Zapomeňte na vánoční cukroví: všichni teď pečou virální kebab

Videa, na nichž uživatelé rozvalují masovou směs mezi dvěma vrstvami pečicího papíru a po upečení z ní krájí tenké proužky připomínající kebab z bistra, se šíří rychlostí blesku.
Když se recept změní ve virální šílenství
Úspěch spočívá v kombinaci jednoduchosti a vizuálního efektu - na záběrech to vypadá překvapivě profesionálně, přesto jde o recept, který zvládne doma opravdu každý. Trend se během pár dní rozšířil ze skupin zaměřených na vaření a jídlo a svůj výtvor sdílejí stovky lidí.
Objevují se sice i kritické hlasy, podle některých je maso sušší, jiní zase poznamenávají, že "ten, kdo vymyslel originální kebab, se musí obracet v hrobě", ale ať tak či tak, virtuální domácí kebab má momentálně víc fanoušků než odpůrců.
Pokud jste ho ještě nezkusili, zdá se, že je nejvyšší čas - než stoly definitivně ovládne kapr, řízky a bramborový salát. Navíc řada příspěvků, které recept chválí, začíná slovy: "Nevěřil jsem tomu, a tak jsem to musel vyzkoušet. A je to opravdu dobré!"
Pečicí papír jako hvězda sociálních sítí
Příprava je snadná. Mleté maso se ochutí solí, směsí koření na kebab a trochou jogurtu - lžíce nebo dvě podle chuti a tučnosti, aby maso zůstalo šťavnaté. Směs se rozloží na jeden arch pečicího papíru, přikryje druhým a válečkem rozválí do tenkého plátu. Vrchní papír se sloupne a pomocí spodního se vše smotá do "skládané" rolády - papír drží tvar, brání připálení a umožní masu propéct se rovnoměrně. Po chvíli pečení je hotovo. Stačí nechat mírně zchladnout, odstranit papír a nakrájet na proužky připomínající klasický kebab.
Virální domácí kebab je jeden z těch receptů, které by bez sociálních sítí možná nikoho nenapadly, ale jakmile se objeví první video, začne ho zkoušet skoro každý. Ať už kvůli zvědavosti, nebo jen proto, aby přidal vlastní fotografii do nekonečné řady dalších pokusů.
Pokud tedy hledáte, co si tento týden vyzkoušet, domácí kebab z pečicího papíru je momentální favorit internetu. A možná zjistíte, že i bez grilu a otáčejícího se špízu může mít překvapivě blízko tomu z vašeho oblíbeného fast foodu.