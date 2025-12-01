Magazín

Lež za milion. Zrádkyně Mia vodila všechny za nos, její skutečnou profesi neuhodnete

Linda Veselá
před 4 hodinami
Pro soupeře byla Miou, klidnou instruktorkou jógy, které se svěřovali s největšími tajnostmi. Diváci u obrazovek ji pro její chladnokrevnou hru častovali přezdívkami jako "zmije" nebo "psychopatka". Vítězka druhé řady Zrádců ale celou dobu hrála životní roli. Ve skutečnosti se jmenuje Věra a její denní chleba je mnohem temnější než televizní intriky.
Vítězka druhé řady Zrádců Věra Kirchnerová s Hradním pánem Vojtou Kotkem.
Vítězka druhé řady Zrádců Věra Kirchnerová s Hradním pánem Vojtou Kotkem. | Foto: Profimedia.cz

Zatímco ve druhé sérii Zrádců byla "zločincem" ona, ve skutečném životě právě ona zločince chytá. Sedmatřicetiletá elitní kriminalistka Věra Kirchnerová vyšetřuje nejzávažnější trestné činy páchané na dětech.

Cesta k policii ale pro Kirchnerovou nebyla přímočará. Nejdříve vystudovala střední školu hotelnictví a turismu, ale touha pomáhat převážila - v jednadvaceti nastoupila k policii a následně vystudovala Policejní akademii.

Zlom přišel při hlídání neteře

U sboru slouží už téměř sedmnáct let. Kariéru začínala u hlídkové služby v Teplicích, odkud se přesunula k hospodářské kriminalitě. Papírování a podvody jí však přestaly dávat smysl. Zlomový okamžik, který určil její další směřování, nastal v soukromí.

"Jednou jsem hlídala a uspávala svou malou neteř. Dívala jsem se na ni a říkala si: ty brďo, kdyby ti někdo ublížil, já bych se zbláznila," svěřila se v podcastu Hradní komnata, který moderuje průvodce show Vojtěch Kotek.

Související

"Barbie" v posteli s modelkou. Slovinský exprezident překvapil reklamou na pyžama

Borut Pahor, slovinský prezident, Slovinsko, Praha, 19. 2. 2016

Dnes působí na oddělení mravnostní kriminality krajského ředitelství v Praze. Její agendou jsou v drtivé většině případů trestné činy, kde figurují nezletilí. "Ať už jde o znásilnění, dětskou pornografii, sexuální útoky nebo nátlak," vyjmenovala v rozhovoru. Přestože jde o psychicky extrémně náročnou práci, neměnila by: "Miluju svou práci i práci s dětmi. Proti násilí na nich budu bojovat vždycky."

Balamutit lidi

Profesní zkušenosti s výslechy, analýzou chování a sběrem důkazů se ukázaly jako smrtící zbraň pro hru. Krycí historku o instruktorce jógy si nezvolila náhodou - sama tento sport léta cvičí, aby se dokázala oprostit od traumat, která řeší v práci.

Ve hře se prezentovala jako cvičitelka jógy Mia.
Ve hře se prezentovala jako cvičitelka jógy Mia. | Foto: Instagram

Do Zrádců však nešla jen pro peníze. Chtěla veřejnost upozornit na nebezpečí, kterému čelíme online i offline. Predátoři totiž často působí stejně jako ona v soutěži - na první pohled jako ti nejmilejší lidé. "Vzhledem k mé profesi jsem chtěla ukázat, jak snadné je ošálit dospělé lidi. O co snadnější je pak zmanipulovat dítě," vysvětlila svůj záměr.

Dokonalá hra

Její plán vyšel beze zbytku. Kirchnerová, alias Mia, předvedla brilantní jízdu. Ačkoliv byla zrádkyní od samého začátku, ostatní hráči neměli podezření. Naopak, paradoxně se jí opakovaně svěřovali s tím, že je pro ně v domě největší oporou.

Mia - respektive Věra - mezitím systematicky a chladnokrevně odstraňovala konkurenci. Do finále se probojovala v pětici s Veronikou, Kateřinou, Aničkou a Marcellem, aby si nakonec odnesla výhru přesahující milion korun. "Budu investovat do toho, co je pro mě nejdůležitější. A to je moje rodina," uzavřela po odvysílání finálového dílu.

Mohlo by vás zajímat

Znělka nizozemské reality show "Kdo je zrádce", která se natáčela na Moravě

Znělka nizozemské reality show "Kdo je zrádce", která se natáčela na Moravě | Video: NPO
 
Mohlo by vás zajímat

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Zapomeňte na vánoční cukroví: všichni teď pečou virální kebab

Zapomeňte na vánoční cukroví: všichni teď pečou virální kebab

Chinaski vydali album 1. Symfonická. Další koncerty kapela chystá až v létě 2026

Chinaski vydali album 1. Symfonická. Další koncerty kapela chystá až v létě 2026

Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě

Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle reality show výhra milion

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Nezapomeňte na politické vězně, apeluje šestnáct nobelistů na světové lídry

ŽIVĚ
Nezapomeňte na politické vězně, apeluje šestnáct nobelistů na světové lídry

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami
Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Desítky tisíc lidí přijdou kvůli superdávce o peníze a mohou se dostat do potíží, varuje sociální pracovník Mikoláš Opletal.
před 1 hodinou
Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Zástupci týmu Mercedes odmítli, že by jejich jezdec Andrea Antonelli v závěru Velké ceny Kataru úmyslně přepustil pozici Landu Norrisovi z McLarenu.
před 2 hodinami
Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc
4:53

Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc

Paní Janě padl na Ukrajině syn Karel, paní Ivana byla u svého Martina, když zemřel na následky zranění na Ukrajině.
před 2 hodinami

Pravoslavná církev čelí návrhu na konkurz kvůli dluhům na platech

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s pravoslavnou církví. Návrh podal kvůli údajným dluhům na platech jeden z kněží a požaduje vyhlášení konkurzu, tedy tedy likvidačního řešení úpadku.…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami

Protesty, blokády a zásah policie: AfD zakládá kontroverzní Generaci Německo

Protesty, blokády a zásah policie: AfD zakládá kontroverzní Generaci Německo
Prohlédnout si 12 fotografií
Proti skupině zhruba dvou tisíc demonstrantů, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA.
Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD od něj letos v lednu distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila (na snímku demonstrant s vlajkou hnutí Antifa, v USA a Maďarsku zakázaném jako teroristická organizace).
před 2 hodinami
Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Česká televize natáčí dvoudílný historický snímek, který vůbec poprvé zachycuje život svaté Anežky České v dramatickém ztvárnění.
Další zprávy