Z klonu cizí videohry až na vrchol slávy. Počítačové Lego si podmanilo herní scénu

Stejně jako Tetris, Super Mario nebo Pac-Man patří Minecraft mezi videohry, které se vryly do vědomí i nehráčům. Otevřený svět z bloků, za kterým stojí švédský programátor s přezdívkou Notch, se stal titulem, který definoval svůj žánr. Od představení jeho první verze uplynulo už patnáct let a titul nyní drží post nejprodávanější videohry na světě.

Už je tomu patnáct let, co si hráči poprvé mohli vyzkoušet světoznámou videohru, která si vysloužila přezdívku "počítačové Lego". Otevřený krychlový svět, v němž mají hráči možnost pomocí bloků různorodé struktury vybudovat vlastní dům, osadu, nebo dokonce město, nabízí obrovskou škálu možností. V běžném herním modu však musí hráči své suroviny nejdříve natěžit. K tomu se hodí pestrá škála biomů s lesy plnými různých druhů dřeva či jeskyně, v nichž kromě železa či mědi může šťastlivec narazit třeba na diamanty. Smolaře pak může potkat nějaké z monster, kterými se čtvercový svět hemží.

Za nápadem na stvoření Minecraftu stojí jediný člověk, programátor Markus Persson, známý zejména pod svou přezdívkou Notch. Zápal pro videohry u zarostlého Švéda vzplanul už v dětství a zůstal až do dospělosti, kdy se podílel například na titulech vývojářské společnosti King. Ta dala později světu Candy Crush Saga. A v roce 2009 odešel, aby se mohl naplno věnovat Minecraftu.

Jednou ze zásadních inspirací byla podle amerického serveru ING videohra Dungeon Keeper z roku 1997, za kterou stojí Brit Peter Molyneux. Na rozdíl od většiny her své doby hráče Dungeon Keeper obsadil do role padoucha, vládce kobky, na kterou útočí hrdinové. Jeho údělem bylo vybudovat dostatečnou obranu, aby zabránil jejímu dobytí. Šlo o jeden z nejvýraznějších příkladů plně funkčního herního ekosystému, který hráče vyzýval k tomu, aby jej co nejlépe využil. Výhra či porážka závisela výhradně na hráčovi a jeho pochopení toho, jak se jednotlivé prvky ve hře ovlivňují.

Bezpochyby nejzásadnější dopad na vznik Minecraftu měl titul Infiniminer, který vyvinul Američan Zach Barth. Jde o hru, v níž z pohledu těžaře sbíráte suroviny ve tvaru krychle, podobně, jako tomu je u dnes nejprodávanější hry. Barth svůj titul vydal 29. dubna 2009 se záměrem, že v něm hráči budou mezi sebou na dálku soutěžit v těžbě drahých kovů.

Zhruba měsíc po vydání však studiu unikl zdrojový kód hry, což vedlo k tomu, že hráči začali vytvářet do hry všemožné modifikace, které měnily pravidla titulu. Naneštěstí kód zneužili i hackeři, kteří do virtuálního prostoru přinesli mnoho nekompatibilních a škodlivých verzí. To vedlo k úpadku popularity, který demotivoval samotného Bartha, jenž se na vývoji dál už nepodílel.

V květnu Švéd Markus Persson překvapil hráče, když na platformě YouTube zveřejnil video s názvem Cave Game Tech Test. "Toto je raný test klonu Infinimineru, na kterém pracuji," napsal ke svému příspěvku, kde odhalil první záběry z videohry, kterou brzy přejmenoval na Minecraft Order of the Stone. Díky úniku zdrojového kódu mohl využít potenciál, který hráči ve hře Zacha Bartha zahlédli.

Minecraft si mohla veřejnost poprvé zahrát už o čtyři dny později, tedy přesně před patnácti lety. Persson nepolevil a pro hru tvořil nové prvky a aktualizace, mezi nimiž se objevil třeba prvek zdraví, systém těžby či možnost hrát s přáteli.

Nový titul se odklonil od původní myšlenky udělat z kostičkového světa prostor pro soutěživost. Větší prostor v jeho verzi dostala kreativita spojená se stavením.

V létě roku 2010 vyšla hra Minecraft Alpha. Ta se sice omezovala především na prvek přežití, ale je v ní rozpoznatelné základní jádro hry, kterým je dnes. S craftingem a gigantickými procedurálními světy, které mohou hráči volně využívat podle svého uvážení. Koncem roku 2010 Notch založil společnost Mojang, aby se Minecraftu věnoval na plný úvazek. V prosinci hra postoupila do betaverze Minecraftu a krátce poté zaznamenala miliontý prodej.

V roce 2011 se začal titul měnit bleskovou rychlostí. Do Minecraftu vývojář přidal nové nepřátele, před nimiž se musel hráč bránit, ale také předměty pro výrobu, materiály, a dokonce i možnost podniknout výpravu za největší příšerou ve hře - kolosálním Ender Dragonem, po jehož zabití může hráč na své obrazovce vidět koncové titulky hry.

Za pouhých pět měsíců oslavoval Minecraft deset milionů prodaných kusů a oficiálně se tak mezi hráči stal hitem. Už v listopadu před třinácti lety vyšla jeho plná verze. Podle herních novinářů z IGN se celá třetina hráčů o hře poprvé dozvěděla z videí na YouTube a další třetina pak o existenci krychlového světa slyšela od svých přátel.

V listopadu 2014 koupila společnost Microsoft od Notche Mojang a Minecraft za neuvěřitelných 2,5 miliardy dolarů. Hra se dostala na téměř všechny platformy, od konzolí až po tablety a telefony.

Od února 2017 se prodalo přes 121 milionů kopií na všech platformách, což z Minecraftu udělalo druhou nejprodávanější videohru všech dob, hned za podobně všudypřítomným Tetrisem. Podle dat serveru Forbes titul v prodejích klasiku dokonce předehnal.

V příštím roce by se měl titul objevit i na plátnech kin po celém světě. O ději filmu Minecraft: The Movie se toho zatím moc neví, nabídne však hvězdné obsazení. Svou roli v něm sehraje například Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers či Danielle Brooks.