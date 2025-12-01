Lež za milion. Zrádkyně Mia vodila všechny za nos, její skutečnou profesi neuhodnete

Zatímco ve druhé sérii Zrádců byla "zločincem" ona, ve skutečném životě právě ona zločince chytá. Sedmatřicetiletá elitní kriminalistka Věra Kirchnerová vyšetřuje nejzávažnější trestné činy páchané na dětech.
Cesta k policii ale pro Kirchnerovou nebyla přímočará. Nejdříve vystudovala střední školu hotelnictví a turismu, ale touha pomáhat převážila - v jednadvaceti nastoupila k policii a následně vystudovala Policejní akademii.
Zlom přišel při hlídání neteře
U sboru slouží už téměř sedmnáct let. Kariéru začínala u hlídkové služby v Teplicích, odkud se přesunula k hospodářské kriminalitě. Papírování a podvody jí však přestaly dávat smysl. Zlomový okamžik, který určil její další směřování, nastal v soukromí.
"Jednou jsem hlídala a uspávala svou malou neteř. Dívala jsem se na ni a říkala si: ty brďo, kdyby ti někdo ublížil, já bych se zbláznila," svěřila se v podcastu Hradní komnata, který moderuje průvodce show Vojtěch Kotek.
Dnes působí na oddělení mravnostní kriminality krajského ředitelství v Praze. Její agendou jsou v drtivé většině případů trestné činy, kde figurují nezletilí. "Ať už jde o znásilnění, dětskou pornografii, sexuální útoky nebo nátlak," vyjmenovala v rozhovoru. Přestože jde o psychicky extrémně náročnou práci, neměnila by: "Miluju svou práci i práci s dětmi. Proti násilí na nich budu bojovat vždycky."
Balamutit lidi
Profesní zkušenosti s výslechy, analýzou chování a sběrem důkazů se ukázaly jako smrtící zbraň pro hru. Krycí historku o instruktorce jógy si nezvolila náhodou - sama tento sport léta cvičí, aby se dokázala oprostit od traumat, která řeší v práci.
Do Zrádců však nešla jen pro peníze. Chtěla veřejnost upozornit na nebezpečí, kterému čelíme online i offline. Predátoři totiž často působí stejně jako ona v soutěži - na první pohled jako ti nejmilejší lidé. "Vzhledem k mé profesi jsem chtěla ukázat, jak snadné je ošálit dospělé lidi. O co snadnější je pak zmanipulovat dítě," vysvětlila svůj záměr.
Dokonalá hra
Její plán vyšel beze zbytku. Kirchnerová, alias Mia, předvedla brilantní jízdu. Ačkoliv byla zrádkyní od samého začátku, ostatní hráči neměli podezření. Naopak, paradoxně se jí opakovaně svěřovali s tím, že je pro ně v domě největší oporou.
Mia - respektive Věra - mezitím systematicky a chladnokrevně odstraňovala konkurenci. Do finále se probojovala v pětici s Veronikou, Kateřinou, Aničkou a Marcellem, aby si nakonec odnesla výhru přesahující milion korun. "Budu investovat do toho, co je pro mě nejdůležitější. A to je moje rodina," uzavřela po odvysílání finálového dílu.