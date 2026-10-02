Vlašské ořechy na dobrou noc? Vědci zkoumali, jestli mohou zlepšit spánek

Co si dát večer, když se vám nechce sáhnout po prášku na spaní? Vědci se podívali na potravinu, kterou má mnoho lidí běžně doma. Výsledky jejich pokusu přitom přinesly několik zajímavých otázek.
Když člověk v noci nemůže usnout, začne hledat nejrůznější řešení. Čaj, méně světla, žádný telefon v posteli. A někdy také něco malého k jídlu. Právě k němu obrátili pozornost i vědci. Zajímalo je, zda může pravidelná konzumace vlašských ořechů nějak souviset se spánkem. Nešlo přitom jen o to, zda se lidem subjektivně zdálo, že se jim spí lépe. Výzkumníci sledovali také biologický ukazatel spojený s melatoninem a několik parametrů samotného spánku.
Do studie zařadili 76 zdravých mladých dospělých. Každý z nich jedl přibližně 40 gramů vlašských ořechů denně po dobu osmi týdnů. Poté následovala druhá fáze s odlišným jídelníčkem a vědci porovnávali, jaké změny se s nimi stanou.
Zázračné řešení?
Po ořechové fázi našli vědci několik rozdílů. V moči účastníků se zvýšila hladina 6-sulfatoxymelatoninu. Název zní složitě, jde ale o metabolit melatoninu, který vzniká při jeho odbourávání a jehož množství lze v moči měřit. Výzkumníci zároveň zaznamenali změny v některých ukazatelích spánku. Lidé po ořechové fázi například uváděli jeho lepší kvalitu a nebyli přes den tolik ospalí.
Vědci také sledovali, jak dlouho účastníkům trvá usnout a jak velkou část času stráveného v posteli skutečně prospí. I tady se některé výsledky posunuly příznivým směrem. To ale ještě neznamená, že vlašské ořechy fungují jako přírodní prášek na spaní. Studie byla poměrně malá a všichni věděli, kdy ořechy jedí, takže nelze vyloučit vliv placeba. Výzkum také neříká, že každý člověk po přidání ořechů do jídelníčku začne spát lépe. Co mají ořechy se spánkem vůbec společného?
Kouzelný hormon spánku
Vlašské ořechy obsahují tryptofan, látku, kterou tělo využívá při tvorbě serotoninu a následně melatoninu. Obsahují také malé množství samotného melatoninu. Melatonin je hormon, který tělu pomáhá poznat, že přichází noc a čas ke spánku. Jeho hladina večer přirozeně stoupá, aby organismus přešel do režimu odpočinku.
To ale ještě neznamená, že po snědení vlašských ořechů tělo vyrobí více melatoninu nebo že se člověku bude lépe spát. Výzkum totiž neukázal, která konkrétní látka z ořechů by za pozorovanými změnami mohla stát.
Vlašské ořechy obsahují celou řadu dalších látek, od nenasycených mastných kyselin po minerály. Je možné, že na organismus působí společně, případně že jejich účinek souvisí s jinými procesy, které tato studie nesledovala.
Mandle také v hledáčku
Vědci se nezaměřili jen na vlašské ořechy. Novější studie z roku 2026 zkoumala, jestli může se spánkem souviset také pravidelné mlsání mandlí. Do výzkumu se zapojilo 175 dospělých ve věku 21 až 55 let, kteří měli horší spánek nebo byli přes den často ospalí. Jedna skupina jedla pět měsíců mandle, druhá dostávala podobně kalorickou svačinu.
Vědci pak porovnali, jak účastníci svůj spánek hodnotili a co ukázalo měření ve spánkové laboratoři. Lidé, kteří jedli mandle, říkali, že spí lépe, rychleji usínají a jejich spánek je kvalitnější. U některých se zvýšila také hladina melatoninu.
Ořechy mění i prostředí ve střevech
Vlašské ořechy vědci zkoumali také kvůli střevnímu mikrobiomu. V malé studii jedlo 18 zdravých lidí tři týdny 42 gramů ořechů denně. Výzkumníci pak ve vzorcích stolice našli změny v zastoupení některých bakterií, například těch, které vytvářejí butyrát, látku vznikající při trávení vlákniny. Změnily se také některé žlučové kyseliny a LDL cholesterol klesl zhruba o sedm procent.
Je ale potřeba mít na paměti, že šlo jen o 18 lidí a tři týdny. Studie proto neříká, že ořechy dlouhodobě „opravují“ mikrobiom nebo chrání před nemocemi. Ukazuje spíš, že jídelníček může ovlivnit dění v těle poměrně rychle – a hned několika způsoby.
U spánku jsou ale vědci zatím teprve na začátku. Vlašské ořechy mohou být nedílnou součástí zdravého jídelníčku, hrst před spaním ale není léčbou nespavosti. Pokud člověk dlouhodobě špatně spí nebo je přes den výrazně unavený, je důležité hledat příčinu.
Zdroj: frontiersin.org, pubs.rsc.org, jn.nutrition.org
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.