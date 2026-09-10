Přesně před 25 lety, 10. září 2001, propuklo televizní studio britské verze soutěže Chcete být milionářem v nadšení. Major britské armády Charles Ingram právě správně zodpověděl finální patnáctou otázku a moderátor Chris Tarrant mu před kamerami předal šek na milion liber, v tehdejším kurzu asi 55 milionů korun.
„Jste nejúžasnější soutěžící, jakého jsme tu kdy měli,“ křičel moderátor do burácejícího potlesku. Ze stropu padaly konfety a v sále se objímali dojatí lidé. Ingram právě v populární soutěži vyhrál milion liber, v tehdejším kurzu asi 55 milionů korun.
Jenže producentský tým začal mít podezření, že s jeho výkonem není něco v pořádku.
Pečlivě procházel záznam a pozvolna začínal tušit, že se možná stal svědkem jedné z nejbizarnějších televizních podvodných afér. K pohádkovému jmění měl podle obžaloby majorovi dopomoci zdánlivě nenápadný zvuk z publika - zakašlání.
Zoufalec, který přes noc zmoudřel
Ještě o den dříve přitom Ingram působil jako ukázkový smolař. V úvodním kole tápal u banálních otázek, potil se a na cestě k pouhým čtyřem tisícům liber vyplýtval dvě ze tří nápověd.
Moderátor Chris Tarrant i produkce čekali, že se v křesle v pondělí večer dlouho neohřeje. Jenže po návratu do studia usedl před kamery podle svědectví úplně jiný člověk. Ingram bez mrknutí oka riskoval na tématech, o kterých otevřeně přiznával, že o nich v životě neslyšel. A předváděl podivný styl hry: procházel jednotlivé možnosti A, B, C a D, nahlas mudroval, měnil názory a nakonec s ledovým klidem ukázal na správnou odpověď.
Sám později policii tvrdil, že si tímto způsobem pouze „kupoval čas“. Věděl prý odpovědi na všechny otázky kromě jediné, ale schválně flirtoval s nesprávnými možnostmi, aby jeho postup působil pro diváky napínavěji.
Devatenáct signálů z publika
Právě tady se zrodila teorie, která Ingrama nakonec poslala před soud. V publiku seděla jeho manželka Diana a také další čekající soutěžící, třiapadesátiletý vysokoškolský lektor a kvízový nadšenec Tecwen Whittock.
Podle obžaloby měl Whittock Ingramovi pomocí zakašlání napovídat správné odpovědi. Kdykoliv major procházel možnosti a nahlas vyslovil tu správnou, mělo se z publika ozvat zakašlání. Vyšetřovatelé hovořili o 19 strategických zakašláních.
V záznamu však zaznělo celkem 192 zakašlání - většina v době, kdy Ingram odpovídal. Právě údajně neobvyklý vzorec mezi zakašláním a jeho volbou odpovědí se stal jedním z hlavních pilířů obžaloby.
U otázky za milion liber na číslo jedna následované sto nulami major nejprve nahlas spekuloval, že půjde o nanomol. Poté zaznělo zakašlání a Ingram změnil odpověď na „googol“.
Noční stopka pro milionový šek
Zatímco Ingram po natáčení čekal na svou milionovou výhru, tvůrci pořadu měli jiné starosti. Šéf produkční společnosti Celador Paul Smith se o jeho výkonu dozvěděl ještě v den natáčení. Přijel do studia a nechal si přehrát záznam. Podezření pak následující den zesílilo a produkce se rozhodla kontaktovat policii.
Ingram sice při natáčení dostal od Chrise Tarranta šek na milion liber, byl však postdatovaný k 18. září, tedy k datu plánovaného vysílání pořadu. Paul Smith následně zařídil, aby banka šek neproplatila. Když Ingramovi zavolal a oznámil mu, že peníze pozastavil, působil major podle jeho svědectví „zdvořile překvapeně“.
Epizoda se v původní podobě na obrazovky nikdy nedostala. Místo toho se záznam později stal jedním z hlavních důkazů u soudu.
Pravidelné telefonáty
Případ se mezitím dostal do rukou policie a z Ingramova televizního vítězství se stala jedna z nejslavnějších britských televizních kauz. Před porotou se ocitli Charles a Diana Ingramovi a také Tecwen Whittock. Všichni tři vinu odmítali.
Obhajoba sice tvrdila, že Whittock trpí chronickým kašlem, sennou rýmou a alergickou rýmou, on sám vysvětloval zakašlání právě těmito zdravotními potížemi a označoval načasování za náhodu. Obžalobě ale přišlo podezřelé, že během svého vlastního pozdějšího účinkování v soutěžním křesle nezakašlal ani jednou.
