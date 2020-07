Vše, co k životu potřebujete, jsou sedmikrásky a slunce, říká rakouská bylinkářka

Miroslava Kohoutová

Před pár lety jste ji mohli potkat v oblacích, nyní je expertkou na bylinky a blogerkou z rakouského regionu Altenmarkt-Zauchensee.

Ten je s bylinami silně spjatý, a proto láká návštěvníky na bylinnou turistiku. Kromě nádherných bylinných zahrad, zážitkových túr s poznáváním horských bylin a jejich blahodárných účinků v něm můžete absolvovat i některý z bylinných workshopů Anji Fischerové. Bývalá letuška při nich předává znalosti o bylinách, které získala na slavné akademii Tradičního evropského léčitelství (TEH) v Pinzgau.

Čím jsou bylinky z oblasti Altenmarkt-Zauchensee výjimečné?

Máme tu louky, lesy a hory, ve kterých najdete velké množství bylin. Byliny, které rostou v horách, mají kvůli povětrnostním podmínkám a nadmořské výšce méně času na růst. A protože mají málo času růst, musí vyvinout větší úsilí a o to jsou jejich účinky silnější. Byliny ale najdete všude, i přímo před vašimi dveřmi, což je něco úžasného, co naplňuje mé srdce a duši radostí. Přírodní poklad. Někdy si myslíte, že vidíte jen trs trávy, ale když se podíváte pozorně, objevíte mnohem víc.

Jaké byliny jsou charakteristické pro oblast Altenmarkt-Zauchensee?

Arnika, třezalka, mateřídouška, andělika či všedobr. Roste tu také mnoho jeřábů. Najdete zde mnoho bylin v závislosti na ročním období. Na jaře to jsou podběl nebo plicník. Od května do září kontryhel, řebříček či jitrocel.

Slyšela jsem, že máte speciální vztah k sedmikráskám…

To je pravda! Jsou legrační a moudré. Malé sedmikrásky byly vždy mou oblíbenou květinou, se kterou jsem cítila silné spojení. Jsou malé, nevinné, nenápadné, ale velmi silné. Už jste někdy sledovali sedmikrásky na loukách? Nic jim nemůže zabránit v růstu. Můžete chodit po jejich malých sluníčkových hlavách, ale znovu se postaví. Můžete posekat trávník, ale další den jsou na něm zas. Jsou malé a sladké, ale mají ohromnou sílu. Včetně té vnitřní. Obsahují skvělé léčivé látky. Již v 18 letech jsem věděla, že chci mít jednou obchod s názvem "Sedmikrásky a slunce", protože to je přesně to, co v životě potřebujete. Sedmikráska je každopádně víc než jen kytka. Je to velmi důležitá léčivá rostlina. Je symbolem dětství, perfektní rostlinou pro děti. Sedmikrásky ale nejsou jen pro ně, také pomáhají léčit vnitřní dítě nás dospělých. Co se týče jejich použití, léčí kůži i duši. Můžete z nich připravit balzám nebo čaj proti kašli. Na něj vám stačí jen čtyři květy. Ze sedmikrásek také vyrábím sirup, zmrzlinu nebo je suším a používám při očišťujících rituálech s ohněm nebo k výrobě léčivých prostředků. V neposlední řadě si můžete dát sedmikrásku do salátu nebo jogurtového dipu.

Pořádáte bylinné workshopy. Co vše se na vašich kurzech lidé naučí?

Standardně pořádám kurzy v němčině pro hosty a místní obyvatele, ale na požádání je možné si zarezervovat speciální kurz v angličtině. Kurzy nabízím čtyři - zahradní přírodní pomocníci pro rodinu; ženské byliny; bylinky pro děti a bylinné kadidlové rituály. Všechny začínají procházkou naboso v zahradě našeho domu, při které ukazuji, co vše se dá najít v trsu trávy. Účastníci kurzu získají informace o bylinkách, léčivých prostředcích a jejich užití. Zjistí, jak bylinky správně sbírat, jak je sušit. Při kurzech si nasbíráme byliny pro náš malý piknik a v mé bylinkové kuchyni vyrábíme produkty z léčivých rostlin. Vždy podle druhu workshopu a ročního období, například peeling, balzám na rty, oxymel, čaj či bylinnou sůl.

