a kancelářské zástavby.

Budovu zvenčí charakterizuje hlavně červená barva. Fasádu věže tvoří pravidelný rastr panelů z betonu vyztuženého skelnými vlákny, další části areálu dostaly červený hliníkový obklad. Architekti se podle svého popisu záměrně vyhnuli okázalé monumentalitě.

Administrativní budova navazuje na starší provozní část areálu, která slouží především zásahovým a servisním funkcím hasičského sboru.
Autoři celý komplex popisují jako „město ve městě“ – samostatně fungující institucionální areál uvnitř holešovické zástavby.
Vedle administrativní věže tvoří komplex také technicko-provozní blok a nižší průjezdná stavba, která propojuje jednotlivé části areálu.
Architekti se vyhnuli okázalým reprezentativním prvkům. Budova má působit především svou jednoduchostí, materiály a jasnou konstrukcí.
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35 fotografií

Místo toho stavěli na jednoduchosti, pevných materiálech a jasně čitelné konstrukci. Jednotlivé části budovy se přitom odlišují podle toho, k čemu slouží: kanceláře mají jiné nároky než technické a podpůrné provozy. Podobně přímočarý je interiér. Většinu prostor určují pohledové železobetonové stěny a stropy, bílé neomítnuté příčky a přiznané technické rozvody. Červená se vrací na dveřích, recepci, podatelně i kuchyňkách.

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Areál netvoří jen kancelářská věž. K ní přiléhá technicko-provozní blok a třípodlažní průjezdná část, která propojuje jednotlivé etapy výstavby a umožňuje pohyb uvnitř pozemku. Na střechách vznikly vedle technického vybavení také zelené plochy a přístupné terasy.

Celou vertikálu završuje nad výtahovým jádrem ocelový anténní stožár vysoký 18,2 metru. Výsledkem je stavba, která se nesnaží působit reprezentativně pomocí dekoru, ale spíš svou jednoduchostí, robustností a jasným účelem.

NOVÉ SÍDLO PRAŽSKÝCH HASIČŮ
Místo: Argentinská, Praha
Autoři: Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Miroslav Styk
Ateliér: Architektura
Projekt: 2018–2023
Dokončení: 2025
Hlavní materiály: železobeton, sklovláknobetonové fasádní desky, hliník, sklo

Zdroj: Linka News, autorský text

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