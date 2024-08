Hráči se dočkají jedné z nejmilovanějších českých her. Mafie se vrátí ke kořenům

Zahajovací ceremoniál letošního ročníku jedné z nejvýznamnějších herních událostí současnosti, německého festivalu Gamescom, zakončil moderátor Geoff Keighley nečekaným oznámením. Hráčům se v roce 2025 vrátí asi nejmilovanější česká série Mafia. Nový příběh odhalí samotné počátky organizovaného zločinu na Sicílii.

Konec zahájení videoherního festivalu, během kterého tradičně dochází k odhalení očekávaných titulů, si pořadatelé vyhradili na oznámení čtvrtého pokračování série Mafia, které vyvíjí zčásti české studio Hangar 13.

Krátký, ale zato působivý náhled do nového příběhu, má něco málo přes minutu a přináší potemnělé záběry zátiší. Obrazy malované šerosvitem v pozlacených rámech, broková kozlice na komodě a zavírák zabodnutý do dřevěného stolu, na němž leží kromě výtisku novin i tarotová karta. To vše ukázka opatrně odhaluje předtím, než se kamera přesune k oknu a nabídne výhled na krajinu italského venkova.

Nová Mafia: The Old Country bude příběhem o "počátcích organizovaného zločinu" v 90. letech 20. století. Podle platforem Steam a Xbox Store by měl titul vyjít i v českém jazyce. Studio slibuje autentický a bohatý příběh, kterými je kritiky uznávaná série Mafia proslulá.

První hra této série, Mafia: The City of Lost Heaven, bude slavit výročí už příští týden. Před dvaadvaceti lety vyšla pod taktovkou českého studia Illusion Softworks (později 2K Czech) a svou popularitou se stala právem opěvovaným pokladem tuzemského videoherního průmyslu. Více než dvě dekády starý příběh znovu ožil v remasteru Mafia: Definitive Edition z roku 2020.

Na příběh Tommyho Angela, tvrdě pracujícího taxikáře, který se snaží kolem roku 1930 protloukat americkým městem Lost Heaven a jedné osudové noci se nechtěně zaplete s italskou mafií, po osmi letech navázal druhý díl. I Mafia 2, která vypráví o mladém sicilském přistěhovalci Vito Scalettovi, sklidila mezi hráči úspěch. První mise titulu, během které je protagonista po neúspěšném vyloupení malého klenotnictví policií vyslaný do druhé světové války na Sicílii, nese v angličtině stejný název jako připravovaná novinka - The Old Country, česky Domovina.

Vývoje třetí Mafie z roku 2016 se chopilo studio Hangar 13 a oproti předchozím dílům byly reakce podstatně vlažnější. Přesto se vývojářům podařilo napříč sérií prodat více než 34 milionů kopií.

