Krátce po šesté ráno dorazila učitelům pražské střední školy zpráva, která během několika minut změnila začátek školního dne v policejní zásah. Výhrůžka přišla přes Bakaláře a zdálo se, že autorem je jeden z žáků. Policie školu okamžitě vyklidila a vyslala na místo ozbrojené hlídky. Kdo byl ale skutečným pachatelem?
V 6:15 zaměstnanci Akademie řemesel Praha – Střední škole technické začali vyklízet budovu a na místo dorazily prvosledové policejní hlídky s balistickou ochranou. „Policisté postupně prověřovali situaci a přijali opatření k ochraně žáků i zaměstnanců. Do zásahu se zapojil také tým zaměřený na radikalizaci,“ popsal pro Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Policisté mezitím vypátrali studenta, jehož účet byl při odeslání zprávy použit. Byl neozbrojený a podle policie nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Bezpečnostní opatření skončilo kolem 8:15. Kriminalisté dál zjišťují, kdo se do účtu dostal a výhrůžku odeslal. Podle policie přitom nejde o první podobný případ.
Zpráva přišla ze žákovského účtu
„Dneska v 8:00 do školy přijdu se semiautomatickou AR-15, nožem a granáty, zabiju každého, koho uvidím,“ stálo v dopise. Výhrůžka dorazila do pražské školy z účtu studenta, což ale automaticky neznamená, že právě tento člověk zprávu skutečně napsal. „Jednalo se o neoprávněný přístup skrze konkrétního uživatele prostřednictvím systému Bakaláři. Nešlo o chybu na straně systému,“ uvedl Jan Daněk. Stejný závěr má i provozovatel aplikace. „Události vedeme jako případy zneužití cizího uživatelského účtu,“ uvedla Michaela Blažejová, CEO Bakaláři&Twigsee. Jak se pachatel k účtu dostal, zatím není jasné.
„Na určení přesného mechanismu je vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ještě brzy. V tuto chvíli se jako nejpravděpodobnější jeví kompromitace přihlašovacích údajů, například jejich zcizením, odpozorováním či získáním jiným způsobem, případně zneužití odemčeného zařízení,“ uvedla Blažejová.
Policie řeší už druhý podobný případ
Aktuální případ není podle Daňka jediný, který policie v Praze řeší. V tomto týdnu jde už o druhý útok tohoto typu. Mezi napadenými účty ani školami, kterým bylo vyhrožováno, zatím policie nezjistila souvislost. „Nevíme, kolik jich ještě bude,“ řekl Daněk s tím, že policie oba případy prověřuje.
Podobné případy ale provozovatel Bakalářů zaznamenal už i v minulosti. „Jednalo se o jednotky obdobných případů. V takových situacích standardně spolupracujeme s Policií ČR a dotčenou školou a poskytujeme dostupné technické záznamy potřebné pro vyšetřování,“ uvedla Blažejová.
Bakaláři nejsou státní systém
Bakaláři nejsou státní aplikací. Jde o soukromý software společnosti BAKALÁŘI software s.r.o., který používají tisíce českých škol. Provozovatel uvádí, že mezi základní bezpečnostní mechanismy patří požadavky na složitost hesel, oddělené prostředí jednotlivých škol, logování přístupů do aplikací a auditní záznamy. Uživatel má podle něj k dispozici také přehled svých přihlášení a informace o neúspěšných pokusech o přihlášení.
Účet nemusí být prolomený
Školní informační systém je dnes běžnou součástí života rodin. Přes účet se řeší známky, absence, rozvrh, zprávy školy i komunikace s učiteli. Pokud někdo získá přístupové údaje, může účet použít i k odeslání zprávy, která pak na první pohled vypadá, jako by ji napsal jeho skutečný majitel.
Podle odborníka na kybernetickou bezpečnost Romana Kropáče přitom nemusí jít o prolomení samotného systému. Jednou z nejčastějších cest ke krádeži přihlašovacích údajů je phishing nebo smishing, tedy podvodná zpráva, která uživatele přivede na falešnou přihlašovací stránku.
„Útočník vytvoří zprávu, která bude takřka k nerozeznání od legitimní zprávy, v tomto případě třeba z Bakalářů. Uživatel vidí něco notoricky známého a nezdráhá se kliknout,“ vysvětluje Kropáč. Odkaz pak může vést na stránku, která věrně napodobuje přihlašovací portál. „Uživatel tam naklepe své údaje a je hotovo,“ říká odborník.
