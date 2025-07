Chodíte s dětmi krmit nutrie? Tyhle fotky vás přesvědčí, že to není dobrý nápad

Na první pohled roztomilé zvířátko, které s oblibou chodí na náplavky krmit rodiny s dětmi. Ve skutečnosti invazní druh a škodná, která v české přírodě nemá co dělat. Nutrie přetvářejí břehy řek ve špinavé peklo. Ničí břehy, šíří nemoci a bez skrupulí útočí na psy i lidi. Jediná cesta, jak se jich zbavit, je přestat je krmit.

Nutrie obsadily řeky, rybníky a městská nábřeží po celé České republice. Odborníci je označují za jeden z nejinvazivnějších živočišných druhů na světě. Problém s jejich přemnožením se řeší už několik let. "Za místní přemnožení nutrií mohou i lidé, kteří berou nutrie jako atrakci a přikrmují je výrobky z obilovin a další nutričně hodnotnou potravou. To urychluje pohlavní dospívání zvířat a zvyšuje počty mláďat v jednotlivých vrzích. Nutrie říční se rozmnožuje i několikrát do roka, kdy vrhne průměrně pět až šest mláďat. Navíc v našich podmínkách nemají žádného přirozeného predátora, který by jejich populaci udržoval v rovnováze," uvedl Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.



Krvavé útoky na psy i lidi

Lidé nutrie podceňují a nebezpečí si neuvědomují. Pohled na rodiny s malými dětmi, které rádoby bezmocným chlupatým žebráčkům z bezprostřední blízkosti dopřávají pečivo, zeleninu, ale třeba i uzeniny, není ničím zvláštním.

"Jsou to kontaktní zvířata, která ve městech ztrácejí svou plachost. V posledních letech přibývá případů pokousání od nutrií psů i lidí," upozorňuje mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Že s napadením psa nemá nutrie problém, potvrzují pejskaři z celé republiky. Ve Zlíně stáhla nutrie pod hladinu fenku teriéra, špatnou zkušenost s nimi má také chovatelka psů z Terezína v Ústeckém kraji. "Moji dva psi skončili po nečekaném setkání s nutriemi každý se šesti stehy na krku. Nutrie útočí na krk a oči zvířat a svými velkými zuby umí způsobit opravdu hluboké rány," komentuje žena, která za následnou veterinární péči zaplatila tisíce korun.

Nebezpečnou situaci na sociální síti vylíčila také Radka Vítovská z Mladé Boleslavi. Vedla svoji fenku na vodítku, nutrie na ni zaútočila a fena skončila se dvěma velkými ranami. Vítovská ve svém příspěvku navíc zdůrazňuje, že fenka má 30 kilogramů a apeluje na možná rizika střetu nutrie s menším psem nebo dokonce dítětem.

Nutrie mohou navíc přenášet infekční nemoci na domácí zvířata i člověka. Žijí často společně s potkany, což jen zvyšuje riziko přenosu nemocí.

"Například by se mohlo jednat o leptospirózu, která se u nutrií často objevuje," upřesňuje Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy. Leptospiróza je horečnaté bakteriální onemocnění, které má nejprve příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti hlavy a svalů, zimnice, zvracení. V další fázi se může přidat žloutenka, bolesti břicha a průjem, v těžkých případech může dojít k selhání orgánů.

Boj s nutriemi je tak trochu jako boj s větrnými mlýny. Dokud je budou lidé krmit ve velkém, jejich počet se nesníží. Jejich odchyt či alespoň vydání zákazu jejich krmení je v gesci obecních či městských úřadů. "Ti mohou v odůvodněných případech přijmout opatření, jako je zákaz krmení, umístění informačních cedulí nebo zajištění odborného odchytu," potvrzuje Petra Batók z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Podle mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petry Fišerové se ročně v Praze odchytí cirka 200 kusů, loni to bylo 212 jedinců. Do odchytu se pustila také Plzeň a Zlín, další města po celé republice.