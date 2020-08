Vyberte si konečně správnou účetní firmu. Lidé z Trivi a.s. poradí, jak na to

Potřebujete někoho, kdo vám povede účetnictví a chtěli byste jít spíše cestou účetních firem?

Správná účetní firma by měla nejen zajistit zpracování dokladů, daňového přiznání a DPH, ale měla by být vaším parťákem v podnikání. Měla by myslet za vás a vše vyřizovat za vás. Dle čeho ale takovou společnost vybrat a jak ji poznat? V čem vám můžou účetní firmy usnadnit podnikání?

Je cena věc číslo jedna?

Možná si říkáte, že je pro vás cena jeden z nejdůležitějších faktorů při rozhodování, kterou účetní firmu zvolit. Nebo to máte jinak? Ať už se kloníte k nejnižší možné ceně, nebo cenu neřešíte mějte oči otevřené a podívejte se, co všechno za danou cenu dostanete. "Samozřejmostí je samotné zaúčtování dokladů, sestavení daňového přiznání dle obsahu podnikání, v případě společností i účetní závěrky" komentuje Martina Večeřová, senior účetní společnosti Trivi.

Pěkným servisem navíc je například i komunikace s úřady, zastoupení při kontrolách a dalších legislativních úkonech. Anebo třeba fakturační systém v ceně jen samotných účetních služeb jako bonus. V moderní účetní firmě získáte účetnictví online, daňové poradenství online nebo již zmíněnou fakturaci online.

Ušetřený čas nad účetnictvím = více času na vaše podnikání

Ušetřit nějaký ten čas je v podnikání velmi důležité, můžete ho následně investovat do rozšiřování vašeho byznysu, proto se při výběru účetních firem ohlížejte na to, jakým způsobem budete předávat doklady a zda se musíte s účetní pravidelně setkávat. Některé firmy, jako například Trivi a.s., disponují chytrými technologiemi, které umožní předávání dokladů bez setkání se s účetní, čímž šetří klientům čas, náklady a také spoustu starostí.

Odpadá tak pravidelné docházení za účetní a předávání papírů. Trivi poskytuje klientům webový portál a mobilní aplikaci, oboje jsou jimi vytvořené produkty, které slouží ke komunikaci s účetní i dodávání podkladů. Vše je pak následně uloženo v cloudu a není třeba pracovat s originálními papírovými doklady.

Dokumenty v elektronické podobě můžete předávat odkudkoliv, klidně z druhého konce světa. O dokladech máte stálý přehled, a ještě můžete sledovat své účetnictví 24/7. Další funkcí je generování finančních přehledů, hlídání cashflow a platebních povinností a vystavování dokladů a faktur.

Účetní specialisté i daňový poradci

Přítomnost účetních specialistů je v účetních firmách naprostým standardem, bez nich by se nejednalo o účetní firmy. Avšak absence daňových poradců je velmi častá. Velkou výhodou pro firmy je, pokud služby daňových poradců nabízí. Vaše účetnictví má díky nim určité výhody.

"Pro klienta určitě plynou z přítomnosti daňového poradce jakési přínosy. Pokud ho zastupuje daňový poradce, je lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů automaticky delší o 3 měsíce. To může být výhodou při odložené splatnosti daně a získání potřebného cashflow nebo kvůli tomu, že je zkrátka na zpracování více času. Daňový poradce může také neomezeně zastupovat před správcem daně, anebo za vás jednat." podotýká Martina Večeřová, senior účetní společnosti Trivi.

A jak poznat opravdové profesionály?

Samozřejmostí je určitá profesionalita a odbornost. Účetní firma by neměla být pouze službou ke zpracování účetnictví a zajištění daňových povinností. Měla by fungovat jako partner v podnikání, který vám pomáhá ve vašem rozhodování a hlídá vše za vás. Až se budete rozhodovat o nové účetní společnosti, klaďte důraz na výše uvedené faktory a rozhodně nešlápnete vedle.

Se společností Trivi a.s. získáte prostřednictvím jejich účetních komplexní servis, podpořený moderní formou spolupráce, tj. získáte účetnictví online, daňové poradenství online a fakturaci online společně s možností užívat webový portál pro správu svého účetnictví, vše je podpořeno empatickým a lidským přístupem samotných účetních.