Další možností je napadené zařízení. Škodlivý software typu infostealer nebo keylogger může zaznamenávat informace z počítače či telefonu včetně toho, co uživatel zadává na klávesnici. Přístupové údaje může útočník získat také z jiné služby. Pokud člověk používá stejné heslo na více místech a některá z těchto služeb se stane terčem útoku, může se někdo pokusit získané údaje použít i u Bakalářů.
Co mohou udělat rodiče a žáci
„Za naprosté minimum považujeme: nikomu nesdělovat své přihlašovací údaje, používat silné a unikátní heslo, nepoužívat stejné heslo ve více službách, být obezřetný vůči phishingovým e-mailům a zprávám a chránit své zařízení proti přístupu dalších osob,“ uvedla Blažejová. Podezřelé může být například upozornění na přihlášení, které člověk sám neprovedl, změna údajů v účtu nebo zpráva, kterou ze svého účtu určitě neposílal.
„V případě, že zaznamenám aktivitu, kterou jsem neprováděl, určitě bych měl ihned kontaktovat správce aplikace a řídit se jeho pokyny. Klidně preventivně změnit heslo. Také doporučuji důkladné prověření prostředků, ze kterých k Bakalářům přistupuji, tedy počítače nebo mobilu,“ říká Kropáč. Pokud už došlo k podezřelému zneužití účtu, není dobré mazat související zprávy nebo jiné stopy.
Jak zabezpečit účet v Bakalářích
používejte silné a unikátní heslo,
stejné heslo nepoužívejte u dalších služeb,
nikomu přihlašovací údaje neposílejte,
neklikejte bez ověření na odkazy, které vás vyzývají k přihlášení,
pokud systém umožňuje vícefaktorové ověření, využijte ho,
při podezřelém přihlášení nebo odeslané zprávě kontaktujte školu,
podezřelé zprávy nemažte, mohou být důležitým důkazem.
Jednou z účinných ochran je vícefaktorové ověřování. „Jméno/heslo považuji dnes za nedostatečné u většiny systémů. Máme chytré mobily, dá se bez problémů a velkých nákladů zařídit právě dvoufaktorové ověření,“ upozorňuje Kropáč.
Pátrání po pachateli
Pokud je účet zneužit, škola podle provozovatele může reagovat okamžitě. „Škola může daný účet ihned zablokovat a současně dohledat relevantní technické údaje související s přihlášením a aktivitou účtu,“ uvedla Blažejová. V případě závažného bezpečnostního incidentu může škola také dočasně znepřístupnit aplikaci svým uživatelům až do jeho vyřešení.
„Policii ČR jsme schopni v zákonném rozsahu poskytnout dostupné technické záznamy související s daným účtem, například IP adresy, časy přihlášení a časovou osu aktivit,“ uvedla Blažejová. Právě časová posloupnost jednotlivých aktivit může být pro vyšetřování důležitá.
Samotná IP adresa ale nemusí pachatele automaticky odhalit. Podle Kropáče může útočník využít například VPN, která skryje jeho skutečné připojení. „Útočník se dokáže zařídit tak, aby použil IP adresu, která nepřivede vyšetřovatele na jeho práh,“ vysvětluje.
Co dělat, když škole přijde výhrůžka
Pokud se ve školním systému objeví výhrůžná zpráva, není úkolem rodičů ani žáků zjišťovat, kdo ji napsal. To je práce policie. V případě bezprostředního nebezpečí je třeba volat 158 a řídit se pokyny policistů. Škola by měla zachovat zprávu a další relevantní údaje, aby je bylo možné předat vyšetřovatelům. Důležité je také výhrůžku dál nešířit. Přeposílání screenshotů mezi rodiči nebo zveřejňování zprávy na sociálních sítích může zvyšovat chaos a šířit obsah, který policie teprve prověřuje.
Bakaláři mají i krizový modul
Provozovatel zároveň od loňska nabízí modul Emergency určený přímo pro krizové situace ve školách, například při požáru, úniku nebezpečné látky nebo výskytu ozbrojeného útočníka. „Je zaměřen na rychlou a řízenou komunikaci v průběhu konkrétní krizové události, nejde tedy o obecný komunikační nástroj,“ uvedla Blažejová. Bakaláři v této oblasti spolupracují s Policií ČR, odborníky na ochranu měkkých cílů, Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími specialisty.
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