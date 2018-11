Vybíráme za vás, 5 tipů na vánoční dárky pro automobilové nadšence

Lámete si hlavu, čím letos pod stromeček obdarovat své blízké? Dárky pro muže do auta mají především praktické využití, a proto nikdy neskončí ve skříni.

Nemusíte si u nich lámat hlavu s velikostí, jako třeba u oblečení. Vše objednáte z pohodlí domova prostřednictvím online e-shopu s autodoplňky.

Autokosmetika je klasika

Čistící prostředky patří mezi nejoblíbenější dárky do auta. Snad každý motorista se rád stará o svého plechového miláčka. Nabídka autokosmetiky je dnes opravdu rozsáhlá. Vybrat si můžete z různorodých šamponů na mytí karoserie, vosků na údržbu laku, ale nezapomínejte i na utěrky a lešticí hadříky. Kůži a plasty v interiéru vyčistí speciální pasty, které jsou šetrné i k měkčeným povrchům.

Zorganizujte zavazadlový prostor

Znáte to, věci v kufru auta létají při každé ostřejší zatáčce. Kromě nepořádku jsou volně položené objekty nebezpečné v případě nehody! Zavazadlový prostor často slouží jako jakési skladiště nepotřebných věcí, protože: "Co oči nevidí, to srdce nebolí." Zavést pořádek v zavazadlovém prostoru pomohou nejrůznější organizéry, sítě nebo plastové vany. Pokud v kufru často vozíte svého pejska, podívejte se mezi auto doplňky i na oddělovací mříže nebo měkkou deku, která vytvoří příjemný cestovní pelíšek.

Bezpečnost až na prvním místě

Spěcháte do práce, přijdete k autu a zjistíte, že místo kol stojí zaparkované na špalkách. To je, bohužel, smutná realita parkování na ulici. Zloději se zaměřují hlavně na luxusní litá kola, do kterých jste investovali nemalé peníze. Vánoce jsou ideální čas kdy sebe nebo své blízké obdarovat bezpečnostními šrouby a maticemi na uzamčení kol. Ty nelze odmontovat jinak než za použití speciálního klíče. Až budete automobil na jaře přezouvat zpátky z plechových disků, můžete rovnou i důkladně zabezpečit litá kola.

Upomínkové předměty

Ti praví srdcaři nechtějí mít značku svého auta jen na kapotě. Největší radost jim uděláte, když jim věnujete některý z upomínkových předmětů se symbolem jejich oblíbeného vozu. Nabídka produktů je opravdu široká, od propisek a klíčenek, přes čepice až po sadu golfových míčků. Pro fanoušky německých vozů se symbolem blesku ve znaku můžete vybírat z široké nabídky doplňků Opel. Mezi doplňky do auta značky Opel naleznete i luxusní hodinky.

Dárková poukázka

Zlatá střední cesta pro nerozhodné. Darující si nemusí lámat hlavu s vymýšlením dárku, no a obdarovaný si může koupit opravdu to, co potřebuje. Věnujte letos pod stromeček dárkovou poukázku na doplňky do auta v hodnotě 500 Kč.