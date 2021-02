Skutečných výletů za hranice všednosti si v době lockdownu příliš neužijeme. S virtuální realitou se však můžete snadno přenést do úplně jiných světů. Ceny VR brýlí jsou stále příznivější a zajímavých her vychází čím dál více. Otestovali jsme ji a nabízíme vám tipy, co si ve virtuální realitě vyzkoušet.

K přenesení z běžné do virtuální reality potřebujete speciální brýle, které vám umožní se ponořit do zcela jiného prostředí. Brýle se dají rozdělit do několika kategorií: první se propojují s mobilním telefonem, druhé se stolním počítačem či notebookem, třetí s herní konzolí a čtvrté jsou samostatně fungující headsety.