18. 5. Nataša
Vpadli do výběhu ke slavnému makakovi Punchovi. Japonská zoo zažila kvůli Američanům drama

Pamatujete na osiřelé mládě makaka jménem Punch, které dojalo svět svými fotkami, jak v japonské zoo objímá plyšáka? Slavný opičák musel v neděli čelit nečekanému narušení soukromí. Do jeho výběhu vnikli dva Američané, jeden v bizarním kostýmu přelézal plot, druhý vše natáčel.

Malý makak Punch dojímá svět. A kromě toho také vydělává hodně peněz.Foto: Profimedia
Incident se odehrál v zoo ve městě Ičikawa. Tato zoologická zahrada se letos stala virálním fenoménem kvůli osiřelému mláděti makaka jménem Punch. Muži čelí obvinění z narušení provozu, což odmítají, uvedla agentura AFP.

Podle policie 24letý student v neděli přelezl oplocení a seskočil do suchého příkopu kolem výběhu, zatímco jeho společník celou akci natáčel. Video, které se objevilo na sociálních sítích, zachycuje osobu v kostýmu se smajlíkem a slunečními brýlemi při přelézání plotu. To opice ve výběhu zjevně rozrušilo.

Muži se ke zvířatům nedostali blízko a zaměstnanci zoo je rychle zadrželi, uvedl mluvčí policie v Ičikawě. Dvojice u sebe neměla žádné doklady totožnosti a zpočátku se policii snažila lhát o svých jménech.

Zoo v Ičikawě již nějakou dobu čelí zvýšenému zájmu veřejnosti kvůli virálnímu příběhu makaka Punche. Mládě se stalo internetovou senzací poté, co zoo zveřejnila snímky, na nichž objímá plyšového orangutana z obchodního domu IKEA. O Punche se totiž jeho matka odmítla starat, a byl proto vychován lidmi, kteří mu plyšáka dali, aby mu poskytl pocit bezpečí a náhradu za mateřskou péči. Začátkem tohoto roku ho pracovníci zoo vrátili do tlupy, kde si však zatím obtížně hledá své místo. Plyšák orangutana mu poskytoval útěchu i po začlenění do tlupy.

Jeho příběh přilákal do země další turisty z celého světa. Někteří místní však kritizují narůstající chaos a nevhodné chování návštěvníků. Například minulý rok japonská policie zadržela ukrajinského youtubera s více než 6,5 miliony odběratelů poté, co živě vysílal svůj neoprávněný vstup do uzavřené zóny u jaderné elektrárny Fukušima.

Václav Havel

Průzkum: Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 Češi považují Havla

Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který v pondělí zveřejnila agentura STEM/MARK. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman.

