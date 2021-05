Vybíráme invalidní vozík v 5 krocích

Invalidní vozíček dneska už není ničím výjimečným, osoby, kterým usnadňuje pohyb potkáváme na ulici, v obchodech, na výletech, prostě všude. Aby ale byl pohodlný, minimalizoval nezávislost na druhých a zároveň co nejlépe sloužil, je důležité ho správně vybrat. Na co si dát pozor a co určitě nepodcenit?

Vozík na pojišťovnu? Invalidní vozík je zdravotnická pomůcka, na kterou máte při splnění určitých podmínek nárok jednou za 5 let. Mezi podmínky jeho získání patří odpovídající diagnóza a od vašeho lékaře (ortopeda, neurologa, rehabilitačního lékaře) správně vyplněná žádost. Tu následně posoudí revizní lékař zdravotní pojišťovny, který rozhodne, zda a jaký vozíček vám přidělí. Víte, že i když lékař napíše konkrétní typ invalidního vozíku, revizní lékař vám může přidělit úplně jiný (třeba i repasovaný), nebo žádost dokonce zamítnout? Když nemáte na invalidní vozík na pojišťovnu nárok Když vám vozík přidělí pojišťovna, můžete jásat. Nemusíte do něj investovat, na druhou stranu se ale může dostavit zklamání. Vozíček bude třeba jiný než ten, který vám předepsal lékař, možná vám vůbec nebude vyhovovat. Co s tím? Jedině si pořídit invalidní vozík za vlastní peníze. Ano, sice je to investice, se kterou jste asi nepočítali, na druhou stranu si vozík vyberete přesně podle svých potřeb, možná si ho i vyzkoušíte. Nebudete se taky muset bát, že vám ho pojišťovna za pár let sebere, navíc ho můžete mít skoro hned, jak se pro něj rozhodnete. To zní dobře, co říkáte? Jak ho vybrat v pěti krocích? Krok první: Pořídíte si mechanický nebo elektrický invalidní vozík? Úplně první věc, kterou je třeba rozhodnout, je volba mezi mechanickým a elektrickým invalidním vozíčkem. Ten mechanický bývá první volbou, snadno se obsluhuje, dá se skládat a jeho největší výhodou jsou bezúdržbová kola. Elektrický vozík je oproti tomu mechanickému pohodlnější, pohání ho elektromotor a potěší výbavou v podobě sklopného opěradla, nastavitelné opěrky hlavy, výškově i úhlově nastavitelnými opěrkami nohou a dalšími vychytávkami. Krok druhý: Jakou má mít vozík nosnost? Jedním z nejdůležitějších parametrů, který při výběru invalidního vozíku v žádném případě nesmíte podcenit, je nosnost. Volte ji s ohledem na hmotnost budoucího uživatele vozíčku. Náš tip: Když už jsme u té nosnosti, není od věci prozkoumat také hmotnost vozíčku. Čím bude těžší, tím náročnější bude s ním manipulovat. Krok třetí: Plná bezúdržbová kola, nebo ta pneumatická? Dalším parametrem jsou kola. Ta vybírejte s ohledem na místo, kde budete vozík používat. Do interiéru jsou lepší plná bezúdržbová kola, do terénu zase ta pneumatická. Vložit obrázek Složený vozíček Krok čtvrtý: Pohlídejte si velikost sedáku Tady si dejte opravdu záležet, ideálně si vozík vyzkoušejte. Přeci jen na sedáku budete trávit hodně času, takže musí být pohodlný, nesmí vás nijak omezovat. Šířku sedáku vybírejte tak, aby mezi postranicí vozíku a vaší kyčlí zůstal volný prostor zhruba o velikosti 1-2 centimetry z každé strany.

Nepodceňujte ani hloubku sedu , mezi předním okrajem sedačky a vaší podkolenní jamkou má být prostor asi 5 centimetrů.

, mezi předním okrajem sedačky a vaší podkolenní jamkou má být prostor asi 5 centimetrů. Zaměřte se také na výšku opěrky zad, úhel sedu, vzdálenost stupaček a nastavení těžiště, aby byl vozík opravdu pohodlný. Krok pátý: Co dalšího na vozíku možná oceníte? To záleží! Budete vozík často převážet? Pak jistě oceníte, když půjde snadno složit a umístit do kufru auta. Když navíc bude mít ještě rychlospojku, díky které rychle sundáte kola, tím lépe.