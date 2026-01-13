Přeskočit na obsah
13. 1. Edita
Magazín

Vyměnili domy na pevnině za plující činžák. Senioři prodali majetky a brázdí oceány

Linda Veselá

Výletní loď představuje pro řadu lidí zosobnění perfektní dovolené - pohodlné kajuty, gastronomické zážitky a možnost objevovat nová místa. Některé cestování na výletní lodi dokonce nadchlo natolik, že se rozhodli na ní žít natrvalo. To je případ také páru, který prodal svůj majetek a na jednu se přestěhoval.

Pár prodal svůj majetek a přestěhoval se na výletní loď.Foto: Pexels
Na první pohled vypadá Villa Vie Odyssey jako běžná výletní loď. Restaurace, wellness, posilovna i bazén s lehátky, kde si cestující užívají slunce.

Je tu ale jeden zásadní rozdíl.

Tenhle koráb nevozí turisty na krátké dovolené, ale je domovem pro stovky lidí, kteří se rozhodli přestěhovat na oceán natrvalo. „Z téhle lodi neodejdu živý,“ říká bez obalu šestašedesátiletý Randy Cassingham, který tu žije už téměř rok a půl. Se svou ženou prodali dům v horách v americkém Coloradu, auta i většinu majetku. „Postavili jsme si vysněný dům a myslel jsem, že tam dožiju. Jenže osud s námi měl jiný plán,“ vysvětluje. Kvůli zdravotním potížím mu podle něj prospívá mořský vzduch víc než horské klima.

Na palubě dnes žije přibližně 350 stálých obyvatel, kteří jen během loňského roku navštívili 54 zemí světa. Po dobu své odhadované patnáctileté životnosti má loď Odyssey nepřetržitě křižovat světová moře, přičemž při každém dalším obeplutí planety bude kotvit v jiných destinacích. Kajuty lodi se prodávají k trvalému pobytu, případně alespoň na odhadovanou patnáctiletou životnost lodi.

Život může být levnější

Randy i nadále pracuje, z paluby provozuje web s komentáři k aktuálním událostem a díky jeho příjmům se daří pokrývat měsíční náklady páru. Přestože má nárok na důchod, zatím ho čerpat nemusí.

Ty nejluxusnější kajuty vyjdou až na osm milionů korun, k tomu je nutné připočítat měsíční poplatky za stravu a služby, které mohou dosahovat až 180 tisíc korun. Celkové měsíční náklady těch levnějších variant se však na jednu osobu pohybují okolo 2 500 dolarů, tedy zhruba 60 tisíc korun.

„Život tady není nijak zvlášť nákladný. Je téměř jistě levnější než život v bytě v Londýně,“ domnívá se Randy, podle kterého vychází život na moři levněji než na pevnině v některých amerických či evropských metropolích. „Nemáme auto, hypotéku, daň z nemovitosti ani starosti s údržbou domu. Neplatíme energie, internet ani nákupy potravin,“ vypočítává.

Svatby i pohřby na palubě

Rezidenční lodě však zůstávají pro odvětví výletních plaveb stále relativně neprobádaným územím. Další rezidenční lodí je například The World. Ta míří na výrazně luxusnější klientelu, ceny bytů na palubě začínají zhruba na 2,5 milionech dolarů. Na trhu se objevují i další projekty rezidenčních lodí, zatím ale zůstávají jen na papíře. Patří mezi ně třeba NJORD, která se prezentuje jako „exkluzivní komunita na moři“, má však vyplout až v průběhu tohoto roku.

Loď Odyssey vyplula z Evropy v říjnu 2024. Původně měla vyplout už v květnu, ale kvůli technickým problémům a neuspokojivým výsledkům inspekcí byl start odložený.

Obyvatelé mohou své kajuty pronajímat nebo je kdykoli prodat, pokud se rozhodnou, že život na moři pro ně není. „Asi pěti lidem chyběl život na souši, hlavně možnost plánovat si věci úplně sami,“ říká Mikael Petterson, generální ředitel společnosti, která loď provozuje.

Od vyplutí se na palubě Odyssey konaly už tři svatby lidí, kteří se seznámili právě během plavby. Zájemci se však podle Pettersona obracejí i s neobvyklými požadavky.

„Lidé se ptají na pohřby na moři. Ty jsou ale přísně regulované. Můžeme zajistit kremaci, někteří by však chtěli, aby jejich tělo bylo prostě vhozeno do oceánu,“ dodává.

Zdroje: The Times, CNN

