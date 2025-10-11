Takovou byla i Dana Drábová, která zemřela v pondělí. Dlouholeté šéfce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let. Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odborníci na jadernou energetiku, byla také výraznou osobností veřejného života. Angažovala se v komunální politicie či v podpoře Ukrajině.V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála Drábová víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel.
Dana Drábová byla ženou, která ovlivnila lidi napříč obory i generacemi.