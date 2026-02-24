Volně dýchat, pracovat i lenošit. Rekonstrukcí vznikl vzdušný prostor pro pár a jejich mazlíčky

Světlý, otevřený a přirozeně propojený. Tak měl po rekonstrukci vypadat byt v pražské Pernerově ulici, který vznikl pro pár toužící po domově, kde se dá volně dýchat, pracovat i lenošit. Naštěstí pro majitele i architekty se výsledek povedl a dvounozí i čtyřnozí obyvatelé si nyní užívají vzdušný prostor plný měkkých hran.
Zadání klientů bylo jasné: byt má spojovat, ne rozdělovat. A přesně to dnes dělá. Z původního řešení se dvěma koupelnami se stal světlý, otevřený interiér, který přirozeně propojuje život, práci i odpočinek.
Přirozeným centrem bytu se stal obytný prostor s kuchyní a knihovnou: místo, kde se dá vařit, pracovat, číst i povídat si. Všechno najednou, aniž by si kdokoli překážel.
Velká knihovna pak vytváří kulisu každodennímu životu. Právě v tomto prostoru nechybí pohodlné křeslo či vyhrazené místo pro psy, a tak si všichni obyvatelé v novém bytě našli své místo. A konečně se jim žije příjemně.
„Michal se během návrhu aktivně zajímal o náš životní styl, co se nám líbí a jaké máme představy, naslouchal nám. Zároveň se nebál říct názor architekta a některé věci nám vymluvit, právě proto jsme s Momenturou spolupracovali,“ řekl zadavatel o komunikaci s architektem Michalem Rouhou ze studia Monumetura, který na projektu spolupracoval s kolegyní Terezou Černou.
Minimalismus s teplem domova
Jednu z hlavních rolí v realizaci sehrály světlé barvy, dřevěné elementy a detaily, které interiéru dodávají teplo a osobitost, přičemž každý prvek má svůj smysl – žádná zbytečnost, žádná efektní gesta.
Díky proměně dispozic se světlo odráží od teplých tónů parket a přirozeně putuje bytem až do šatny, která nahradila jednu z původních koupelen. Celým interiérem se pak prolínají mosazné úchyty, kuchyňská deska se jemně láme do oblouku a technické prvky – kabely od rekuperace či chytré domácnosti – záměrně zůstávají v neviditelné rovině. Výrazným prvkem se pak staly měkké hrany, které prostor změkčují.
Interiér roku
S touto rekonstrukcí chce studio zabojovat o co nejlepší umístění v jedenáctém ročníku soutěže Interiér roku, které patří mezi nejprestižnější česká ocenění architektury a interiérového designu.
Do soutěže se mohou hlásit projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Soutěž pokračuje v tradici ocenění soukromých i veřejných interiérů, přičemž jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026 a vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026. A hlasovat může i veřejnost.
Ložnice i koupelna jako útočiště
Ložnici architekt navrhl jako klidné útočiště po celém dni. Přirozeně má jít o prostor, kde majitelé mohou zpomalit a nechat za sebou ruch města. A v tónu laděné barvy, jemné textilie a úplná tma díky venkovním roletám vytvářejí ideální prostředí pro hluboký spánek. Jednoduchost, funkčnost a rovnováha mezi estetikou a pohodlím tu jdou ruku v ruce. Nic neruší, nic nepřebývá.
Koupelna pak nabízí dvě samostatná umyvadla, dostatek světla i vanu. I tento prostor tak přímo vybízí k odpočinku. A čisté linie, minimum spár, promyšlené detaily a chytré osvětlení podporují přirozený rytmus dne.
I u tohoto projektu se studio drželo své mantry: věří, že kvalitní architektura dokáže kultivovat prostor a přinášet lidem skutečnou hodnotu. Proto navrhuje promyšlené, přirozené a funkční prostředí s respektem k místu, jeho kontextu i potřebám lidí, kteří jej užívají. Estetika studia je obecně jednoduchá, minimalistická a vždy v souladu s funkcí a smyslem daného prostoru – a právě tento styl se promítl i do tohoto interiéru.
Mohlo by vás zajímat: Talentovaná Tara Wardová proměnila maličký prostor před bytem v útulný obývací pokoj pod širým nebem. Rekonstrukce vyšla na pár tisíc korun.
Zdroj: Interiér roku
ŽIVĚUkrajina si připomíná čtyři roky od ruské invaze, do Kyjeva míří špičky EU
Ukrajina a její spojenci si dnes připomenou čtvrté výročí od začátku celoplošné invaze, kterou ruská armáda vede v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladmira Putina. Přímo v Kyjevě se vzpomínkových akcí spolu s nejvyššími ukrajinskými představiteli zúčastní předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
ŽIVĚ„Skvělá práce pro špatné lidi, styďte se!“ Trump spílá soudu a hrozí novými cly
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud a pohrozil novými cly.
ŽIVĚKonec dohadů. Prezident Pavel nebude vládě vetovat rozpočet se schodkem 310 miliard
Prezident Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč, i když podle odborníků porušuje zákon. Řekl to v rozhovoru pro Deník.
Krejčí kapitánem repre: Jako fakt? Pastrňák poslal Koubkovi z Milána naléhavý vzkaz
Už za necelý měsíc se český fotbal dozví, jestli bude v létě na mistrovství světa, nebo ne. A tak je na čase si udělat malou reprezentační inventuru před žhavou březnovou premiérou nového trenéra Miroslava Koubka v zápase s Irskem. Nástupci Ivana Haška by rozhodně nemělo ujít hokejové poselství olympijské party kouče Radima Rulíka a příběh biatlonistky Markéty Davidové ze stejného místa.
Co vypráví pračka a vibrátor? Knižní eseje přibližují dějiny žen skrze běžné věci
Historička Annabelle Hirschová představuje západní dějiny žen ve stovce drobných předmětů. Její mozaika esejů ukazuje, jak důmyslně si ženy vytvářely autonomní prostory v klášterech či u spiritistických stolků. Od pravěké stehenní kosti až po symboliku rudé rtěnky sleduje ambivalentní cestu k emancipaci, kde se z užitkového předmětu mohl během okamžiku stát nástroj politické revoluce i sebeobrany.