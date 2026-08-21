Vidí každý přestupek. Čína nasazuje na rušné křižovatky robotické policisty

Nepotřebují pauzu na kávu, neunaví se a díky kamerám s radarem jim neunikne chodec na červenou ani jezdec bez helmy. Čína začala na rušné křižovatky nasazovat robotické policisty. Zatím nemají zbraně ani pravomoc zatýkat, podle technologických firem však už dokázali srazit počet běžných dopravních přestupků téměř o polovinu.
Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému RoboCopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko, nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách, píše agentura Reuters.
Na rušné křižovatce ve východočínském městě Chang-čou ale téměř 1,9 metru vysoký robot dokáže například odhalit jezdce na mopedu bez přilby, upozornit na přestupek a mechanickými pažemi napodobovat gesta dopravního policisty podle světelné signalizace.
Robota T2 o hmotnosti 98 kilogramů vyvinula místní technologická společnost SUPCON Information. Její představitel Cchao Chuej uvedl, že robot pomocí kamer, radaru a palubního počítače dokáže rozpoznat mimo jiné jezdce na elektrokole či mopedu bez přilby, přepravu více osob na elektrokole, vozidla stojící za vyznačenou čárou nebo chodce přecházející na červenou. Roboti umějí také odpovídat na dotazy na cestu, parkování či ohledně dopravních předpisů a v případě nouze spojí uživatele s policií.
Společnost od května nasadila v Chang-čou 15 těchto robotů. Tvrdí, že za tu dobu vydali více než 170.000 upozornění a pomohli snížit měsíční počet případů jízdy bez přilby a vozidel zastavujících na červené až za vyznačenou čárou o více než 40 procent. Údaje však agentura Reuters nemohla nezávisle ověřit a místní dopravní policie na žádost o komentář nereagovala.
Nasazení robotických policistů zapadá do širší snahy čínských technologických firem dostat roboty z předváděcích pódií a veletrhů do praktického života.
Společnost roboty testovala tisíce hodin v turistických oblastech, u škol, v obchodních čtvrtích i v dopravních špičkách a za špatného počasí. Silné slunce, déšť nebo extrémní teploty sice mohou kamerám a radaru dělat problémy, SUPCON ale uvádí, že roboti dokážou přestupky rozpoznat s přesností více než 95 procent.
Cchao dodal, že robot má ještě jednu nespornou výhodu: „Neunaví se. Dokáže pracovat dlouhou dobu bez přestávky.“
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Zdroj: ČTK
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