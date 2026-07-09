Měl to být obyčejný výcvikový let, jenže ve výšce 250 metrů nad zemí se rutinní mise proměnila v noční můru. Dvaačtyřicetiletý letecký instruktor Leandro Bertazzo se otočil na svou dvaadvacetiletou studentku, klidným hlasem jí předal poslední instrukci, odepnul si pás a otevřel dveře letadla. Mladá pilotka Rosario zůstala v řvoucím kokpitu Cessny sama. Její reakce dostala i zkušené vyšetřovatele.
Studentka zůstala v letadle sama. Tragédie se odehrála v sobotu během běžného výcvikového letu poblíž obce Toledo v departementu Río Segundo.
Dvaačtyřicetiletý Leandro Andrés Bertazzo pracoval jako instruktor v letecké škole Flying Parrot Córdoba sídlící v Coronel Olmedo a podle kolegů patřil mezi zkušené a oblíbené piloty. Právě výpověď mladé pilotky se stala jedním z klíčových podkladů pro vyšetřování, které nyní vede federální justice v Córdobě.
Poslední instrukce před tragédií
Podle rekonstrukce událostí, kterou argentinskému deníku La Nación popsal ředitel školy Eduardo Álvarez, probíhal let zpočátku zcela standardně. Studentka, kterou argentinská média označují pouze jako Rosario, byla ve výcviku už v pokročilejší fázi. Ve dvaadvaceti letech měla licenci soukromého pilota a během letu si doplňovala další hodiny potřebné k získání vyšší kvalifikace. Nešlo tedy o začátečnici, zároveň ale stále létala pod dohledem instruktora.
V určitém okamžiku jí Bertazzo údajně řekl, aby pokračovala podle plánu letu. „Víš, co máš dělat,“ měl jí podle její výpovědi říct. Poté si sundal sluchátka, odložil telefon, odepnul bezpečnostní pás a otevřel dveře letadla. „Otevřít dveře za letu je mimořádně obtížné kvůli tlaku vzduchu,“ uvedl později Álvarez v rozhovoru pro La Nación. Podle ředitele školy se letadlo v té době nacházelo přibližně ve výšce 250 metrů nad zemí.
Studentka dokázala zachovat chladnou hlavu
Rosario po nečekané akci instruktora zůstala sama v kokpitu. Přestože byla v šoku, dokázala postupovat podle výcviku. Ze svého telefonu odeslala zprávu do školy, ve které popsala, co se stalo, a pokračovala zpět k letišti. S letadlem následně bezpečně přistála bez zranění.
„Byla velmi profesionální a zachovala se přesně tak, jak byla vycvičena,“ uvedl Álvarez v rozhovoru pro argentinská média. Její reakce pravděpodobně zabránila tomu, aby se tragédie změnila v další neštěstí. Rozhodující podle všeho byla její schopnost zachovat klid a využít postupy, které se piloti učí pro krizové situace.
Stejný den jako každý jiný
Podle kolegů nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo stát něco neobvyklého. Bertazzo dorazil do práce jako obvykle, pozdravil kolegy a ještě před osudným letem absolvoval další výcvikový let s jiným pilotem.
„Přišel usměvavý jako vždy. Objali jsme se, pozdravili a všechno bylo naprosto normální,“ vzpomínal Álvarez. Podle vedení školy navíc instruktor v posledních dnech usiloval o získání místa u významné letecké společnosti, což byl jeho dlouhodobý profesní cíl. „Nezaznamenali jsme nic, co by naznačovalo podobný konec,“ uvedl ředitel školy.
Jeden z nejznámějších výcvikových letounů
Stroj, ve kterém se incident odehrál, byl dvousedadlový výcvikový letoun Cessna 150, jeden z nejrozšířenějších cvičných letadel v historii letectví. Americký jednomotorový hornoplošník se vyráběl od konce padesátých let a po desetiletí sloužil jako základní školní letadlo pro tisíce pilotů po celém světě. Díky jednoduchému ovládání, nízkým provozním nákladům a stabilním letovým vlastnostem patří dodnes mezi nejčastěji používané stroje v leteckých školách.
Právě jeho konstrukce mohla studentce pomoci letadlo bezpečně ovládnout a dovést zpět na zem. Cessna 150 je navržena jako stabilní výcvikový stroj, který odpouští začínajícím pilotům některé chyby a umožňuje jim soustředit se na základní ovládání letadla.
Psychologické kontroly jsou nutnost
Tragédie zároveň otevřela otázku psychologických kontrol profesionálních pilotů. V Argentině musí instruktoři létání stejně jako ostatní profesionální piloti splňovat požadavky na takzvanou psychofyzickou způsobilost, kterou stanovuje argentinský letecký úřad ANAC v rámci předpisů RAAC. Samostatné mimořádné psychologické testy určené výhradně pro instruktory neexistují. Psychologické a psychiatrické posouzení je však povinnou součástí získání i pravidelného obnovování zdravotní způsobilosti potřebné pro výkon licence.
Součástí vyšetření bývá psychiatrické posouzení, psychologický rozhovor, psychotechnické testy hodnotící kognitivní schopnosti, posouzení psychomotorických dovedností nebo toxikologické testy zaměřené na přítomnost psychoaktivních látek. Argentinské předpisy zároveň umožňují omezit nebo odebrat licenci v případě závažných psychických obtíží, které by mohly představovat riziko pro bezpečnost letu.
Systém je ale stejně jako v Evropě nebo Spojených státech založen především na pravidelných kontrolách a na tom, že pilot nebo jeho okolí případné problémy oznámí. Ani pravidelná vyšetření proto nedokážou zcela vyloučit vznik akutní psychické krize mezi dvěma kontrolami.
Vyšetřování stále pokračuje
Podle argentinských médií se po tragédii objevily informace, že Bertazzo v minulosti absolvoval psychiatrickou léčbu. Zda mohla mít jeho psychická kondice vliv na jeho jednání, ale zatím není potvrzené a vyšetřovatelé se k této části případu nevyjadřují. Argentinská justice případ nadále prověřuje jako sebevraždu.
Média později uvedla, že instruktor mohl v období před incidentem čelit psychickým potížím a krátce před osudným letem navštívil neuropsychiatrické centrum. Federální justice v Córdobě nyní analyzuje okolnosti letu, dostupné záznamy i výpovědi svědků.
Jisté je zatím pouze to, že dvaadvacetiletá studentka, která se po odchodu instruktora ocitla sama v kokpitu, dokázala situaci zvládnout a bezpečně s letounem přistát.
Zdroj: lanacion.com, tn.com.ar, noticiasargentinas.com
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