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Vlak se rozjel proti druhé soupravě. Záhadné zelené světlo, které předcházelo smrti 118 lidí, dodnes nikdo neobjasnil

Před 66 lety se u Stéblové na Pardubicku odehrála nejtragičtější železniční nehoda v českých dějinách.
NEDĚLNÍK ŽELEZNICE NEŠTĚSTÍ 1960 STÉBLOVÁ ČEPREKA
K osudné srážce došlo 14. listopadu 1960 v 17.43. Proti sobě se na jednokolejné trati rozjely dvě soupravy: osobní vlak s parní lokomotivou, který mířil z Liberce do Pardubic, a motorový vlak jedoucí z Pardubic do Hradce Králové.
NEDĚLNÍK ŽELEZNICE NEŠTĚSTÍ 1960 STÉBLOVÁ ČEPREKA
Oba vlaky se v okamžiku střetu pohybovaly rychlostí přibližně 60 kilometrů za hodinu. Náraz zdemoloval vagony a připravil o život 118 lidí, z nichž někteří zemřeli až po převozu do nemocnic. Dalších 110 cestujících utrpělo zranění. Někteří přeživší přišli o končetiny.
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41 fotografií
Před 66 lety se u Stéblové na Pardubicku odehrála nejtragičtější železniční nehoda v českých dějinách. |
Foto: Aktuálně.cz
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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V mlze se objevilo zelené světlo. Alespoň to tvrdil průvodčí, který dal v listopadu 1960 pokyn k odjezdu vlaku ze Stéblové. O několik minut později zemřelo při srážce dvou souprav 118 lidí. Nejhorší železniční neštěstí v českých dějinách dodnes provází nezodpovězené otázky. „Babička o tom nemohla mluvit, vždycky plakala,“ vzpomíná po letech vnučka jedné z obětí.

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„Doma se o tom nemluvilo, protože vždy, když si na to babička vzpomněla, bez ustání plakala.“ Tak vzpomíná Kristina Vosáhlová na svoji babičku, která 14. listopadu 1960 přišla o manžela. Zůstala sama se dvěma malými syny. Její muž patřil ke 118 lidem, kteří toho večera při srážce vlaků zahynuli.

Od nejhorší železniční nehody v českých dějinách letos uplynulo 66 let. Na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové ji dnes připomíná nenápadný pomník. Pro rodiny, které tehdy přišly o své blízké, však tragédie nikdy nepředstavovala jen datum v učebnici nebo číslo ve statistice.

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„Na dlouho to poznamenalo celou naši rodiny, babičku i její syny. Po zbytek života už to pak neměli jednoduché,“ vypráví Vosáhlová, dnes starostka nedaleké Čeperky. Sama dědečka nikdy nepoznala. O jeho smrti ví z rodinných vzpomínek, ve kterých převládalo spíše mlčení.

„Měli tehdy dva syny, malé kluky. Na jejich výchovu zůstala sama,“ připomíná osud babičky. „Nebylo to jednoduché. A nejsmutnější je, že nebyli zdaleka jediní. Takových rodin bylo více,“ říká s tím, že na místě zahynulo hned 13 občanů obce Čeperka.

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Zelené světlo v mlze

Osudný listopadový podvečer přitom začal docela obyčejně. Bylo chladno, hustá mlha omezovala viditelnost a na malém nádraží ve Stéblové čekali lidé na své spoje. V 17.40 sem dorazil osobní vlak číslo 608 z Liberce do Pardubic, který táhla parní lokomotiva. Podle jízdního řádu měl počkat na protijedoucí motorový vlak číslo 653 z Pardubic do Hradce Králové.

Obě soupravy se zde pravidelně křižovaly. Jednokolejná trať jinou možnost nenabízela. Tentokrát však vlak s parní lokomotivou vyrazil dřív, než motorák do stanice dorazil. Výpravčí mu přitom k odjezdu žádné povolení nedal.

