Mnoha lidem v sále zatrnulo. Pavel v projevu nečekaně zavtipkoval, video je hitem

Měl to být další z řady státnických projevů na konferenci Evropa jako úkol pořádané mimo jiné na Pražském hradě. Jenže prezident Petr Pavel si i s ohledem na Mistrovství světa v ledním hokeji přichystal něco speciálního. Jedním z hlavních hostů ve Španělském sále byl totiž bývalý prezident Finska Sauli Niinistö.

"Jsem rád, že jste přijal naše pozvání do Prahy a činíte tak ve dnech, kdy naše státy jsou vystaveny zásadní zkoušce vzájemných vztahů…" říkal Pavel směrem k Niinistövi. V tu chvíli mnohým zatrnulo, jaképak by měly mít zrovna Česko a Finsko problémy?

Všechny díly satirického pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry

Prezident ale všechny uklidnil hned v následující větě. "…na mistrovství světa v hokeji v Dánsku. My dnes konkrétně se Švédskem a vy s Dánskem," dodal Pavel a rozesmál nejen bývalého finského prezidenta a ostatní přihlížející v sále, ale i lidi na sociálních sítích. "Tak tohle je asi to nejlepší, co jsem kdy od politika viděla. Úžasné a vkusné odlehčení," komentovala projev jedna z uživatelek sociální sítě X.

"Počkat…našemu panu prezidentovi se povedlo rozesmát Fina?!? Tak to se tuším nepovedlo ani Chucku Norrisovi," napsal k příspěvku další komentující.

Klaus na Hradě zase předvedl "mimořádnou" show. Jeden z hostů se neudržel a reagoval (video z října 2024)