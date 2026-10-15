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Volali do celé Evropy. U stožárů v Liblicích se před demolicí vysílalo naposledy

Takhle vypadala vysílací stanice Tomáše Osvalda u liblických stožárů.
Vysílače, které dosud byly nejvyšší stavbou v republice, jsou zajímavé nejen technicky, ale i po vizuální stránce.
Každý, kdo z Liblic vysílal během vyhlášené akce, dostane od skupiny Rozhledny TOTA pamětní diplom. Ti, kdo se klubové stanici ozvali zpět, dostanou na oplátku speciální pamětní lístek s vyobrazenými věžemi.
Další radioamatérské vysílání z Liblic. Na fotografii je operátor s volacím znakem OK1ZX.
U vysílačů se mezi 3. a 13. říjnem vystřídalo něco přes deset radioamatérů, kteří v rámci výzvy od liblických stožárů naposledy vysílali do světa.
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11 fotografií
Takhle vypadala vysílací stanice Tomáše Osvalda u liblických stožárů. |
Foto: Tomáš Osvald, se souhlasem
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Kolem dvojice stožárů vysílače Liblice B nedaleko Českého Brodu bývá v posledních dnech rušno. Na silnicích v okolí chvílemi kolabuje doprava, jak se stovky zvědavců přijíždějí na vlastní oči naposledy podívat na dosud nejvyšší stavbu v Česku. Dva ocelové kolosy, které se tyčí do výšky 355 metrů a překonávají i pařížskou Eiffelovu věž, čeká nyní demolice.

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Přímo u paty kotevních lan se však odehrávalo ještě jiné, pro většinu kolemjdoucích nenápadné loučení. Nadšení radioamatéři tu rozbalili přenosné stanice, natáhli antény a vyslali do éteru symbolické sbohem.

„Nevysílalo se přímo z liblických věží, ale z jejich blízkosti. Technicky by ani nebylo možné vysílat přímo přes ně, navíc jde o soukromý majetek,“ uvádí na pravou míru nepřesnosti, které se začaly šířit po sociálních sítích, radioamatér Tomáš Osvald, který se k rozlučce přidal v sobotu.

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Věže v éteru

Rozlučku zastřešila výzva projektu TOTA – Towers On The Air, česky Věže v éteru. Program, který jindy vybízí radioamatéry, aby vysílali z rozhleden a věží po celé republice, od 3. října vyhlásil na deset dní speciální akci k uctění vysílačů v Liblicích.

„Vystřídalo se tam hned několik radioamatérů a odhadem jsme odtamtud navázali více než sto padesát spojení – do celé Evropy i mimo ni,“ říká Osvald hrdě.

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Každý, kdo z Liblic vysílal během vyhlášené akce, dostane od skupiny Rozhledny TOTA pamětní diplom. Ti, kdo se ozvali zpět, dostanou na oplátku speciální pamětní lístek s vyobrazenými věžemi.

Radioamatéři si takové lístky posílají jako potvrzení spojení, je to v podstatě taková pohlednice, která dokládá, že jste si s někým na druhém konci světa opravdu popovídali.

„Vím, že se o nás říká, že jsme praštění anténou. Ale vysílání zkrátka máme v krvi, tak jsme se přišli rozloučit,“ směje se.

Po deseti letech nahoru

Po dlouhých letech čekání dostal k výstupu nahoru na věže svolení také Petr Jan Juračka, český přírodovědec a fotograf.

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„Ze spojení radioamatér já jsem spíš ten amatér než rádio, ale o víkendu jsem se v rámci výzvy konečně vypravil nahoru,“ říká nadšeně. O povolení vylézt na stožár a vysílat z něj žádal kvůli natáčení svého YouTube seriálu Doteky planety poprvé už před deseti lety, dočkal se ale až nyní.

Takhle vypadala vysílací stanice Tomáše Osvalda u liblických stožárů.
Vysílače, které dosud byly nejvyšší stavbou v republice, jsou zajímavé nejen technicky, ale i po vizuální stránce.
Každý, kdo z Liblic vysílal během vyhlášené akce, dostane od skupiny Rozhledny TOTA pamětní diplom. Ti, kdo se klubové stanici ozvali zpět, dostanou na oplátku speciální pamětní lístek s vyobrazenými věžemi.
Další radioamatérské vysílání z Liblic. Na fotografii je operátor s volacím znakem OK1ZX.
Zobrazit
11 fotografií

Jemu se, na rozdíl od Tomáše Osvalda a jiných, spojit se světem nepodařilo, protože udělal technickou chybu. „Anténa se mi dotýkala vysílače a tím jsem si signál zhatil,“ konstatuje.

