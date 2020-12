VYKAŠLETE SE NA ZLATO, INVESTUJTE DO VZDĚLÁNÍ

Ptáte se, jak se v dnešní době nejlépe pojistit na to, co možná ještě přijde? Trh je nejistý, doba ještě méně a nám nezbývá, než doufat, že se to vše zase uklidní. Než se tak ale stane, tak uklidníme my vás – to nejcennější totiž máte v sobě – vaše znalosti, vědomosti a zkušenosti. A právě ty se vyplatí rozvíjet a investovat do nich víc než kdy dřív.

Vše hmotné může ztratit svou hodnotu, ale to, co máte v sobě je neměnné, to může na hodnotě jedině získat. Jak do sebe tedy co nejlépe investovat? Studiem MBA. Titul MBA je profesní titul, který získáte po úspěšném zakončení ročního manažerského studia MBA. Studium bývá zpravidla velmi prakticky zaměřené, díky čemuž získáte velmi oceňovaný vhled do dané problematiky od odborníků z řad profesionálů, kteří své interaktivní přednášky staví na příkladech z praxe.

A kde studovat? Jednou ze škol, nabízející 22 specializací MBA (management zdravotnictví, management ve školství, manažerská psychologie, leadership, bankovnictví, pojišťovnictví, krizový management a další), je pražská ESBM - European School of Business & Management. Institut sbírá samá kladná hodnocení. O důvodech spokojenosti absolventů a o jejich uplatnění po studiu si můžete přečíst v referencích na jejich internetových stránkách. Škola sice sídlí v Praze, nicméně studium probíhá z valné většiny online, během studia stačí přijet na 4 sobotní výuky prezenčního bloku, jejichž termín si vybíráte sami.

Studovat tedy můžete odkudkoliv a začít kdykoliv. Nikdy není pozdě na to, začít se zlepšovat. "Bez ohledu na to, jak dobrý jste, vždy se můžete ještě zlepšit, a to je na tom to vzrušující." Prohlásil Tiger Woods, sám absolvent MBA vzdělání v oboru ekonomie. Začněte se tedy zlepšovat klidně už dnes, investujte do sebe a do kvalitního vzdělávání. Vystudujte titul MBA a buďte o krok napřed před nelítostnou konkurencí. Vsaďte na sebe a na titul MBA.