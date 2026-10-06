Mělo to být snadné: pár tahů prstem po displeji a nový partner je na světě. Místo romantiky však na seznamkách přibývá vzájemná zášť. Ženy narážejí na zadané muže a vulgární nátlak, muži zase na marnost, kdy ze stovek sympatií nevzejde ani jedno kafe. Jak vypadá seznamování v roce 2026 a proč roste frustrace na obou stranách?
Stačí pár pohybů palcem a na displeji naskočí desítky tváří, které hledají totéž co vy. Seznamovat se nikdy nebylo snazší, aspoň teoreticky. Z online randění si ale ženy i muži často odnášejí spíš pocit ztraceného času než nový vztah.
„Ty dobrý už jsou prostě rozebraný,“ shrnuje své zkušenosti devětatřicetiletá Lenka ze Středočeského kraje. Podobně mluví i Martina (44) z východních Čech a Kateřina (42) z jižních Čech. Jména všech tří žen redakce zná, ale kvůli citlivosti tématu je neuvádí celá.
Kafe na benzince
Lenka má dvě děti a po zkušenostech z manželství už hledá jen kamaráda na trávení volného času a sex, vážný vztah nechce a každého hned na začátku upozorní, jak to má. „Berou si z toho jen to, že chci sex, nebo čekají, že změním názor a budu chtít vztah,“ říká.
A stejně jako další ženy si stěžuje, že mnozí muži mají pocit, že žena kolem čtyřicítky je sexuální mašina, která „může kdykoliv a kdekoliv, a ještě bude vlastně vděčná, že o ni někdo vůbec stojí“.
Plně to ilustruje jedna z jejích posledních schůzek, kterou si dala v neděli večer na benzince, která je dostatečně anonymní a zároveň je tam dostatek lidí pro její bezpečí.
Lenka muži předem napsala, že na prvním setkání sex nebude, že se chce prostě jen seznámit. Asi po čtvrthodině ji však začal líbat a osahávat. Odstrčila ho, ale za chvíli to zkusil znovu a navrhl, jestli nepůjdou do auta. Během dalšího povídání z něj vypadlo, že si myslel, že si s žádným sexem na první schůzce dělá legraci, a taky, že má doma přítelkyni. Jen jim to prý zrovna neklape.
Ostatně zjištění, že dotyčný má přítelkyni, se kterou je aktuálně jen trochu rozhádaný, a tak si hledá někoho na sex, je překvapivě častý konec seznámení.
Jiný jednatřicetiletý muž s ní sice dva měsíce plánoval společný čas, na její narozeniny jí ale zavolal, že v nové práci poznal kolegyni a zítra s ní jde na rande, jestli by tam nepřeskočila jiskra. „Na konci telefonátu se mě ještě zeptal, jestli na něj počkám, kdyby mu to s ní neklaplo,“ vzpomíná Lenka na další bizarní konec.
Stovka lajků, nula schůzek
Z ženské perspektivy vypadá problém jasně: muži neumějí ani vyplnit pořádně svůj profil, cizí profily taky nečtou a hledat mezi nimi je jako hledat jehlu v kupce sena. Data ale ukazují, že ani mužům online seznamování radost nedělá.
„Na všech internetových seznamkách je situace, kdy ženy většinou vůbec neodpovídají, což si vysvětluju mimo jiné tím, že jim asi fakt chodí zahlcující množství reakcí,“ říká 45letý Petr z Prahy a přiznává, že momentálně už hledání partnerky přes seznamky vzdal.
„Zkusil jsem několikrát speed dating, to mi přišlo jako celkem přijatelný způsob, s jednou ženou jsem pak chvíli i chodil. Asi to za nějakou dobu budu zase zkoušet touhle cestou,“ dodává.
Hospodářské noviny sestavily model randění z dat projektu SwipeStats, kterému dobrovolně poskytli exporty uživatelé Tinderu. Ze stovky lajků vyjde typickému muži v průměru 0,12 prvního rande. Muži na to reagují logicky: přestanou vybírat a lajkují plošně. Tím ale jejich lajk ztrácí hodnotu. Žena ze stovky lajků získá zhruba 41 shod a z nich asi dvě první rande.
