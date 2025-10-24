Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Výkonný fotoaparát i stylový vzhled. Huawei přichází s novým smartphonem Pura 80

před 2 hodinami
Huawei představuje novinku Pura 80, která propojuje špičkový fotoaparát s elegantním designem.
Působivý design, prémiové zpracování a kvalitní materiály

Nová řada Huawei Pura 80 navazuje na charakteristický design značky a posouvá ho opět o úroveň výš. Model Huawei Pura 80 Pro je dostupný ve třech atraktivních barevných variantách: červené (Glazed Red), bílé (Glazed White) a černé (Glazed Black). U modelu Pura 80 Ultra se mohou uživatelé těšit na dvě provedení: zlaté (Prestige Gold) a černé (Golden Black). U obou verzí přichází Huawei s elegantním, ale zároveň funkčním designem, který klade důraz na precizní zpracování a detail.

Klíčovým prvkem je nový Huawei X-True Display, který nabízí maximální jas až 3 000 nitů. Displej je tak dobře čitelný i na přímém slunci. O špičkovou ochranu se stará druhá generace skla Gen Kunlun, díky němuž je displej až 20x odolnější proti rozbití při pádu. Model Pura 80 Ultra pak kvalitu skla Crystal Armor Kunlun posouvá ještě o něco výš - oproti běžnému sklu má až 25x vyšší odolnost proti pádu a 16x vyšší odolnost proti poškrábání.

Výkonný fotoaparát pro zachycení každého momentu

Nová generace Pura 80 přichází se špičkovými fotoaparáty a pokročilými zobrazovacími technologiemi. Modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra disponují jedno palcovými senzory, variabilní clonou F1.6 - F4.0 a systémem Ultra Lighting HDR. Ten zachycuje detaily i ve složitých světelných podmínkách a zajišťuje realistické vykreslení stínů a světel.

Model Pura 80 Ultra nabízí první systém přepínatelného duálního teleobjektivu pro flexibilní snímky z blízka i z dálky. Díky fotoaparátu Ultra Chroma XMAGE s 1,5 milionu multispektrálních kanálů jsou barvy živé a věrné. Pokročilé AI funkce, jako je Multi Exposure a Long Exposure, umožňují kreativně zachytit i pohyb. Výsledkem je komplexní mobilní fotografování s realistickými barvami, jemnými detaily a přirozeným světlem.

Foto: komerční článek

Potlačení šumu i chytré úpravy díky AI

Modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra představují pokročilou technologii AI Removal, se kterou se snadno zbavíte rušivých prvků kazících vaše fotografie. Další chytrou funkcí založenou na technologii umělé inteligence je tlačítko Smart Controls, které umožňuje rychlý přistup k nejpoužívanějším funkcím. Díky tomu si můžete svůj smartphone přizpůsobit přesně podle svých potřeb.

Řada Huawei Pura 80 podporuje obousměrné potlačení šumu během hovorů a postará se tak o ničím nerušené telefonáty. Díky umělé inteligenci dokáže rozpoznat lidský hlas a odfiltrovat okolní hluk, čímž zajišťuje jasný a čistý přenos hlasu. Novinkou je také funkce AI Messaging, díky níž modely Pura 80 Pro a Ultra dokážou inteligentně rozpoznat svého majitele. Když se podívá na telefon, zařízení automaticky zobrazí obsah nových zpráv a upozornění. Naopak při pohledu jiné osoby se obsah skryje, a ochrání tak uživatelovo soukromí.

Novinka Huawei Pura 80 Pro je k dispozici na oficiálním e-shopu Huawei od 29 999 Kč. Druhý model, Huawei Pura 80 Ultra, pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei od 41 999 Kč.

