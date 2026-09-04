Stojí i stovky milionů korun, jejich příběhy jsou ale často podobně pozoruhodné jako jejich hodnota. Kvůli jedné známce muž vraždil, další byla desítky let ztracená. Jedna z nejvzácnějších známek se dnes navíc vystavuje v Praze. Za zdánlivě obyčejnými kousky papíru se tak skrývají příběhy plné posedlosti, zločinu i záhadných zmizení. Přečtěte si nejpodivnější a nejtemnější příběhy ze světa známek.
Britská Guyana 1 cent Magenta z roku 1856 patří mezi nejvzácnější poštovní známky na světě. Pro většinu lidí bezvýznamný útržek papíru, pro sběratele předmět téměř nedozírné hodnoty. A nakonec také jeden z nejpodivnějších předmětů v životě muže jménem John Eleuthère du Pont.
Du Pont pocházel z jedné z nejbohatších amerických rodin. Rodina vybudovala obrovské chemické impérium a John E. zdědil majetek, který mu umožňoval kupovat téměř cokoli, po čem zatoužil.
Sbíral téměř všechno. Stříbro, plechové hračky, Staffordshirskou keramiku, mušle, vycpané ptáky a především známky. Jeho sbírky byly tak rozsáhlé, že se postupně staly světem samy pro sebe. A mezi nimi byla i jedna z nejslavnějších známek historie.
Du Pont ji vlastnil, ale postupně se zdálo, že čím více věcí kolem sebe shromažďuje, tím méně dokáže ovládat sám sebe. V roce 1984 začal na svém panství Foxcatcher Farm budovat vlastní zápasnický tým a chtěl vytvořit svět, který by nesl jeho jméno.
Jenže během následujících let se jeho chování začalo výrazně měnit. Mluvil ke stěnám, tvrdil, že ze zdí vycházejí zvířata, nechal kolem panství rozmístit ozbrojené stráže a po areálu jezdil v tanku. Střílel na husy, protože věřil, že na něj sesílají kouzla, a několik automobilů Lincoln nechal vjet do rybníka, protože se domníval, že blokují tajné podzemní chodby.
Klenot za čtvrt miliardy v Praze
Legendární Britská Guyana 1 cent Magenta je vůbec poprvé k vidění v Česku. Vystavena je v pražském Obecním domě v rámci přehlídky Poklady světové filatelie 3, která trvá jen do soboty 6. září. Unikát vážící pouhých 0,04 gramu má odhadovanou hodnotu přes 250 milionů korun a doprovází ho ostraha srovnatelná s ochranou korunovačních klenotů. Spolu s ním si návštěvníci mohou prohlédnout i slavnou americkou Převrácenou Jenny nebo první známku světa Penny Black.
Du Pont postupně propadl chorobnému strachu z černé barvy, zakázal černé oblečení a věřil, že tato barva ohlašuje jeho smrt. Zvláštní ironií osudu přitom zůstává, že v bankovním sejfu opatroval klenot vytištěný právě černým inkoustem na purpurovém papíře – unikátní jednocentovou Britskou Guyanu z roku 1856, za kterou zaplatil téměř milion dolarů.
Skutečná tragédie přišla 26. ledna 1996. Na Foxcatcher Farm du Pont zastřelil olympijského zápasníka Davea Schultze. Jeho právník Thomas Bergstrom to později shrnul slovy: „Proboha, on si myslel, že je ruský agent.” Du Pont trval na tom, že jednal v sebeobraně, soud ho však nakonec uznal vinným z vraždy třetího stupně. V roce 2010 zemřel ve vězení.
A slavná známka? Přežila svého majitele, jeho bohatství i jeho paranoiu. V roce 2014 se prodala za 9,48 milionu dolarů.
Zmizela na 61 let
V květnu 1918 si William T. Robey během obědové pauzy zašel na poštu ve Washingtonu. Jako bankovní pokladník měl k běžné práci ještě jednu vášeň - sbíral známky. Tentokrát ho zaujala nová emise za 24 centů, která měla připomenout začátek letecké pošty.
Na známce byl dvouplošník Curtiss JN-4, přezdívaný „Jenny“. Robey si ale všiml něčeho, co ostatním uniklo. Letadlo bylo vzhůru nohama. Byla to tisková chyba a Robey okamžitě pochopil, že právě narazil na něco mimořádného.
Místo jednoho kusu koupil celý arch sta známek za 24 dolarů. Několik dní ho ukrýval pod matrací ve svém bytě, zatímco se o chybě začínali dozvídat další sběratelé. Nakonec arch prodal Eugenu Kleinovi za 15 000 dolarů. Klein jej následně prodal Edwardu Greenovi, který arch rozdělil na bloky a jednotlivé známky.