„V tu chvíli jsem ale vůbec nechápal, proč se to děje. Se stanicemi v okolí spojení fungovalo, dokonce jsem si povídal s člověkem, který kolem mě kroužil dronem. Jak mi pak ale zkušenější vysvětlili, zkrátil jsem si tím anténu, a tím pádem i dosah,“ vysvětluje. „I tak jsem si ale užil krásný výhled na východ slunce,“ dodává.

Výzva ze stanice OK4TO, je někdo na frekvenci?

Tomáš Osvald je profesí elektrotechnik a radiotechnik a radioamatérskému vysílání se věnuje od vojny na počátku 90. let, kde opravoval sovětské krátkovlnné radiostanice R-140.

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Vysílat pak začal nejprve na občanských CB frekvencích a od roku 2006 pod řádnou licencí. Stavbě tzv. krystalek a malých radiopřijímačů se však věnuje už od základní školy. 

Právě vysílač Liblice byl zdrojem vlnění pro jeho jednoduché rozhlasové přijímače. Vysílala odtamtud stanice Praha, stanice Hvězda byla přijímána zase z vysílače na Zbraslavi.

Tomáš Osvald se radioamatérskému vysílání věnuje od základní školy a radiotechnika je i jeho profesí. „Moje práce je můj koníček,“ směje se.
Tomáš Osvald se radioamatérskému vysílání věnuje od základní školy a radiotechnika je i jeho profesí. „Moje práce je můj koníček,“ směje se.Foto: Tomáš Osvald, se souhlasem

„K radioamatérskému, nikoliv občanskému, vysílání potřebujete licenci od Českého telekomunikačního úřadu,“ upozorňuje. S licencí každý dostane vlastní volací znak – jakousi rodnou adresu v éteru, on sám má značku OK4TO. V Liblicích ale vysílal pod klubovou značkou OL1TWR, kterou používá klub, jenž akci vyhlásil.

Slyšet ho bylo všude, uživit se nedokázal

Liblické středovlnné středisko bylo dokončeno v prosinci 1976. Na frekvenci 639 kHz odtud desítky let vysílal druhý program Československého rozhlasu (později stanice Praha a Dvojka). Vysílač disponoval ohromujícím výkonem 1500 kilowattů (1,5 megawattu).

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Vysílače, které dosud byly nejvyšší stavbou v republice, jsou zajímavé nejen technicky, ale i po vizuální stránce.
Vysílače, které dosud byly nejvyšší stavbou v republice, jsou zajímavé nejen technicky, ale i po vizuální stránce. Foto: Tomáš Osvald, se souhlasem

„Ve večerních hodinách to bylo slyšet v podstatě po celém světě,“ vzpomíná Osvald na dobu největší slávy středních vln.

Provozní náročnost mamutího vysílače však byla v moderní době neudržitelná. Český rozhlas středovlnné vysílání z Liblic ukončil na Silvestra roku 2021. Krátkou renesanci areál zažil od podzimu 2023, kdy odtud s mnohem menším výkonem 20 kW šířilo signál soukromé Country Radio, to však své vysílání definitivně vypnulo v březnu 2025.

Klasické amplitudově modulované (AM) vysílání sice neposkytuje čistý stereofonní zvuk jako FM či moderní digitální sítě DAB+, mělo však zásadní strategickou přednost: obrovský plošný dosah za horizont a schopnost fungovat i při totálním výpadku telekomunikační infrastruktury.

„Neumí například stereo a i frekvenční rozsah přenosu hlasu je omezený, ale jde jej přijímat na obyčejných jednoduchých přijímačích a v nouzi i na krystalkových, které nepotřebují ani baterie,“ vysvětluje jeho výhody.

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„Dnes všichni spoléhají na chytré telefony a internet, ale když přijde blackout, internet zmlkne jako první,“ podotýká Osvald. „Střední vlny tu spolehlivě sloužily od 20. let minulého století. Že se jejich éra v Česku definitivně uzavírá, je daň za technologický pokrok, ale technické paměti je velká škoda.“

Zdroj: autorský článek, wwtota.com, petr.juracka.eu

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