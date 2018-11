před 29 minutami

Herní nářez: Red Dead Redemption 2 | Video: Aktuálně.cz | 02:52

Téma dalšího dílu pořadu Herní nářez určila hra, která vyšla koncem října. Řeč je o Red Dead Redemption 2, kovbojce jako řemen. Přestože jde podle kritiků i milionů hráčů o nejlepší titul, který letos na konzolích PlayStation 4 a Xbox One vyšel, publicista Jaromír Möwald vám vysvětlí, že kvůli důrazu na realistické prvky to zrovna nemusí být váš šálek čaje. Postavu v ní totiž musíte stejně jako ve středověkém RPG Kingdom Come od českých vývojářů krmit, napájet a dokonce i občas umýt, aby ostatním nesmrděla. Je tohle ještě vůbec zábava? Odpověď najdete ve videu.