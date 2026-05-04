Virus z výletní lodi není žádná exotika, nebezpečí se může skrývat i v běžné domácnosti

Hantavirus patří mezi vzácné, ale potenciálně nebezpečné infekce, které se mohou šířit nenápadně a bez varování. První příznaky lze totiž snadno zaměnit za běžné onemocnění, jako je chřipka. Právě na tuto nákazu nyní upozornil i případ tří úmrtí z výletní lodi v Atlantiku, kde se podle Světové zdravotnické organizace u jedné z obětí virus potvrdil. Jak se šíří, koho ohrožuje a kdy zpozornět?
Na palubě výletní lodi MV Hondius mířící z Argentiny na Kapverdy zemřeli tři lidé, u jednoho z nich už odborníci potvrdili nákazu hantavirem. U zbývajících dvou obětí lékaři infekci zatím nevylučují a dál ji prověřují, oznámila v pondělí na síti X Světová zdravotnická organizace (WHO).
Hantaviry patří mezi zoonózy, tedy onemocnění přenášená ze zvířat na člověka. Jejich přirozeným rezervoárem jsou drobní hlodavci, u nichž infekce často probíhá bez příznaků, ale virus vylučují dlouhodobě močí, trusem i slinami. Právě kontakt s těmito exkrementy představuje hlavní cestu přenosu.
Nejčastěji dochází k nákaze vdechnutím prachu nebo aerosolu, který obsahuje virové částice. Riziko ale existuje i při přímém kontaktu, konzumaci kontaminovaných potravin nebo vzácně i po kousnutí infikovaným zvířetem. Infekce se přitom může objevit nejen v odlehlých oblastech, ale i v běžném prostředí, například ve starších budovách nebo skladech.
Infekce může vést ke dvěma závažným onemocněním. Prvním je hantavirový plicní syndrom, který se zpočátku projevuje únavou, horečkou a bolestmi svalů. Postupně se mohou přidat bolesti hlavy, zimnice nebo potíže s trávením. Pokud se rozvinou respirační obtíže, může být průběh velmi vážný – podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí dosahuje úmrtnost zhruba 38 procent. Druhým typem je hemoragická horečka s renálním syndromem, která postihuje především ledviny a může vést k nízkému krevnímu tlaku, vnitřnímu krvácení i akutnímu selhání orgánů.
Přestože jde o relativně vzácnou infekci, její výskyt není zanedbatelný. Odhady uvádějí přibližně 150 tisíc případů hemoragické horečky ročně, zejména v Evropě a Asii, přičemž více než polovina se objevuje v Číně. Ve Spojených státech bylo od roku 1993 do roku 2023 zaznamenáno 890 případů. Některé kmeny viru, například tzv. Seoul virus, se přitom vyskytují po celém světě.
Specifická léčba hantaviru zatím neexistuje, proto se terapie zaměřuje na zmírnění příznaků a podporu životních funkcí. V praxi to může znamenat podávání kyslíku, napojení na plicní ventilaci nebo v krajních případech i dialýzu. Pacienti s těžkým průběhem často vyžadují hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče.
Odborníci proto zdůrazňují především prevenci. Klíčové je minimalizovat kontakt s hlodavci, utěsnit možné vstupy do budov a při úklidu rizikových prostor používat ochranné pomůcky, aby nedocházelo k vdechování kontaminovaného prachu. Právě nenápadný způsob přenosu je jedním z důvodů, proč může infekce člověka zaskočit.
Na hantavirus se přitom v poslední době upozorňuje častěji. Na začátku roku 2025 například na následky respirační formy onemocnění zemřela Betsy Arakawaová, manželka herce Gene Hackmana.
Vyšetřovatelé tehdy uvedli, že se pravděpodobně nakazila v prostředí, kde se vyskytovali hlodavci. Případ navíc ukázal, jak snadno mohou být první příznaky zaměněny za běžné infekce, jako je chřipka nebo covid.
Riziko nákazy tak nelze zcela vyloučit ani v běžném životě. Základem prevence je proto omezit kontakt s hlodavci a jejich výměšky, dbát na hygienu při úklidu rizikových prostor a správně skladovat potraviny.
Zdroj: BBC, WHO, The New York Times
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. V pondělí to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
