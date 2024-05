Virtuální sídlo na dobré adrese láká spoustu firem

Rybná 24 v Praze, to je sídlo, které má v obchodním rejstříku zapsaných téměř 10 000 českých firem. Jak je tohle možné? Firmy tam samozřejmě nesídlí fyzicky, využívají adresu jako tzv. virtuální sídlo.

Virtuální sídla jsou skvělým řešením do začátku, když potřebujete do obchodního rejstříku formálně zapsat nějakou adresu. Pro mnoho firem je ale řešení zajímavé dlouhodobě. Podnikat mohou, odkud chtějí, formálně sídlí v Praze na nějaké "dobré" adrese.

Virtuální sídlo v centru Prahy působí prestižně

Platí to v rámci Česka i v zahraničí. Virtuální sídla nacházející se v Praze dělají prostě lepší dojem než sídlit v nějakém z menších českých měst. Problém je v tom, že sídlo v centru Prahy si nemůže dovolit úplně každá firma, dokud se tedy nebavíme o sídle virtuálním.

Na první pohled nikdo nepozná, že na prestižní adrese sídlíte jen virtuálně. Všimne si toho až ve chvíli, kdy na místo dorazí, a na budově mají své označení stovky či tisíce dalších firem. Povinnost označení na budově je dána zákonem.

Důvody však mohou být i jiné

Touha po prestižní adrese je jen jedním z důvodů, proč si firmy platí virtuální sídla. Někdy je příčina zcela praktická. Firma ke své činnosti nepotřebuje docházku zaměstnanců do kanceláře. Dnes je to možnost velmi vítaná, zaměstnanci rádi pracují z domu. I pro firmu je to zajímavá možnost, výrazně ušetří na pronájmech kanceláří. Virtuální sídlo totiž stojí pár stovek měsíčně. Záleží na tom, jaký balíček služeb si zaplatíte.

