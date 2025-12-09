Všechno o českém i světovém golfu v prvotřídní kvalitě Made in USA i CZ

Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Magazín Golf Digest vychází v české verzi už 21 let a v té originální, americké, dokonce plných 75 let. „Jak hrát, čím hrát, kde hrát“, to je v kostce shrnuté základní směřování časopisu. Jeho českou verzi Golf Digest C&S si můžete na celý rok 2026 předplatit za 990 korun, v tištěné i elektronické formě za 1 290 korun.
Golf Digest C&S vychází desetkrát do roka a na jeho sto stránkách se hráč golfu dozví vše, co potřebuje ke své hře znát - a mnohdy ještě více. Instruktážní materiály o tom, jak nejlépe hrát a jak si co nejefektivnější cestou snížit hrací handicap. Která česká i světová hřiště stojí za návštěvu, co nabízejí a proč mají hráči některá rádi a na jiných se herně trápí? Které golfové hole si mám koupit, když další sezona klepe na dveře a já stále nevím, co si do svého nového bagu, který jsem dostal k Vánocům, pořídit?

Golf Digest C&S spolehlivě odpovídá na nejrůznější otázky, které před hráči golfu vyvstávají. Nejlepší cestou k pravidelnému přísunu informací je zajistit si dodávání magazínu prostřednictvím předplatného Golf Digest C&S, které činí na rok 2026 pro tištěnou verzi 990 korun, pro tištěnou i elektronickou verzi je to 1 290 korun.

Časopis nabízí poučení o hře, informace o nejnovějších trendech, zásadní složkou jsou také články, rozhovory, analýzy týkající se špičkového světového golfu. I když se asi většina českých golfistů nikdy nepodívá přímo na Masters v Augustě, američtí redaktoři vám zprostředkují virtuální návštěvu této Mekky světového golfu, ale podívají se zblízka i na další klíčové světové turnaje.

Český Golf Digest C&S je vyváženě tvořen materiály pocházejícími z originální americké verze, které jsou zároveň doplněny články z českého golfového prostředí. V nedávné minulosti přinesl magazín i rozhovory s nejlepšími českými golfisty v čele s velmi úspěšnou profesionálkou Sárou Kouskovou (2x výhra na LadiesEuropean Tour), která byla také na titulní stránce magazínu. Články z české redakce se věnují stavu českého golfu, sledují i jeho celkovou ekonomickou situaci, zabývají se společenskou stránkou hry, nechybí ani materiály zábavného a odlehčeného charakteru.

"Americké články jsou výtečným základem, o který se naše česká verze může opřít a na kterém pak vytváříme naši českou nadstavbu," říká šéfredaktor Golf Digest C&S, zkušený golfový publicista Andrej Halada, rovněž autor tří knih o současnosti a historii golfu v českém prostoru. "Američtí kolegové píší vynikajícím způsobem a dokáží čtenářům přinést jedinečné materiály, které mají styl, lehkost i hloubku. My se jim snažíme články z českého prostředí vyrovnat, a to, že Golf Digest C&S je na českém trhu již více než dvacet let, dokazuje, že to snad neděláme úplně špatně."

Jako důkaz lapidárnosti, přesnosti i nadlehčenosti stylu, v němž jsou články v Golf Digest C&S psány, může sloužit i malá ukázka z jednoho článku, který vyšel v červnovém vydání 2025 a který shrnuje posedlost onou potměšilou a zároveň elegantní hrou, které na celém světě propadly již stovky miliónů hráčů: "Golf je hra selhání. Ran, které nedopadnou podle našich představ, je vždycky víc než těch, které se povedou, a mizerných kol bývá třikrát víc než těch, kdy hrajeme dobře. Když vezmeme v úvahu, jak málo se nám všem daří hrát tak, jak bychom chtěli, je zázrak, že jsme se na tuhle hru ještě všichni nevykašlali." Předplatné pořídíte zde.

