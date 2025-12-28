Přeskočit na obsah
28. 12. Bohumila
Vrah, který nosil smrtící spánek: proč se monstru ze Schwerinu přezdívalo Sandmann?

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Případ hodináře Adolfa Seefeldta patří k nejzáhadnějším v Německu a dodnes si odborníci nejsou přesně jistí, co se vlastně stalo. Duševně zaostalý muž za vlády nacistů zavraždil nejméně dvanáct dětí, jak to ale udělal, je po desítky let předmětem mnoha spekulací.

Jeden z nejzáhadnějších krimi příběhů Německa

Na snímku: Policejní fotografie Adolfa Seefeldta po zatčení, Německo, 1935.

Než byl Adolf Seefeldt konečně odsouzen za vraždy dvanácti chlapců, policistům pořádně zamotal hlavy. Přestože si byli téměř jistí, že dotyčné děti skutečně usmrtil, nemohli přijít na to, jakým způsobem je o život připravil. To vyšetřování mimořádně zkomplikovalo.

