Víte, že správně vybraný batoh chrání vaše dítě před celoživotními problémy?

BAAGL.cz

Osvícení rodiče vědí, že nevhodný batoh může působit mnohé zdravotní obtíže.

Podle Světové zdravotnické organizace sužuje bolest zad více než sto milionů lidí jen v rámci EU. Výdaje na rehabilitaci a léčbu mají pak velký dopad jednak na jednotlivce a jejich rodiny, jednak na společnost jako celek. S problémy tohoto rázu se bohužel setkáváme již u dětí mladšího školního věku. Jde o důsledek přílišné fyzické zátěže v období vývoje těla. Správný růst a formování těla lze mimo jiné ovlivnit vhodným výběrem aktovky či batohu. Na vývoj a výrobu certifikovaných, ergonomických batohů se zaměřuje původní česká značka BAAGL.

Co můžete udělat pro zdraví svých dětí? Pořiďte jim BAAGL!

Ač si je dnes již řada rodičů vědoma důležitosti zodpovědné volby batohu, nemají mnozí stále úplně jasno v tom, jak na správný výběr. BAAGL radí, jaká kritéria by měl ergonomický a pro dítě celkově bezpečný batoh splňovat:

lehká konstrukce s podpůrnými body v kritických oblastech - hmotnost břemene má totiž významný vliv na správný růst a formování těla dítěte;

- hmotnost břemene má totiž významný vliv na správný růst a formování těla dítěte; vyztužená, anatomicky tvarovaná záda s polstrovanou oporou pro lopatky - díky nim batoh dobře sedí a nemá negativní vliv na správný vývoj a držení těla;

- díky nim batoh dobře sedí a nemá negativní vliv na správný vývoj a držení těla; posuvný zádový systém - umožňuje nastavit výšku ramenních popruhů individuálně dle aktuální tělesné stavby dítěte, a tím zaručit nejmenší možnou zátěž na jeho záda;

- umožňuje nastavit výšku ramenních popruhů individuálně dle aktuální tělesné stavby dítěte, a tím zaručit nejmenší možnou zátěž na jeho záda; dostateč n ě široké, snadno nastavitelné popruhy - dobře polstrované a prodyšné ramenní popruhy podporují správné nošení a optimální rozložení nákladu na celou plochu zad; celkovou stabilitu batohu zajistí ještě posuvný hrudní popruh;

- dobře polstrované a prodyšné ramenní popruhy podporují správné nošení a optimální rozložení nákladu na celou plochu zad; celkovou stabilitu batohu zajistí ještě posuvný hrudní popruh; polstrovaná záda z měkkého soft touch materiálu s menšími oky pro lepší cirkulaci vzduchu;

z měkkého soft touch materiálu s menšími oky pro lepší cirkulaci vzduchu; dostatek ochranných reflexních prvků - zajistí bezpečnost a dobrou viditelnost dítěte za špatného počasí, v šeru nebo ve tmě;

- zajistí bezpečnost a dobrou viditelnost dítěte za špatného počasí, v šeru nebo ve tmě; chytrá organizace - jednokomorový batoh umožňuje umístit celý obsah co nejblíže zádům - váha je tak přenášena na tělo, což maximálně odlehčuje oblasti krční a bederní páteře.

Stylové školní aktovky a batohy značky BAAGL se mohou pochlubit unikátním ergonomickým systémem - a to zdaleka není všechno! Jsou vyrobené z nepromokavého, lehce omyvatelného a udržovatelného materiálu, disponují snadným otevíráním, zpevněným dnem a řadou kapes, přihrádek a dalších vychytávek, díky nimž má dítě vše potřebné vždy okamžitě po ruce.

Super tip na vánoční dárek - a se slevou!

Vedle certifikovaných aktovek a batohů nabízí BAAGL rovněž široký doplňkový sortiment produktů - například ultra lehké plastové desky na zip, díky nimž se ještě o něco více uleví dětským zádům, sáčky na obuv, dvoupatrové penály, menší studentské penály, silikonová fashion pouzdra na školní potřeby a různé drobnosti… Řadu z nich lze sladit do jednoho motivu. Takový pěkný stylový set či batoh nebo aktovka budou určitě skvělým a praktickým dárkem k blížícím se Vánocům!

Na e-shopu BAAGL můžete nyní batohy pořídit se slevou až 40 % (sleva platí do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob) a doručením zcela zdarma. A pokud by batoh náhodou nevyhovoval, můžete jej bezplatně vyměnit až do konce ledna příštího roku.