Z původních sta kusů se postupně stala jedna z nejslavnějších rarit americké filatelie. Jak poznamenává jeden z autorů ve svém líčení těchto událostí, “postupně se z nich staly Tádž Mahal mezi známkami, Fort Knox mezi sběratelskými předměty, Mona Lisa filatelie a svatý grál sběratelství známek.“
Inverted Jenny měla všechno, co z obyčejné známky může udělat legendu. Kurátor Daniel Piazza její kouzlo popsal slovy: „Je v tom romantika počátků letectví, dramatický obraz letadla letícího vzhůru nohama a červenobílé a modré barvy. Má to v sobě konec první světové války, začátek civilního letectví i myšlenku doručování pošty vzduchem.“
Jenže spolu se slávou lákaly i pozornost kriminálního světa. V roce 1955 došlo k jedné z nejznámějších krádeží v historii filatelie. Čtyři z těchto slavných známek zmizely přímo z vitríny během filatelistické výstavy ve Virginii. Dvě se podařilo vypátrat v 70. a 80. letech. Další dvě ale zůstaly ztracené. Desítky let se nevědělo, kde jsou. A s přibývajícími roky se zdálo, že už se nikdy neobjeví.
Pak přišel rok 2016. A jedna z ukradených Inverted Jenny se objevila v zásilce určené pro londýnskou aukční společnost Spink. Do aukce ji poslal Ir Kevin O'Neill, který ji zdědil po svém dědečkovi. Známka přitom nebyla ukryta v nějakém trezoru ani na černém trhu. Byla součástí rodinné sbírky, kde zůstala celé desítky let. O'Neill vůbec netušil, že drží jednu z nejhledanějších známek v historii filatelie.
Odborníci její původ ověřili a potvrdili, že jde o ukradenou známku z původního archu. Měla číslo 76. Známku převzala FBI a O'Neill dostal odměnu 50 000 dolarů. Dne 2. června 2016 se Inverted Jenny po 61 letech vrátila do American Philatelic Research Library. Prezident knihovny Roger Brody přitom ještě nedávno považoval šanci na její nalezení za „téměř nulovou“.
Známka, kvůli které zemřel muž
V roce 1892 v Paříži všechno nasvědčovalo tomu, že se Gaston Leroux stal obětí vloupání. Když ale policisté prohledali jeho byt, začalo být jasné, že něco nesedí. Peníze zůstaly na místě, stejně jako zlaté mince a cenné šperky. Zmizelo jen něco, co by většina lidí přehlédla: jediná známka z Lerouxovy sbírky.
Leroux si svou sbírku pečlivě evidoval. Když ji policisté začali procházet, zjistili, že z ní chybí jediná věc - vzácná dvoucentová Hawaiian Missionary z roku 1851. Tyto známky vydali na Havaji a často je používali křesťanští misionáři při korespondenci do Spojených států. Pro sběratele představovaly mimořádnou raritu.
Najednou tak vražda začala dávat smysl. Podezření padlo na Hectora Girouxe, rovněž vášnivého sběratele. Jeden z detektivů se proto podle pozdějších popisů vydával za sběratele známek, získal Girouxovu důvěru a několik měsíců ho sledoval. Postupně se stali přáteli a jednoho večera obrátil detektiv rozhovor k havajským známkám. Giroux mu tehdy ukázal svou dvoucentovou Hawaiian Missionary.
Byla to Lerouxova známka. Policisté Girouxe následně zatkli, podle dobových i pozdějších zpráv se přiznal a známku policii vydal. Při výslechu pak přiznal svůj čin a známku odevzdal.
Podle popisu případu Giroux známku potřeboval k dokončení své sbírky, kterou se snažil sestavit několik let. Leroux mu ji odmítl prodat a Giroux se rozhodl získat ji jiným způsobem.
Dvoucentová Hawaiian Missionary přitom patřila už tehdy k nejvzácnějším známkám světa. Vydána byla v roce 1851 a dochovalo se jen několik exemplářů. Jeden z nich, právě exemplář spojený s Lerouxem, se v roce 1963 v New Yorku vydražil za 41 000 dolarů. The Times tehdy uvedl, že šlo o nejvyšší částku, jakou kdo do té doby za poštovní známku zaplatil.
VIDEO: Dana Drábová by letos oslavila 65. narozeniny. Její přátelé a spolupracovníci jí věnovali symbolický dárek - vlastní poštovní známku.
Zdroje: The Time, Omaha Philatelic Society, VICE, Medium, Smithsonian magazine, Reuters
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