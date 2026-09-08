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Vyhodili starý nábytek i s celoživotními úsporami. Nálezkyni poklad vynesl obvinění

ČTK
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Chvilka nepozornosti při úklidu málem připravila rodinu z polské vsi Warzymice o celoživotní úspory. Spolu s vysloužilou komodou totiž ke kontejnerům putovala i tajná skrýš s více než milionem korun. Než se původní majitelé stačili vrátit, nábytek i s penězi zmizel.

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Chvilka nepozornosti při úklidu málem připravila rodinu z polské vsi Warzymice o celoživotní úspory. Spolu s vysloužilou komodou totiž ke kontejnerům putovala i tajná skrýš s více než milionem korun. Ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz – Jakub Plíhal
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Scénář jako z grotesky se odehrál v obci Warzymice nedaleko Štětína. Majitelé se rozhodli zbavit staré komody a odnesli ji do přístřešku k popelnicím. Teprve po chvíli jim došlo, co přesně nechali napospas osudu – uvnitř kusu nábytku zůstaly rodinné úspory.

Když se vyděšení majitelé k popelnicím vrátili, komoda už byla pryč. V sázce přitom bylo přes 50 tisíc eur a několik tisíc zlotých, v přepočtu více než 1,2 milionu korun.

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Ztrátu nahlásili policistům, kterým se podařilo úspory vystopovat a zachránit, uvedla na svém webu polská zpravodajská televize TVN 24.

„Policisté po obdržení informace prostudovali dostupné záběry z kamer, vyslechli svědky a zrekapitulovali průběh událostí. Zjistili, že se komoda dostala do jednoho bytu ve Štětíně. Hotovost zajistili a vrátili majiteli,“ uvedla policejní mluvčí Kornelia Staniszewská.

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Komodu si z přístřešku s odpadem odnesla nejmenovaná žena. „Zprvu nevěděla, že v komodě jsou peníze. Když je našla, rozhodla se, že si je ponechá. Dohromady šlo o více než 50 tisíc eur (asi 1,21 milionu korun) a několik tisíc zlotých. Žena si vyslechla obvinění z přivlastnění si nalezené věci,“ řekla prokurátorka Julia Szozdová. Obviněné, která zůstává na svobodě, hrozí až rok vězení, dodala.

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