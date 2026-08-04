Vynořila se loď nacistů, která měla zastavit Rudou armádu. Sucho na Dunaji odhalilo válečný vrak

Rekordní vedra a vytrvalé sucho odhalily na dně Dunaje nečekaného svědka druhé světové války. U srbského města Prahovo se objevil vrak nacistické válečné lodi, kterou její posádka před více než 80 lety úmyslně potopila při ústupu před Rudou armádou. Pod hladinou ale neleží sama - v tomto úseku řeky ukrývá Dunaj stovky dalších vraků.
Psal se podzim roku 1944 a konec druhé světové války se pomalu blížil. Německá armáda ustupovala před postupující Rudou armádou a vojáci dostali rozkaz nenechat žádnou techniku padnout do rukou nepřítele.
Týkalo se to i válečných lodí na Dunaji. Jejich posádky proto dostaly příkaz plavidla potopit – nejen aby je nepřítel nemohl využít, ale také aby vytvořila překážku, která zablokuje plavební cestu a co nejvíce zpomalí sovětský postup.
Jedním z plavidel, která tehdy skončila na dně Dunaje, byla i loď, jejíž vrak dnes přitahuje pozornost u srbského Prahova. Kvůli mimořádně nízké hladině řeky se totiž rezavý kolos znovu objevil.
„Německá flotila po sobě zanechala obrovskou ekologickou katastrofu, která ohrožuje nás, obyvatele Prahova,“ řekl už dříve čtyřiasedmdesátiletý Velimir Trajilović, obyvatel tohoto srbského přístavního města.
Příčinou je extrémní sucho. Po týdnech intenzivních veder se hladina Dunaje v několika zemích propadla na nejnižší hodnoty za posledních 30 let – včetně sousedního Srbska a Rumunska.
Tato loď ale není jediná, kterou extrémní sucho odhalilo. Na dně Dunaje zůstávají desítky dalších vraků – některé stále připomínají válečná plavidla, jiné už téměř pohltil písek a bahno. Podle odhadů Evropské investiční banky se jen v pětikilometrovém úseku u Prahova nachází přibližně 200 potopených lodí, včetně zničených nákladních plavidel, remorkérů a bárek.
Vraky ale nejsou jen historickou zajímavostí. Po desetiletí komplikují lodní dopravu a Srbsku podle odhadů způsobují ztráty kolem pěti milionů eur ročně kvůli zpožděním v přepravě. Evropská unie proto financuje projekt na odstranění 21 nejproblematičtějších vraků. Práce začaly už před několika lety a pokračovat mají až do roku 2028.
„Lodě byly v roce 1944 úmyslně potopeny ustupující německou armádou a dodnes se v nich nachází výbušný materiál, což z jejich vyzvednutí činí mimořádně nebezpečnou operaci,“ dodal k odstraňování lodí Investiční rámec pro západní Balkán (WBIF).
Dunaj vydal i části těla pravěkého tvora
Extrémní sucho letos odhalilo i další zapomenuté pozůstatky minulosti. Dunaj, který protéká deseti evropskými státy od Německa až po Černé moře, klesl na mnoha místech na rekordně nízkou úroveň. Z vody vystupují kameny, písečné lavice i lodě, které byly po desetiletí ukryté pod hladinou. U chorvatského Opatovace se například znovu objevil vrak maďarské nákladní lodi Fulton, která se potopila v roce 1937.
Dunaj letos nevydal jen svědectví o válečné minulosti. V Bulharsku u města Ruse odhalila rekordně nízká hladina řeky také mnohem starší pozůstatky – části těla pravěkého tvora. Odborníci se domnívají, že by mohlo jít o mamuta.
Místní obyvatel objevil na obnaženém dně řeky kosti, načež nález putoval k odborníkům z Regionálního historického muzea v Ruse. Ti identifikovali spodní čelist, dva kly a další části kostry, které budou ještě podrobně zkoumat. „Nenazval bych to senzací, ale každý objev takto starých pozůstatků je pro vědu velmi důležitý,“ uvedl ředitel muzea Nikolaj Nenov.
Zdroje: BBC, EuroNews, The Independent, Reuters
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