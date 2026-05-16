Vozítko z Marsu poslalo nové selfie. Za roverem se skrývá geologický poklad

Rover Perseverance zveřejnil další snímek z povrchu Marsu. Nové selfie, které NASA složila z 61 samostatných fotografií, zachycuje vozítko na západním okraji kráteru Jezero v oblasti nazývané Lac de Charmes. Vedle působivé scenérie ale přináší hlavně něco podstatnějšího: pohled do jedné z geologicky nejstarších částí planety, kterou se zatím podařilo prozkoumat.
Snímek vznikl letos 11. března. Vozítko Perseverance na něm stojí poblíž čerstvě obroušeného skalního výchozu, který vědci analyzují kvůli jeho složení a stáří. Právě zdejší horniny mohou podle expertů pocházet z úplných počátků historie Marsu.
„To, co na tomto snímku vidím, je výborně odkrytý profil pravděpodobně nejstarších hornin, které během mise budeme zkoumat,“ uvedl Ken Farley z Caltechu, zástupce vědeckého vedoucího mise Perseverance.
Perseverance se v posledních měsících pohybuje v oblasti, kterou vědci označují za mimořádně cennou pro studium rané historie planety. Kráter Jezero totiž pravděpodobně kdysi vyplňovalo jezero napájené říční deltou. Právě přítomnost dávné vody dělá z lokality jedno z hlavních míst, kde NASA hledá možné stopy někdejšího mikrobiálního života.
Horniny starší než samotný kráter
Nové snímky navíc naznačují, že rover narazil na horniny starší než samotný kráter Jezero. Před pořízením selfie Perseverance obrousil vrtákem skalní útvar pojmenovaný Arathusa, aby mohl analyzovat jeho chemické složení. Výsledky ukazují na vyvřelé minerály vzniklé hluboko pod povrchem z dávného magmatu.
Nedávno však rover zachytil i nové panorama oblasti Arbot, složené ze 46 snímků pořízených kamerou Mastcam-Z. Vědci na něm identifikovali možné útvary typu megabreccia - obří bloky hornin vyvržené při masivním dopadu meteoritu před zhruba 3,9 miliardy let. Některé z nich mohou být podle odhadů velké jako mrakodrapy.
„Studium těchto opravdu prastarých hornin je úplně nová hra,“ řekla vědkyně Katie Stack Morgan. „Tyto horniny - zvlášť pokud pocházejí z hluboké kůry - nám mohou pomoci pochopit celý Mars. Třeba to, zda měla planeta kdysi oceán magmatu a jaké podmínky nakonec umožnily její obyvatelnost.“
Perseverance přistál na Marsu v únoru 2021 a od té doby urazil téměř 42 kilometrů. Kromě hledání stop dávného života sbírá i vzorky hornin, které by se v budoucnu mohly dostat zpět na Zemi.