NEDĚLNÍK ŽELEZNICE NEŠTĚSTÍ 1960 STÉBLOVÁ ČEPREKA
Oba vlaky se v okamžiku střetu pohybovaly rychlostí přibližně 60 kilometrů za hodinu. Náraz zdemoloval vagony a připravil o život 118 lidí, z nichž někteří zemřeli až po převozu do nemocnic. Dalších 110 cestujících utrpělo zranění. Někteří přeživší přišli o končetiny.
Stéblová dodnes zůstává místem nejhorší železniční katastrofy v českých dějinách. V Evropě si později více životů vyžádala například nehoda v chorvatském Záhřebu, kde v roce 1974 zahynulo 153 lidí. Na archivní fotografii jsou zdemolované osobní vozy motorového vlaku číslo 653, které náraz natlačil jeden na druhý.
Nejhorší následky měl náraz pro cestující v předních vozech.
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41 fotografií

Proč se vlak rozjel, zůstává dodnes jednou z největších otázek celé tragédie. Starší průvodčí později vypověděl, že v mlze zahlédl zelené světlo, které považoval za pokyn výpravčího. Jeho znamení převzali další členové vlakové čety a strojvedoucí uvedl soupravu do pohybu.

Jenže výpravčí v tu chvíli pobýval uvnitř staniční budovy a připravoval příjezd druhého vlaku. Žádný zelený signál dávat nemohl. Někteří svědci sice tvrdili, že světlo rovněž zahlédli, jeho původ však vyšetřovatelé nikdy spolehlivě neurčili.

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Ohlušující rána a požár

Následoval řetězec chyb, který už nikdo nedokázal zastavit. Strojvedoucí projel kolem návěstidla zakazujícího jízdu a pokračoval přes výhybku, kterou železničáři nastavili pro protijedoucí motorák. Výpravčí vyběhl z budovy a pokusil se vlak zastavit. Marně.

Vzápětí telefonoval na hradlo u Rosic nad Labem, aby tamní pracovník zastavil motorový vlak. Volání ale přišlo příliš pozdě. Motorák už kolem hradla projel. Obě soupravy se nezadržitelně blížily proti sobě.

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Krátce před tři čtvrtě na šest večer se přibližně kilometr a půl od Stéblové čelně srazily. Obě jely rychlostí kolem šedesáti kilometrů za hodinu. Strojvedoucí se podle rekonstrukce spatřili až na vzdálenost několika desítek metrů. Na zabrzdění už však neměli prostor.

Náraz rozdrtil přední vozy motorového vlaku. Záhy následovala další katastrofa. Z poškozeného motoráku unikala nafta, kterou zapálilo žhavé uhlí vysypané z topeniště parní lokomotivy. Oheň zachvátil trosky, v nichž zůstávali uvěznění cestující.

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Někteří lidé zemřeli při samotné srážce, další v následném požáru. Záchranáři, železničáři, vojáci i obyvatelé okolních obcí pracovali ve tmě mezi zničenými vagony. Následky byly tak rozsáhlé, že některé oběti nedokázali identifikovat.

Konečná bilance dosáhla 118 mrtvých a 110 zraněných. Komunistické úřady přitom veřejnosti poskytly jen omezené informace a tisk o největší železniční tragédii v zemi informoval velmi stručně.

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Když se parní vlak začal rozjíždět, výpravčí se stále nacházel uvnitř staniční budovy. Jakmile pochopil, že souprava odjíždí bez povolení, vyběhl ven a pokusil se ji dostihnout. Zastavit ji už ale nedokázal.Foto: Aktuálně.cz

V únoru 1961 soud potrestal několik členů vlakové čety parního vlaku. Rozdělil mezi ně tresty odnětí svobody, nejvyšší na pět a půl roku. Ani rozsáhlé vyšetřování však nedokázalo s jistotou odpovědět na otázku, odkud se vzalo údajné zelené světlo.

Pro Čeperku, vesnici nedaleko místa neštěstí, znamenal listopad 1960 mimořádně bolestnou ztrátu. Mezi mrtvými bylo třináct jejích obyvatel. Rodiny se se svými blízkými loučily také při společném pohřbu.

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Ani po šestašedesáti letech se o tragédii nemluví snadno. Pro její vlastní rodinu ale zůstává nejvýraznější vzpomínka na babičku, které neštěstí navždy změnilo život. Sama Vosáhlová se narodila až po tragédii, její důsledky však poznala prostřednictvím lidí, kteří s ní museli po zbytek života žít.

„Taky se mi o tom těžko mluví,“ přiznává nakonec.

U Stéblové dnes vlaky dál projíždějí krajinou mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. O tom, proč se jeden z nich onoho večera předčasně rozjel, se dodnes vedou diskuse. Pro pozůstalé však žádné vysvětlení nemohlo změnit to podstatné: skutečnost, že se jejich blízcí už nikdy domů nevrátili.

VIDEO: Spěch, mlha a tajemné zelené světlo u vagónu. Nejpodivnější tragédie české železnice

Zdroj: autorský text

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