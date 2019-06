Máro, odejdi od Babiše, nikdy není pozdě. Klusák napsal otevřený dopis Prchalovi

Režisér Vít Klusák napsal k narozeninám otevřený dopis Marku Prchalovi, který se stará Andreji Babišovi o komunikaci s médii, sociální sítě a v minulosti byl i členem volebního on-line týmu hnutí ANO.

Klusák marketingovému expertovi v dopise sdělil, že se prací pro premiéra motá v těžkém dilematu a že svým talentem a dobrými nápady zakrývá skutečnou tvář Andreje Babiše. Toho Klusák osobně poznal, když o něm v roce 2015 přes tři týdny natáčel dokument Matrix AB.

"Je to člověk sebezahleděný, protivný, nevtipný, všemi opovrhující, urážející, ješitný, ustavičně pomlouvající, samozřejmě požadující obdiv. Je nedovzdělaný, bezhodnotový," píše Klusák s tím, že premiér je podle něj v "učebnicově nevídaném střetu zájmů".

Režisér zveřejnil otevřený dopis na svém Facebooku. Prchala, jenž slaví 26. června 45. narozeniny, v něm nazývá skoro-švagrem (je manželem sestry jeho přítelkyně, pozn. red.).

"Píšu Ti takhle veřejně přes Facebook, je to Tvůj prostor, Tvoje platforma, jsi tu doma, znáš to tu jako málokdo, tak mi to přijde v pořádku, že si to přečteš právě tady," vysvětlil Klusák, proč vzkaz zveřejnil zrovna na sociální síti. "Navíc mi tentýž Facebook ráno připomněl, že máš dnes narozeniny. A to mě pohnulo Ti konečně napsat, ačkoliv se k tomu chystám už asi rok."

Vít Klusák vysvětluje, že ho k napsání dopisu motivovaly neustálé otázky známých, kteří nedokážou údajně pochopit, že jsou s Prchalem v jedné rodině. "To je úlet. A o čem se bavíte?" cituje dokumentarista nejčastější otázky, které slýchává.

Prchal podle Klusáka investuje svůj talent, vtip a dobré nápady, aby zakryl skutečnou tvář Andreje Babiše. "Protože, Máro, Ty jsi vtipnej, hodnej, sečtělej člověk, co mu záleží na ekologii, jsi autenticky duchovně založenej, obdivuješ Havlův příběh a zajímáš se o lidi okolo sebe. Jsi citlivej. A všechno tohle jemu půjčuješ, aby skrze všechen ten propracovaný marketing neprolezlo, co je zač. Vyprodáváš to, proč Tě máme s Marikou fakt rádi."

Závěrem Klusák píše, že chápe dilema, ve kterém se jeho téměř příbuzný motá. "Odejít teď, když se loď potápí? Nebude to svým způsobem doznání? Jsem přesvědčený: Nikdy není pozdě," dodává.

Aktuálně.cz žádalo Marka Prchala o reakci, v době zveřejnění článku ji zatím neobdrželo.

Dokumentarista natočil v roce 2015 film Matrix AB o Andreji Babišovi, snímek měl premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě. Dokument o tehdejším majiteli Agrofertu, šéfovi hnutí ANO a bývalém ministru financí v jedné osobě vznikal asi rok. Babiše zachytil při rozdávání koblih a na mítincích v předvolební kampani, při setkáních s politiky, ale také na vánočním večírku, který ministr uspořádal pro pracovníky svého ministerstva. Babiš tehdy film označil za podraz.