Pořádáte i kurzy pro děti. Jak se liší přístup dětí a dospělých k bylinám?

Děti jsou úžasné. Nasávají informace a vše vnímají přirozeně, bez předsudků. Vždy mě fascinuje jejich schopnost učit se a vše si rychle zapamatovat. Ale také dospělí, kteří přicházejí na mé kurzy, jsou velmi otevření, přestože mají svou vlastní minulost a zkušenosti. Někdy se jim na mých kurzech vybaví vzpomínky z dětství a to je udělá šťastnými.

Máte pocit, že lidé ztrácejí kontakt s přírodou? Mohou byliny v tomto ohledu nějak pomoci?

Cítím, že mnoho lidí se chce vrátit zpět ke kořenům a najít kontakt s přírodou. Jsem přesvědčena, že bylinky a práce s nimi pomáhají k uvědomění si sebe sama a ke spojení s matkou přírodou. Rozvíjet cit pro přírodu a jednoduché věci nám dává lepší spojení s přírodou a našimi kořeny. Vyzkoušejte si to. Projděte se naboso po trávníku, dotkněte se přírody. V dnešní rychlé a uspěchané době, plné stresu a tlaku, se lidé potřebují nadechnout, dostat se do rovnováhy a jednat s uvědoměním si sebe sama v daném okamžiku. Příroda je v tomto ohledu skvělý učitel.

Je důležité se v dnešní moderní době vracet ke starým recepturám a více objevovat svět bylin?

Myslím, že v moderním světě je velmi důležité mít rovnováhu. Nejde přitom jen o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, ale také o rovnováhu přírody s moderním světem. Ty by se neměly vzájemně vylučovat. Já například miluji přírodu, byliny, ale také mám úspěšný účet na Instagramu a skvělé digitální dovednosti.

V dobách pokroku a tolika možností bychom neměli zapomenout, odkud pocházíme a jaké je naše dědictví. Existuje mnoho znalostí o bylinách, které upadly v zapomnění. Velcí bylinkáři objevily neuvěřitelné věci. V dnešní době si můžeme velmi snadno koupit léky, ale existují přirozené způsoby, jak zůstat zdravý a najít pomoc při různých problémech. Mnoho tradičních receptů se stále používá, některé se samozřejmě změnily, přizpůsobily modernímu životu nebo už prostě nejsou realizovatelné.

Co děláte v zimě, když byliny překryje sníh?

Pořád je co dělat. Jelikož sbírám bylinky do poloviny září, mám jich dostatek do mých podzimních kurzů, ve kterých se zaměřujeme na zimní témata. V tomto období jsou velmi oblíbené kurzy přírodních pomocníků a bylinného kadidla. Navíc pracuji s příběhy, jsem spisovatelka a tvořím obsah. V současné době například pracuji na dvou knižních projektech. Jsem ale také mámou dvou úžasných dětí, takže práce mám dost.

Máte pocit, že se začíná více rozvíjet bylinná turistika? Přichází do vašeho regionu stále více cizinců kvůli bylinám?

To zatím nedokážu posoudit, je ještě příliš brzo na nějaké hodnocení, ale pokud by tomu tak bylo, bylo by to skvělé a já doufám, že jdeme tímto směrem.

Závěrem bych ale chtěla ještě něco dodat, a to, že existují i jedovaté byliny, proto je důležité sbírat pouze ty, které stoprocentně známe. Důležitý je také způsob sklizně. Vždy bychom měli sbírat pouze takové množství, které potřebujeme. Zbytek ponechme pro včely, hmyz a přirozený koloběh přírody.