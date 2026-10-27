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„Vybereme mámě dárek.“ Vraha desetileté Amy může po 37 letech usvědčit DNA

Terezie Benoni
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„Maminka byla v práci povýšena, vybereme pro ni dárek. Nikomu to ale neříkej.“ S touto lstí vylákal neznámý muž v říjnu 1989 desetiletou Amy Mihaljevicovou do nákupního centra u Clevelandu. Dívka už se domů nevrátila. Po 37 letech převzal vyšetřování nový detektiv. Věří, že moderní analýza biologických stop z oblečení konečně ukáže na konkrétního pachatele.

Desetiletá Amy Mihaljevicová odešla 27. října 1989 z domu a už se nevrátila.
Desetiletá Amy Mihaljevicová odešla 27. října 1989 z domu a už se nevrátila.Foto: amymihaljevic.org
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Když v pátek 27. října 1989 skončilo vyučování na základní škole v Bay Village na předměstí Clevelandu, děti se rozprchly. Desetiletá Amy Mihaljevicová nezamířila domů, ale vydala se do nedalekého nákupního centra Bay Square.

Krátce po druhé hodině odpoledne ji svědci viděli před prodejnou zmrzliny Baskin-Robbins ve společnosti muže. Mohlo mu být něco mezi třiceti a čtyřiceti lety. Následně spolu odešli přes parkoviště. Jenže si už nikdo nevšiml, jestli spolu nastoupili do auta. Od té chvíle ji živou nikdo nespatřil.

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Později se ukázalo, že neznámý muž Amy nejdříve volal. Historka s povýšením napoprvé nezabere. Amy se svěří bratrovi Jasonovi i kamarádce Kristy, ale stojí před nákupním centrem…

Amy nebyla jediná

Až po jejím zmizení vyšlo najevo, že podobné telefonáty dostaly i další dívky z okolí. Několik jich v North Olmsted, nedaleko Bay Village, kontaktoval muž, který se vydával za kolegu jednoho z rodičů. Tvrdil, že maminka nebo tatínek dostali v práci povýšení a on jim chce koupit dárek. Dívky mu s výběrem měly pomoct, ale nikomu o tom nesměly říct.

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Ostatní dívky na schůzku nepřišly. Amy ano.

Vyšetřovatelé později zkoumali, zda muž nezískal kontaktní údaje z návštěvní knihy místního přírodovědného centra. Všechny dívky, které podobné telefonáty dostaly, se tam totiž předtím zapsaly. Kniha obsahovala jejich jména a adresy. Policie ale dodnes neví, zda se k Amyiným údajům dostal právě touto cestou.

Ani po 37 letech není jasné, kdo dívku zavraždil.
Ani po 37 letech není jasné, kdo dívku zavraždil.Foto: amymihaljevic.org

Amy milovala koně, kreslila zvířata a s otcem Markem chodila na automobilové závody. Jednou chtěla být prezidentkou Spojených států. Když se 27. října nevrátila domů, rodina začala mít strach. Její matka vzala prostěradlo z dceřiny postele a nechala ho očichat rodinnému psovi Jakeovi. Pak ho odvezla k nákupnímu centru, kde dívku naposledy viděli. Jake se zastavil poblíž místa, odkud Amy odešla s neznámým mužem.

Policie mezitím vyslýchala svědky a do pátrání se zapojily tisíce dobrovolníků. Dívčin případ se dostal i do pořadu America’s Most Wanted, který pomáhal veřejnosti hledat zmizelé. Ani rozsáhlé pátrání nepřineslo odpověď na otázku, kdo dívku odvedl.

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Až 8. února 1990 se rodina dozvěděla, co se s Amy stalo. Člověk procházející pole v okrese Ashland našel tělo dívky, zhruba osmdesát kilometrů od Bay Village. Amy měla na sobě stejné oblečení jako v den, kdy zmizela. Pitva odhalila bodné rány na krku a poranění hlavy. Některé věci, které měla u sebe, policie nikdy nenašla: černé kotníkové boty, džínový batoh, černou složku s nápisem „Buick, Best in Class“ ani tyrkysové náušnice ve tvaru koňských hlav. Vrah zůstal neznámý.

Po 37 letech se policie vrací k důkazům

Letos v říjnu převzal případ detektiv seržant Edward Chapman z policie v Bay Village. Znovu prochází staré spisy, fotografie, záznamy i svědectví a hledá souvislosti, které by mohly vyšetřování posunout. Policisté za téměř čtyři desetiletí shromáždili tisíce podnětů, ale žádný zatím nevedl k obvinění vraha.

Jednou z nadějí jsou biologické stopy. Laboratoř našla na Amyiných teplácích nepatrné množství mužské DNA. Zatím se z něj nepodařilo sestavit dostatečně kvalitní profil, který by umožnil určit konkrétního člověka.

Chapman v rozhovoru pro americkou stanici Cleveland 19 News uvedl, že znovu prověřuje důkazy a hledá i stopy, které mohly při dřívějších analýzách uniknout pozornosti. „Odmítám uvěřit, že po sobě nezanechal vůbec nic,“ řekl o neznámém muži.

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Pro Amyinu rodinu zůstává případ otevřenou otázkou už téměř čtyři desetiletí. Její matka Margaret zemřela v září 2001, aniž zjistila, kdo její dceru zabil. Otec Mark se blíží osmdesátce a stále doufá, že se policii podaří vraždu objasnit. „Doufám jen, že budu ještě naživu, až se to vyřeší,“ řekl. Na konci října si lidé v Bay Village Amy každoročně připomínají během vzpomínkového běhu Amy’s Run, který pomáhá financovat další vyšetřování.

VIDEO: Na návštěvě v rodinném lihovaru Poněšice

Lihovar Poněšice | Video: Kryštof Benoni

Zdroj: fbi.gov, solvethecase.org, clevescene.com, amymihaljevic.org, cleveland19.com

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