Firma odstartovala nebezpečnou virální výzvu. Mladí lidé kvůli ní končí v nemocnici

Několik amerických studentů z Kalifornie skončilo v nemocnici poté, co se pokusili o virální výzvu na TikToku s názvem “One Chip Challenge”. Ta spočívá ve snězení lupínku vyrobeného z těch nejpálivějších chilli papriček na světě a poté v pokusu vydržet co nejdéle bez napití. Na firmu Paqui, která chipsy vyrábí a výzvu na sociální síti vytvořila, se nyní strhla kritika.

Do amerických nemocnic v posledních dnech sanitky převezly nejméně tři studenty ze střední školy Lodi High School nedaleko města Sacramento. Mladiství měli po snězení pálivého lupínku silnou reakci - slzeli, třásli se a nemohli mluvit ani dýchat.

"Někteří studenti se také navzájem pozvraceli," komentoval pro americký server Newsweek ředitel školy Adam Auerbach. "Prosíme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby se svými dětmi promluvili o nebezpečích, které riskantní internetové výzvy, jakou je tato, představují," dodal.

Virální výzvu vytvořila v loňském roce americká firma Paqui, která pálivé chipsy vyrábí. Přidává do nich dva typy chilli papriček, které patří k těm nejpálivějším a nejhůře stravitelným na světě - konkrétně se jedná o papričky s názvy Carolina Reaper a Trinidad Moruga Scorpion. Jejich pálivost se pohybuje kolem dvou milionů jednotek na takzvané Scovilleově stupnici. Známé papričky jalapeños pro představu dosahují "pouhých" pět tisíc jednotek.

Hashtag s názvem výzvy získal na TikToku již přes 475 milionů zhlédnutí, uvádí server Newsweek. Během vánočních svátků ho například vyzkoušela i známá americká politička Alexandria Ocasio-Cortezová.

Firmu Paqui nyní lidé na sociálních sítích kritizují za to, že nabádá mladistvé k nebezpečnému chování. Firma se ale hájí tím, že na obalu pálivých lupínků stojí varování před jejich konzumací.

"Na našich One Chip Challenge lupíncích naleznete upozornění, že by je neměli konzumovat lidé, kteří jsou citliví na pálivá jídla či alergičtí na papričky nebo kapsaicin, a také by se jim měli vyhnout mladiství, těhotné ženy a lidé se zdravotními komplikacemi," uvedla firma pro americký server Miami Herald.