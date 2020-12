Vířivka a bazén-to nejlepší pro večírek s přáteli!

Dětské přídavky by se měly zvýšit o 26 procent a dostávat by je měly nově rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Schválila to v pondělí vláda. Na Twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní tak dávku bude pobírat asi 490 000 dětí. Nyní ji má zhruba 240 000 dětí. Aby změna začala platit, musí ji ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Počítá se nejspíš s navýšením od dubna. Ročně by to mělo stát 3,6 miliardy korun navíc.

Kabinet se na novele o sociální podpoře se zvýšením přídavků nedokázal týdny domluvit. Dohoda byla na přidání o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dětí by mělo peníze od státu dostávat. Nyní dávku mají domácnosti s příjmem do 2,7 násobku životního minima. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chtěla příjmovou hranici zachovat. Maláčová navrhovala posunutí na trojnásobek, 3,4násobek, nebo 3,6násobek minima.