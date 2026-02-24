Přeskočit na obsah
24. 2. Matěj
Volně dýchat, pracovat i lenošit. Rekonstrukcí vznikl vzdušný prostor pro pár a jejich mazlíčky

Tvůrci realizace věří, že kvalitní architektura dokáže kultivovat prostor a přinášet lidem skutečnou hodnotu.
Světlý, otevřený a přirozeně propojený. Tak měl po rekonstrukci vypadat byt v Pernerově ulici, který vznikl pro pár toužící po domově, kde se dá volně dýchat, pracovat i lenošit...
... Naštěstí pro majitele i architekty se výsledek povedl a dvounozí i čtyřnozí obyvatelé si nyní užívají vzdušný prostor plný měkkých hran, který místo dělení spojuje.
Zadání klientů bylo jasné: byt má spojovat, ne rozdělovat. A přesně to dnes dělá. Z původního řešení se dvěma koupelnami se stal světlý, otevřený interiér, který přirozeně propojuje život, práci i odpočinek.
Přirozeným centrem bytu se stal obytný prostor s kuchyní a knihovnou. Místo, kde se dá vařit, pracovat, číst i povídat si – všechno najednou, aniž by si kdokoli překážel.
Tvůrci realizace věří, že kvalitní architektura dokáže kultivovat prostor a přinášet lidem skutečnou hodnotu.
Foto: Michal Rouha
Nikola Bernard
Světlý, otevřený a přirozeně propojený. Tak měl po rekonstrukci vypadat byt v pražské Pernerově ulici, který vznikl pro pár toužící po domově, kde se dá volně dýchat, pracovat i lenošit. Naštěstí pro majitele i architekty se výsledek povedl a dvounozí i čtyřnozí obyvatelé si nyní užívají vzdušný prostor plný měkkých hran.

Zadání klientů bylo jasné: byt má spojovat, ne rozdělovat. A přesně to dnes dělá. Z původního řešení se dvěma koupelnami se stal světlý, otevřený interiér, který přirozeně propojuje život, práci i odpočinek.

Přirozeným centrem bytu se stal obytný prostor s kuchyní a knihovnou: místo, kde se dá vařit, pracovat, číst i povídat si. Všechno najednou, aniž by si kdokoli překážel.

Velká knihovna pak vytváří kulisu každodennímu životu. Právě v tomto prostoru nechybí pohodlné křeslo či vyhrazené místo pro psy, a tak si všichni obyvatelé v novém bytě našli své místo. A konečně se jim žije příjemně.

„Michal se během návrhu aktivně zajímal o náš životní styl, co se nám líbí a jaké máme představy, naslouchal nám. Zároveň se nebál říct názor architekta a některé věci nám vymluvit, právě proto jsme s Momenturou spolupracovali,“ řekl zadavatel o komunikaci s architektem Michalem Rouhou ze studia Monumetura, který na projektu spolupracoval s kolegyní Terezou Černou.

Minimalismus s teplem domova

Jednu z hlavních rolí v realizaci sehrály světlé barvy, dřevěné elementy a detaily, které interiéru dodávají teplo a osobitost, přičemž každý prvek má svůj smysl – žádná zbytečnost, žádná efektní gesta.

Díky proměně dispozic se světlo odráží od teplých tónů parket a přirozeně putuje bytem až do šatny, která nahradila jednu z původních koupelen. Celým interiérem se pak prolínají mosazné úchyty, kuchyňská deska se jemně láme do oblouku a technické prvky – kabely od rekuperace či chytré domácnosti – záměrně zůstávají v neviditelné rovině. Výrazným prvkem se pak staly měkké hrany, které prostor změkčují.

Interiér roku

S touto rekonstrukcí chce studio zabojovat o co nejlepší umístění v jedenáctém ročníku soutěže Interiér roku, které patří mezi nejprestižnější česká ocenění architektury a interiérového designu.

Do soutěže se mohou hlásit projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků. Soutěž pokračuje v tradici ocenění soukromých i veřejných interiérů, přičemž jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026 a vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026. A hlasovat může i veřejnost.

Ložnice i koupelna jako útočiště

Ložnici architekt navrhl jako klidné útočiště po celém dni. Přirozeně má jít o prostor, kde majitelé mohou zpomalit a nechat za sebou ruch města. A v tónu laděné barvy, jemné textilie a úplná tma díky venkovním roletám vytvářejí ideální prostředí pro hluboký spánek. Jednoduchost, funkčnost a rovnováha mezi estetikou a pohodlím tu jdou ruku v ruce. Nic neruší, nic nepřebývá.

Koupelna pak nabízí dvě samostatná umyvadla, dostatek světla i vanu. I tento prostor tak přímo vybízí k odpočinku. A čisté linie, minimum spár, promyšlené detaily a chytré osvětlení podporují přirozený rytmus dne.

I u tohoto projektu se studio drželo své mantry: věří, že kvalitní architektura dokáže kultivovat prostor a přinášet lidem skutečnou hodnotu. Proto navrhuje promyšlené, přirozené a funkční prostředí s respektem k místu, jeho kontextu i potřebám lidí, kteří jej užívají. Estetika studia je obecně jednoduchá, minimalistická a vždy v souladu s funkcí a smyslem daného prostoru – a právě tento styl se promítl i do tohoto interiéru.

Zdroj: Interiér roku

