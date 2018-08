Wolfenstein bez hákových křížů a Hitler bez kníru? Němci mění postoj k nacistickým symbolům ve hrách

Wolfenstein II: The New Colossus | Foto: Bethesda

Nově bude videohry, ve kterých se objevují nacistické symboly, hodnotit komise. Doteď v zemi platil plošný zákaz.

Německo mění postoj k nacistickým symbolům, které se objevují ve videohrách. Díky změnám v legislativě může teď vydavatel předložit žádost o posouzení a komise rozhodne, jestli hra může v zemi vyjít bez cenzury. Dřív platil v zemi úplný zákaz.

Regulace se v minulosti týkala kromě vysokorozpočtových titulů jako Wolfenstein i třeba české výukové hry Attentat 1942. Ta v květnu vyhrála hlavní cenu na prestižním mezinárodním festivalu videoher A Maze 2018 v Berlíně, přesto je v Německu nedostupná právě kvůli kontroverznímu zákazu. Píše o tom web Games Industry.

Pokud komise posoudí, že užití zakázaných symbolů slouží k uměleckému nebo vědeckému účelu nebo zobrazuje aktuální či historické události, budou se moct ve hrách objevit třeba hákové kříže.

Nejde pouze o svastiky. Ve Wolfenstein II: The New Colossus z roku 2017, odehrávajícím se ve světě po druhé světové válce, kterou Němci vyhráli, museli autoři předělat řadu prvků, takže vojáci ve hře nehajlovali a Adolf Hitler neměl knírek.

Zákaz zobrazování nacistických symbolů ve hrách přitom odstartoval "první" Wolfenstein, který vyšel v roce 1992.

"Toto prohlášení je důležitým krokem pro herní průmysl v Německu," řekl Felix Falk z německé herní asociace. Podle něj se počítačové hry dostávají na stejnou kulturní úroveň jako literatura či film, kterých se podobné omezení v Německu netýká.

Falk je dlouholetým bojovníkem za "kulturní zrovnoprávnění" videoher a poukazuje zejména na jejich popularitu mezi mladší generací, kterou oslovují daleko více než literatura či filmy.

Uvolnění regulace rozhodně neznamená, že v Německu teď začnou vycházet videohry plné nacistických symbolů. Komise posoudí každý titul zvlášť a poté rozhodne o oprávněnosti jejich využití.

Kdyby teď vydavatelé předložili například Wolfenstein II: The New Colossus k opětovnému posouzení, není podle Falka vůbec jisté, jak by se komise rozhodla a zda by vydavateli zase nedoporučila regulaci, pokud by chtěl hru uvést na německém trhu.

