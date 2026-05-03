Výkladní skříň socialismu v pražských Modřanech brzy zmizí. Legendární Prior navštěvují poslední zákazníci

Měl být pýchou pražských Modřan a výkladní skříní moderního socialistického obchodu. Jenže osud tamního Prioru připomíná spíše smutný příběh o hostu, který přišel na oslavu ve chvíli, kdy už zhasínají světla. Budova, která se začala rodit pro potřeby socialistického člověka, otevřela své brány až do světa dravého kapitalismu.
Historie modřanského Prioru je lemována smůlou a špatným načasováním. Když se v roce 1988 koplo do země, projektanti věřili, že staví vrchol dobové architektury. Brutalismus se svými surovými betonovými plochami a monumentálními tvary měl dominovat Sofijskému náměstí jako sebevědomý symbol pokroku. Jenže historie nabrala rychlejší spád než stavební tempo.
V průběhu realizace došly peníze, projekt se natahoval a revoluční kvas roku 1989 zastihl stavbu v polospánku. Když byla v roce 1991 konečně slavnostně přestřižena páska, samotný státní podnik Prior už prakticky neexistoval. Budova se tak narodila do světa, který o její koncept nestál. Dalších pět let zůstala prázdným betonovým skeletem – mementem éry, která skončila dřív, než ji tento dům stačil reprezentovat.
Dilema radnice: Proč nešel Prior zachránit?
Váhaní radnice Prahy 12 nad tím, co s obřím objektem podniknout, zabralo další roky. Úvahy o tom, že by se do prostor přestěhovala samotná radnice, nakonec narazily na neúprosnou realitu vnitřních dispozic. Modřanský Prior byl totiž projektován podle moderních západních vzorů (inspirací byl například německý řetězec Karstadt) – jako jeden obří, nedělený otevřený prostor pro samoobslužný prodej, propojený eskalátory.
Řetězec obchodních domů Prior vznikl v roce 1968 v Bratislavě, kde sídlilo jeho ústředí. Nové pobočky vyrostly v mnoha městech, například Pardubicích, Jihlavě, Hradci Králová a nakonec také v Praze.
Tento koncept, v 70. letech revoluční, se v novém tisíciletí stal administrativním i komerčním prokletím. Pro moderní nájemce, kteří vyžadují samostatné jednotky a flexibilitu, byl objekt prakticky nepoužitelný. V roce 2009 dostal obchodní dům ještě umělé dýchání: stal se útočištěm vietnamské tržnice a řady drobných prodejen, což jeho chátrání opticky zakonzervovalo, ale neodvrátilo.
Když radnice sčítala náklady na případnou modernizaci a nutnou revitalizaci Sofijského náměstí, vyšlo najevo, že „přestavět“ tento brutalistní monument na funkční standardy dneška je ekonomicky nereálné. Padlo tedy konečné rozhodnutí: demolice a výstavba nového centra s byty a supermarketem.
Obyvatelé vnímají demolici rozporuplně
V současnosti je obchodní dům Prior stále v provozu. Radnice Prahy 12 ve svém vyjádření uvedla, že počítá s jeho provozem minimálně do konce roku 2026. Zákazníci, kteří jsou zvyklí tam chodit, se tam tak ještě mohou vypravit, stejně jako ti, kteří si chtějí prohlédnout brutalistickou budovu na vlastní oči.
„Chceme, aby Prior zůstal v provozu co nejdéle a nevzniklo zde opuštěné místo dříve, než bude možné začít stavět,“ uvedl 1. místostarosta Petr Šula na informačním webu městské části.
V diskuzích na sociálních sítích se ale názory na novinku různí. Zatímco část obyvatel vítá, že zastaralá budova, která jim připomíná minulý režim, definitivně zmizí, jiní vůči ní chovají nostalgické pocity a domnívají se, že by bylo lepší obchodní dům zrekonstruovat. Nelíbí se jim také myšlenka, že na jeho místě vyrostou velké bytové domy.
Odborníci se k demolici staví rezervovaně
Spíše k možnosti rekonstrukce se v případě bývalých obchodních domů staví také část odborníků z řad architektů. Jedním z nich je například architekt a herec David Vávra, který se k tomuto tématu před časem vyjadřoval v době, kdy město Jihlava řešilo, jak naložit se svým vlastním socialistickým nákupním střediskem Prior.
„Ten barák je špatný po všech stránkách. To by se až mělo památkově chránit, možná jako skanzen komunismu,“ zamyslel se v rozhovoru pro Jihlavské listy.
I přes to, že mu na brutalistických stavbách nepřipadá nic obdivuhodného, kloní se spíše k možnosti rekonstrukce. Důvodem je pro něj především nižší ekonomická náročnost. „Ono by stačilo ho jen přepláštit, když by na to nebylo tolik peněz. Stačilo by na to udělat mezinárodní soutěž, normálně na to udělat novou fasádu,“ domnívá se David Vávra.
Zdroje: Praha12.cz, Cc.cz, Nasregion.cz
