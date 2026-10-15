Kolem dvojice stožárů vysílače Liblice B nedaleko Českého Brodu bývá v posledních dnech rušno. Na silnicích v okolí chvílemi kolabuje doprava, jak se stovky zvědavců přijíždějí na vlastní oči naposledy podívat na dosud nejvyšší stavbu v Česku. Dva ocelové kolosy, které se tyčí do výšky 355 metrů a překonávají i pařížskou Eiffelovu věž, čeká nyní demolice.
Přímo u paty kotevních lan se však odehrávalo ještě jiné, pro většinu kolemjdoucích nenápadné loučení. Nadšení radioamatéři tu rozbalili přenosné stanice, natáhli antény a vyslali do éteru symbolické sbohem.
„Nevysílalo se přímo z liblických věží, ale z jejich blízkosti. Technicky by ani nebylo možné vysílat přímo přes ně, navíc jde o soukromý majetek,“ uvádí na pravou míru nepřesnosti, které se začaly šířit po sociálních sítích, radioamatér Tomáš Osvald, který se k rozlučce přidal v sobotu.
Věže v éteru
Rozlučku zastřešila výzva projektu TOTA – Towers On The Air, česky Věže v éteru. Program, který jindy vybízí radioamatéry, aby vysílali z rozhleden a věží po celé republice, od 3. října vyhlásil na deset dní speciální akci k uctění vysílačů v Liblicích.
„Vystřídalo se tam hned několik radioamatérů a odhadem jsme odtamtud navázali více než sto padesát spojení – do celé Evropy i mimo ni,“ říká Osvald hrdě.
Každý, kdo z Liblic vysílal během vyhlášené akce, dostane od skupiny Rozhledny TOTA pamětní diplom. Ti, kdo se ozvali zpět, dostanou na oplátku speciální pamětní lístek s vyobrazenými věžemi.
Radioamatéři si takové lístky posílají jako potvrzení spojení, je to v podstatě taková pohlednice, která dokládá, že jste si s někým na druhém konci světa opravdu popovídali.
„Vím, že se o nás říká, že jsme praštění anténou. Ale vysílání zkrátka máme v krvi, tak jsme se přišli rozloučit,“ směje se.
Po deseti letech nahoru
Po dlouhých letech čekání dostal k výstupu nahoru na věže svolení také Petr Jan Juračka, český přírodovědec a fotograf.
„Ze spojení radioamatér já jsem spíš ten amatér než rádio, ale o víkendu jsem se v rámci výzvy konečně vypravil nahoru,“ říká nadšeně. O povolení vylézt na stožár a vysílat z něj žádal kvůli natáčení svého YouTube seriálu Doteky planety poprvé už před deseti lety, dočkal se ale až nyní.
Jemu se, na rozdíl od Tomáše Osvalda a jiných, spojit se světem nepodařilo, protože udělal technickou chybu. „Anténa se mi dotýkala vysílače a tím jsem si signál zhatil,“ konstatuje.
„V tu chvíli jsem ale vůbec nechápal, proč se to děje. Se stanicemi v okolí spojení fungovalo, dokonce jsem si povídal s člověkem, který kolem mě kroužil dronem. Jak mi pak ale zkušenější vysvětlili, zkrátil jsem si tím anténu, a tím pádem i dosah,“ vysvětluje. „I tak jsem si ale užil krásný výhled na východ slunce,“ dodává.
Výzva ze stanice OK4TO, je někdo na frekvenci?
Tomáš Osvald je profesí elektrotechnik a radiotechnik a radioamatérskému vysílání se věnuje od vojny na počátku 90. let, kde opravoval sovětské krátkovlnné radiostanice R-140.
Vysílat pak začal nejprve na občanských CB frekvencích a od roku 2006 pod řádnou licencí. Stavbě tzv. krystalek a malých radiopřijímačů se však věnuje už od základní školy.
Právě vysílač Liblice byl zdrojem vlnění pro jeho jednoduché rozhlasové přijímače. Vysílala odtamtud stanice Praha, stanice Hvězda byla přijímána zase z vysílače na Zbraslavi.
„K radioamatérskému, nikoliv občanskému, vysílání potřebujete licenci od Českého telekomunikačního úřadu,“ upozorňuje. S licencí každý dostane vlastní volací znak – jakousi rodnou adresu v éteru, on sám má značku OK4TO. V Liblicích ale vysílal pod klubovou značkou OL1TWR, kterou používá klub, jenž akci vyhlásil.
Slyšet ho bylo všude, uživit se nedokázal
Liblické středovlnné středisko bylo dokončeno v prosinci 1976. Na frekvenci 639 kHz odtud desítky let vysílal druhý program Československého rozhlasu (později stanice Praha a Dvojka). Vysílač disponoval ohromujícím výkonem 1500 kilowattů (1,5 megawattu).
„Ve večerních hodinách to bylo slyšet v podstatě po celém světě,“ vzpomíná Osvald na dobu největší slávy středních vln.
Provozní náročnost mamutího vysílače však byla v moderní době neudržitelná. Český rozhlas středovlnné vysílání z Liblic ukončil na Silvestra roku 2021. Krátkou renesanci areál zažil od podzimu 2023, kdy odtud s mnohem menším výkonem 20 kW šířilo signál soukromé Country Radio, to však své vysílání definitivně vypnulo v březnu 2025.
Klasické amplitudově modulované (AM) vysílání sice neposkytuje čistý stereofonní zvuk jako FM či moderní digitální sítě DAB+, mělo však zásadní strategickou přednost: obrovský plošný dosah za horizont a schopnost fungovat i při totálním výpadku telekomunikační infrastruktury.
„Neumí například stereo a i frekvenční rozsah přenosu hlasu je omezený, ale jde jej přijímat na obyčejných jednoduchých přijímačích a v nouzi i na krystalkových, které nepotřebují ani baterie,“ vysvětluje jeho výhody.
„Dnes všichni spoléhají na chytré telefony a internet, ale když přijde blackout, internet zmlkne jako první,“ podotýká Osvald. „Střední vlny tu spolehlivě sloužily od 20. let minulého století. Že se jejich éra v Česku definitivně uzavírá, je daň za technologický pokrok, ale technické paměti je velká škoda.“
Zdroj: autorský článek, wwtota.com, petr.juracka.eu
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