Match ale neznamená skutečný zájem, muž si často teprve potom vybírá, komu odpoví. Ženy zase častěji dostávají nevhodné zprávy, pokračování kontaktu i po odmítnutí, nebo dokonce výhrůžky. Cítí se zahlcené, zatímco muže trápí nejistota z nedostatku.
Kdo vymyslí, ten platí
Když se o randění rozjede debata na sociálních sítích, ozvou se i muži. Jeden z nich podle svých slov splňuje všechno, co ženy od partnera obvykle čekají: výšku, vzdělání i finanční zajištění. Přesto opakovaně naráží na ženy, které chtějí, aby je dobýval.
To má vypadat následovně: vymyslet večeři, wellness víkend nebo dovolenou, a kdo vymyslí, ten taky platí. Nejpozději po několika schůzkách se prý ženy nakonec přestanou ozývat. On i jeho kamarádi ze stejné sociální bubliny to podle něj už vzdali, protože místo potenciálních partnerek potkávali převážně ženy, které využívaly jejich postavení a pak zmizely.
Martina zase dobře zná šablony seznamek, třeba nekonečnou řadu mužů s úlovkem z rybníka na profilové fotce. Loni si začala psát s mužem, který měl na fotce koně. „Každé ráno chtěl vědět, jak jsem se vyspala. Ještě jsem ho ani neviděla a už mi vyčítal, proč neodpovídám hned a proč jsem se tak pozdě vzbudila,“ popisuje.
„Seznamování na internetu mi nakonec přijde stejná dřina jako hledat milence a přítele postaru,“ říká. „Pravděpodobnost matche je sice malá, to ale na seznamkách vlastně taky.“
Partnera navíc hledala ve stejné době jako novou práci. Mezi pracovními inzeráty pak narazila na nabídku, v níž placená seznamka hledala profesionální odpovídače, kteří budou odepisovat skrytí za falešné profily.
„Platící klienti měli mít pocit, že se kolem nich něco děje a neplatí zbytečně,“ shrnuje svůj dojem z inzerátu, po němž přestala mít o online seznamování poslední iluze.
Třeba Kateřina ale na placené aplikaci nakonec potkala muže, který napsal přesně to, co ji zaujalo. „Zpočátku to bylo jako z románu,“ říká. Vztah sice po roce a půl skončil rozchodem, přesto patří k těm, které aspoň dočasně našly to, co hledaly.
Single z přesvědčení
Podle letošního výzkumu Současná česká rodina Masarykovy univerzity si vztah nepřeje sedm procent nezadaných mužů a 18 procent nezadaných žen. Mezi lidmi ve věku 21 až 29 let naopak žije nedobrovolně sám 21 procent mužů a jen pět procent žen. Část žen tedy ze seznamovacího trhu dobrovolně odchází, zatímco muži na něm zůstávají.
„Osobně mám pocit, že velká část žen od určitého věku, pokud už žije nějakou dobu sama nebo sama s dětmi, tak i když si na začátku myslí, že vztah chce, tak je to nakonec jinak,“ říká Petr. „Při budování nového vztahu podle mě zjistí, že to stojí strašné energie, času a všeho a že jí to vlastně už nestojí za to.“
Martina přidává ještě jeden pohled. Jejímu synovi je 22, bydlí s ní, pracuje, žije zdravě, brzy chodí spát, jezdí na kole a miluje saunu. Přítelkyni měl naposledy na střední. Prý o ženy nemá zájem. „Mám pocit, že je rád, že nemá na starosti vztah,“ říká.
Podle ní to souvisí i s tím, že si ze svého platu nemůže dovolit samostatné bydlení, a odvozuje i širší teorii, proč se muži kolem třicítky chovají jako osmnáctiletí. „Do vyššího věku nemohli bydlet sami a za své. Přijde mi, že lidi jsou osamělí, ale zároveň vlastně nechtějí vztah,“ uvažuje Martina.
Ani jedna ze tří žen přitom nechce milionáře ani modela z reklamy. Stačí jim muž, který řekne pravdu, respektuje, když žena řekne ne, a který umí a chce být rovnocenný partner. Takový muž na seznamkách určitě je, bohužel se nejspíš ztrácí mezi stovkami lajků, které rozdá a na jejichž odpovědi nakonec ani nereaguje.
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