Vyměnili domy na pevnině za plující činžák. Senioři prodali majetky a brázdí oceány

Výletní loď představuje pro řadu lidí zosobnění perfektní dovolené - pohodlné kajuty, gastronomické zážitky a možnost objevovat nová místa. Některé cestování na výletní lodi dokonce nadchlo natolik, že se rozhodli na ní žít natrvalo. To je případ také páru, který prodal svůj majetek a na jednu se přestěhoval.
Na první pohled vypadá Villa Vie Odyssey jako běžná výletní loď. Restaurace, wellness, posilovna i bazén s lehátky, kde si cestující užívají slunce.
Je tu ale jeden zásadní rozdíl.
Tenhle koráb nevozí turisty na krátké dovolené, ale je domovem pro stovky lidí, kteří se rozhodli přestěhovat na oceán natrvalo. „Z téhle lodi neodejdu živý,“ říká bez obalu šestašedesátiletý Randy Cassingham, který tu žije už téměř rok a půl. Se svou ženou prodali dům v horách v americkém Coloradu, auta i většinu majetku. „Postavili jsme si vysněný dům a myslel jsem, že tam dožiju. Jenže osud s námi měl jiný plán,“ vysvětluje. Kvůli zdravotním potížím mu podle něj prospívá mořský vzduch víc než horské klima.
Na palubě dnes žije přibližně 350 stálých obyvatel, kteří jen během loňského roku navštívili 54 zemí světa. Po dobu své odhadované patnáctileté životnosti má loď Odyssey nepřetržitě křižovat světová moře, přičemž při každém dalším obeplutí planety bude kotvit v jiných destinacích. Kajuty lodi se prodávají k trvalému pobytu, případně alespoň na odhadovanou patnáctiletou životnost lodi.
Život může být levnější
Randy i nadále pracuje, z paluby provozuje web s komentáři k aktuálním událostem a díky jeho příjmům se daří pokrývat měsíční náklady páru. Přestože má nárok na důchod, zatím ho čerpat nemusí.
Ty nejluxusnější kajuty vyjdou až na osm milionů korun, k tomu je nutné připočítat měsíční poplatky za stravu a služby, které mohou dosahovat až 180 tisíc korun. Celkové měsíční náklady těch levnějších variant se však na jednu osobu pohybují okolo 2 500 dolarů, tedy zhruba 60 tisíc korun.
„Život tady není nijak zvlášť nákladný. Je téměř jistě levnější než život v bytě v Londýně,“ domnívá se Randy, podle kterého vychází život na moři levněji než na pevnině v některých amerických či evropských metropolích. „Nemáme auto, hypotéku, daň z nemovitosti ani starosti s údržbou domu. Neplatíme energie, internet ani nákupy potravin,“ vypočítává.
Svatby i pohřby na palubě
Rezidenční lodě však zůstávají pro odvětví výletních plaveb stále relativně neprobádaným územím. Další rezidenční lodí je například The World. Ta míří na výrazně luxusnější klientelu, ceny bytů na palubě začínají zhruba na 2,5 milionech dolarů. Na trhu se objevují i další projekty rezidenčních lodí, zatím ale zůstávají jen na papíře. Patří mezi ně třeba NJORD, která se prezentuje jako „exkluzivní komunita na moři“, má však vyplout až v průběhu tohoto roku.
Loď Odyssey vyplula z Evropy v říjnu 2024. Původně měla vyplout už v květnu, ale kvůli technickým problémům a neuspokojivým výsledkům inspekcí byl start odložený.
Obyvatelé mohou své kajuty pronajímat nebo je kdykoli prodat, pokud se rozhodnou, že život na moři pro ně není. „Asi pěti lidem chyběl život na souši, hlavně možnost plánovat si věci úplně sami,“ říká Mikael Petterson, generální ředitel společnosti, která loď provozuje.
Od vyplutí se na palubě Odyssey konaly už tři svatby lidí, kteří se seznámili právě během plavby. Zájemci se však podle Pettersona obracejí i s neobvyklými požadavky.
„Lidé se ptají na pohřby na moři. Ty jsou ale přísně regulované. Můžeme zajistit kremaci, někteří by však chtěli, aby jejich tělo bylo prostě vhozeno do oceánu,“ dodává.
Mohlo by vás zajímat:
ŽIVĚSilná ledovka komplikuje dopravu. Nejezdí většina příměstských busů a vlaků do Prahy
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal útok na Charkov. "Zůstaňte v krytech," žádá starosta Kyjeva
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Palát se probudil v pravý čas, na spílání fanoušků odpověděl dvěma góly
Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Nevyloučil zásah v Teheránu
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Přestup Vojty: Místo uzdravení další šílenství. Vybláznila Plzeň záměrně Spartu?
Přestup za 100 milionů korun mezi českými fotbalovými kluby? Co se jevilo jako čiré fantazírování, je teď skutečností.