„Neukradl jsem ty peníze. Neexistoval žádný plán, jak podvádět. Vyhrál jsem je naprosto poctivě, férově a čestně,“ trval na svém Ingram i později.
Zároveň tvrdil, že o možném spojení mezi svou rodinou a Whittockem dlouho nevěděl. Teprve měsíc po natáčení se dozvěděl, že jeho manželka Diana a její bratr Adrian Pollack si s Whittockem pravidelně telefonovali.
„Byl jsem zdrcený, když jsem to zjistil,“ vypověděl. Policii zároveň přiznal, že to celé „vypadalo hrozně“ a mohlo to působit, jako by mezi ním a Whittockem nějaké spojení skutečně existovalo.
Právě tyto kontakty mezi Whittockem a Ingramovými se však pro obžalobu staly dalším důležitým dílkem skládačky. V dubnu 2003 byli všichni tři uznáni vinnými ze spiknutí s cílem podvést pořad. Dostali podmíněné tresty, takže do vězení nakonec nenastoupili.
Pro majora a jeho manželku to však znamenalo absolutní pád. Ingram kvůli kauze přišel o kariéru v armádě; později po dalším odsouzení v nesouvisejícím případu pojistného podvodu z armády odešel.
Když manželé vyšli na ulici, čelili obrovskému zájmu veřejnosti a posměchu. Jejich případ se stal tak známým, že lidé na ně podle dobových zpráv demonstrativně pokašlávali.
Od televizních bizárů ke stánku s korálky
Aby rodina zvládla finanční následky celé kauzy, začali Ingramovi svou pošramocenou pověst částečně zpeněžovat v televizi. Objevili se například v reality show Výměna manželek, kde si Charles vyměnil partnerku s televizní hvězdou Jade Goody, zatímco Diana žila s jejím tehdejším partnerem Jeffem Brazierem.
Smůla a podivné náhody se na bývalého důstojníka lepily dál - v roce 2010 přišel při nehodě se sekačkou na trávu o tři prsty na noze. „Měl jsem na sobě jen holínky a sekačka prořízla gumu. Pamatuju si, jak jsem viděl svůj palec ležet v trávě a říkal si: ‚Ach jo.‘ Vstal jsem a nějak jsem se došoural na konec zahrady,“ popsal později nehodu.
Dnes žije kdysi prominentní pár v ústraní na venkově v hrabství Wiltshire. Diana vyrábí šperky z drátků a skleněných korálků a Charles, který kdysi v televizním studiu sahal po pohádkovém bohatství, s ní o víkendech objíždí trhy a prodává náušnice za pár liber. I po pětadvaceti letech oba zarputile opakují, že tehdy v září vůbec nic neprovedli.
Celý incident, soudní proces i následné osudy manželů detailně zmapovala britská veřejnoprávní BBC i deník The Guardian. Dočkala se adaptace také jako divadelní hra.
Zdroj: BBC, The Guardian, Hello
Soud zrušil osvobození Dominika Feriho, obžaloba ze znásilnění se znovu vrátí k soudu
Městský soud v Praze podle České televize (ČT) zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy sedmnáctileté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Mluvčí městského soudu Julie Haluzová informaci nepotvrdila, středeční rozhodnutí podle ní dosud nebylo doručeno všem účastníkům.
ŽIVĚ Málo nasvědčuje tomu, že by Rusko bylo ochotné jednat o míru, uvedl Merz
Německý kancléř Friedrich Merz v současnosti nevidí, že by Rusko bylo ochotné jednat s Ukrajinou o možném míru. Šéf německé vlády to podle agentury DPA řekl ve čtvrtek po schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Rusko vede válku proti Ukrajině přes čtyři a půl roku.
Odhalili to po měsících. Claude od firmy Anthropic se naboural do externích systémů
Americká společnost Anthropic zveřejnila další případ, kdy se její model umělé inteligence (AI) při testování naboural do externích systémů. Incident se stal v lednu a týkal se rané verze modelu Claude Opus 4.6. Firma jej však odhalila až v srpnu, i když předtím provedla rozsáhlou kontrolu, uvedla agentura Reuters.
Jak to bylo s „motoristickými“ jedy na Šumavě. Muž z ministerstva popisuje jiný příběh
„Současná tvrzení ministra, že předchozí vedení ministerstva životního prostředí situaci neřešilo a neinformovalo ministerstvo obrany, nejsou pravdivá.“ Tak reaguje na úterní slova šéfa resortu životního prostřední Igora Červeného (Motoristé) o údajně neřešené ekologické katastrofě na Šumavě bývalý ministerský náměstek David Surý.